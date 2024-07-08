Пацієнт, який помирає

Підхід до догляду наприкінці життя в усьому світі значно відрізняється і залежить від медичних, культурних, соціальних і правових міркувань. Клініцист повинен враховувати ці фактори, коли надає допомогу вмираючому пацієнту.

У пацієнтів, які помирають, є потреби, які відрізняються від потреб інших пацієнтів. Щоб задовольнити їхні потреби, необхідно спочатку визначити пацієнтів, які помирають. Перед смертю пацієнти мають тенденцію до дотримання 1 з 3 загальних траєкторій погіршення функціонального стану:

Обмежений період стабільно прогресуючого погіршення функціонального стану (наприклад, типового для агресивної форми раку)

Тривалий невизначений період важкої дисфункції, яка може не бути стабільно прогресуючою (наприклад, типова для важкої деменції, інвалідизуючого інсульту та важкої слабкості)

Нерівномірне зниження функції, викликане періодичними та іноді непередбачуваними гострими загостреннями основного захворювання (наприклад, типове для серцевої недостатності або ХОЗЛ [хронічне обструктивне захворювання легень])

Все більше пацієнтів дотримуються другої траєкторії (тривалий невизначений період важкої дисфункції). Це пов'язано з тим, що пацієнти з певними захворюваннями (наприклад, деякими видами раку, термінальною стадією ВІЛ-інфекції, нервово-м'язовими захворюваннями, серцевою недостатністю, ХОЗЛ) живуть довше завдяки вдосконаленому лікуванню, яке уповільнює прогресування захворювання та зменшує загострення.

При першій траєкторії (обмежений період стабільно прогресуючого погіршення функціонального стану, наприклад, при агресивній формі раку) перебіг захворювання і час смерті зазвичай є більш передбачуваними, ніж при інших траєкторіях. При другій траєкторії (тривала невизначена дисфункція) смерть може наступити раптово; наприклад, людина з тяжкою деменцією може раптово померти від пневмонії. При третій траєкторії (нерівномірно прогресуюча дисфункція) люди, які не виглядають такими, що скоро помруть (наприклад, людина з серцевою недостатністю), можуть раптово померти під час гострого загострення. Таким чином, знання траєкторії погіршення функціонального стану може допомогти оцінити, коли настане смерть, але не може забезпечити точні часові рамки. Таким чином, клініцистам слід розглядати пацієнтів, які відповідають обом наведеним нижче критеріям, як потенційно помираючих, усвідомлюючи, що ці критерії можуть бути надмірно інклюзивними:

Наявність серйозного захворювання, яке, як очікується, погіршиться

Смерть протягом 1 року не здивує клініциста (1)

Якщо визначено, що в пацієнта має місце траєкторія погіршення функціонального стану та він потенційно вмираючий, клініцист повинен зробити наступне:

Повідомити пацієнту про ймовірний перебіг захворювання, включаючи оцінку тривалості виживання, і, якщо пацієнт вирішить, родині, друзям або обом

Переформулювати цілі медичної допомоги, щоб переконатися, що пацієнт і сім'я усвідомлюють, що звичайний пошук спроб додаткових методів лікування з метою виліковування буде перервано (2)

Обговорити та уточнити медичні цілі догляду (наприклад, зменшити страждання, продовжити життя)

Попереджувати та лікувати симптоми та пом'якшувати функціональні порушення

Обговорити і пояснити найбільш важливі для пацієнта моменти у їх зв'язку з доглядом наприкінці життя, включаючи місце догляду та місце смерті (див. Паліативна та хоспісна допомога) (3).

Обговорити інші особисті цілі (наприклад, відвідування майбутнього заходу, подорож, примирення з коханою людиною, стосунки з якою не склалися)

Організувати інші послуги (наприклад, доставку їжі додому, допомогу доглядальника, фінансове планування)

Плануйте, що робити, коли смерть неминуча

Пацієнти повинні бути залучені у прийняття рішень настільки, наскільки це можливо. Якщо пацієнти не здатні приймати складні рішення щодо медичної допомоги та в них є довіреність стосовно прийняття рішень щодо медичної допомоги, то рішення щодо медичної допомоги приймає особа, призначена цим документом. Якщо у пацієнта немає представника, уповноваженого приймати рішення від його імені, лікарі, як правило, покладаються на найближчого родича або навіть близького друга, щоб отримати уявлення про те, якими були б бажання пацієнта. Однак обсяг повноважень і пріоритет представників, яким дозволено приймати рішення від імені пацієнта, відрізняються залежно від юрисдикції. У місцях, де повноваження щодо прийняття рішень від імені пацієнта надаються довіреним представникам за замовчуванням, типовий порядок пріоритетів наступний:

Чоловік/дружина (або цивільний партнер у юрисдикціях, які визнають цей статус)

Доросла дитина

Батько/мати

Брат/сестра

Інші родичі або близький друг

Якщо однаковий пріоритет має більш ніж одна особа (наприклад, декілька дорослих дітей), бажано досягти згоди, але в деяких штатах медичні працівники можуть покладатися на рішення більшості осіб.

Недієздатний пацієнт, який не має законного представника, якого вдається встановити, має мати законного опікуна з повноваженнями прийняття рішень щодо триваючої медичної допомоги, за винятком випадків екстреної медичної допомоги, де застосовується презумпція згоди.

(Див. також Смерть і смерть дітей.)

Спілкування та уточнення цілей Поширеною помилкою є припущення, що пацієнти, родина, друзі та доглядальники розуміють ймовірний перебіг захворювання та усвідомлюють, що смерть неминуча. Клініцисти повинні переконатися, що кожному конкретно повідомлено про перебіг хвороби, особливо коли смерть неминуча. Коли це можливо, слід вказати діапазон ймовірної тривалості виживання, можливо, порадивши людям «сподіватись на найкраще, але спланувати найгірше». Навчання пацієнтів на ранній стадії траєкторії погіршення, чи то вдома, чи в клініці, у відділенні невідкладної допомоги чи під час госпіталізації, дає час для вирішення духовних і психосоціальних проблем, а також для обмірковування та прийняття обґрунтованих рішень щодо пріоритетів догляду за ними та їхнім майном. Пріоритети у людей, які знаходяться перед обличчям смерті, відрізняються. Наприклад, деякі люди цінують продовження життя, навіть якщо воно викликає дискомфорт, коштує гроші або є тягарем для сім'ї. Інші люди визначають конкретні цілі, як-от підтримання функції та незалежність, або полегшення болю чи інших симптомів. Деякі люди найбільше стурбовані пошуком прощення, примирення або забезпеченням близької людини. Ключові моменти попередніх планів догляду повинні бути задокументовані та легко доступні іншим медичним працівникам (наприклад, у відділенні невідкладної допомоги), щоб забезпечити пацієнту найбільш високу ймовірність отримати медичну допомогу, що відповідає його бажанням. Авторизовані штатом переносимі медичні розпорядження, які іноді називають розпорядженнями лікаря про штучне підтримання життя (див. www.polst.org), або інші подібні програми широко використовуються у Сполучених Штатах Америки та повинні бути легко доступні вдома та в медичній документації, щоб спрямовувати дії персоналу екстреної медичної допомоги та надавати йому інформацію щодо обсягу втручань. Можуть бути корисними рішення щодо конкретних методів лікування. Наприклад, серцево-легенева реанімація та транспортування до лікарні зазвичай не є бажаними, якщо смерть є очікуваною та неминучою. На відміну від цього, деякі інші методи лікування (наприклад, переливання крові, парацентез) можуть полегшити симптоми, навіть якщо смерть очікується протягом декількох днів.

Паліативна допомога та хоспіс Паліативна допомога та хоспіс є спеціалізованими формами допомоги, яка надає підтримку пацієнтам із серйозною хворобою, яка змінює життя. Але їхні цілі та наміри різні. Паліативна допомога Паліативна допомога покращує якість життя, допомагаючи пацієнтам висловлювати цілі медичної допомоги та полегшуючи їм неприємні фізичні симптоми, а також психосоціальний і духовний дистрес (1). Паліативна допомога сумісна з багатьма видами радикального лікування або лікування, яке продовжує життя, які можуть надаватися одночасно. Наприклад, паліативний аспект допомоги наголошує на лікуванні болю або марення для пацієнта з печінковою недостатністю, який перебуває в списку на трансплантацію печінки. Однак говорити про те, що ціль пацієнта змінилася з лікувальної на підтримуючу або з лікувальної на паліативну, є надмірним спрощенням складного процесу прийняття рішення. Найбільш серйозно хворим пацієнтам потрібне індивідуалізоване поєднання методів лікування, щоб скоригувати, запобігти та пом'якшити вплив різних захворювань і функціональних порушень. Паліативну допомогу можуть надавати багато клініцистів, включаючи окремих медичних працівників, міждисциплінарні групи та хоспісні програми. Індивідуальні фахівці з паліативної терапії зосереджуються на розпізнаванні та лікуванні болю та інших проблемних симптомів. Міждисциплінарні групи паліативної терапії складаються з різних фахівців (наприклад, лікарів, медсестер, соціальних працівників, капеланів), які працюють разом із сімейними лікарями пацієнтів та вузькими спеціалістами для зняття фізичного, психосоціального та духовного дистресу. Цінні поради та підводні камені Хоспіс Хоспіс — це програма догляду та підтримки для людей, які з великою вірогідністю помирають протягом декількох місяців. Хоспісний догляд зосереджений на комфорті та осмисленості, а не на лікуванні. Послуги можуть включати медичну допомогу, консультування, лікарські препарати, медичне обладнання довготривалого використання та витратні матеріали. У деяких країнах, таких як Сполучені Штати Америки, хоспіс переважно надає послуги вдома. В інших, таких як Англія, послуги хоспісу в основному надаються в стаціонарних установах. У рамках типової хоспісної допомоги вдома функції основних доглядачів виконують члени сім'ї, часто з додатковою допомогою медико-соціальних працівників і волонтерів. Спеціально підготовлений персонал хоспісу працює цілодобово без вихідних. Група хоспісу зазвичай складається з особистого лікаря пацієнта, лікаря хоспісу або медичного директора; медсестер; домашніх медичних працівників; соціальних працівників; капеланів або інших консультантів; навчених добровольців; а також мови, фізичних та професійних терапевтів за необхідності. Лікарі можуть неохоче рекомендувати хоспіс, оскільки може розвинутися захворювання, що піддається лікуванню. Однак це небажання не є виправданим, оскільки багато станів, які можна лікувати, знаходяться в межах догляду за хоспісами. У Сполучених Штатах Америки Medicare та більшість комерційних планів страхування покривають всю медичну допомогу, пов'язану з хоспісним діагнозом, при цьому пацієнти все ще мають право на медичне покриття, не пов'язане з хоспісним діагнозом. Крім того, пацієнти у будь-який час можуть відмовитися від хоспісної допомоги, а пізніше знову отримувати її. Довідковий матеріал щодо паліативної допомоги та хоспісу 1. Buss MK, Rock LK, McCarthy EP: Understanding Palliative Care and Hospice: A Review for Primary Care Providers [published correction appears in Mayo Clin Proc. 2017 May;92(5):853]. Mayo Clin Proc. 2017;92(2):280-286. doi:10.1016/j.mayocp.2016.11.007

Попереднє планування неминучої смерті Планування полегшення симптомів, а також отримання підтримки пацієнтів і членів родини можуть допомогти людям впоратися з найскладнішими частинами процесу вмирання. Коли очікується, що смерть настане вдома, команда хоспісу зазвичай надає лікарські препарати з інструкціями щодо того, як їх використовувати для швидкого пригнічення симптомів, таких як біль або задишка. Членам сім’ї слід розповісти про зміни, які можливі під час вмирання, включаючи сплутаність свідомості, сонливість, нерегулярне або шумне дихання, прохолодні кінцівки та багряний колір шкіри. Планування та підтримка допомагають уникнути непотрібних, неприємних візитів до лікарні наприкінці життя. Члени сім'ї повинні обговорити, кому телефонувати (наприклад, лікарю, медсестрі хоспісу, священнослужителям) і знати, кому не дзвонити (наприклад, службі швидкої допомоги). Присутність в останні хвилини життя людини має потужний довготривалий вплив на сім'ю, друзів та доглядачів. Пацієнт повинен перебувати в тихому, спокійному і фізично комфортному місці. Клініцисти повинні заохочувати родину підтримувати фізичний контакт із пацієнтом, наприклад, триматися за руки. Команда з догляду повинна розпитати про духовні, культурні, етнічні чи особисті обряди переходу, бажані пацієнтом і його сім'єю, і організувати їх. Родинам також часто потрібна допомога з послугами поховання або кремації та організація платежів для них; соціальні працівники можуть надати інформацію та поради. Незалежно від місця проживання (наприклад, будинок, лікарня, будинок престарілих, стаціонар або домашній хоспіс), релігійні практики можуть вплинути на догляд за тілом після смерті, і їх слід заздалегідь обговорити з пацієнтом, родиною або обома.

Фінансові занепокоєння та інвалідність Прогресуюче порушення функціонального стану часто супроводжує смертельні захворювання. Пацієнти поступово можуть стати нездатними доглядати за будинком чи квартирою, готувати їжу, займатися фінансовими справами, ходити чи доглядати за собою. Більшість пацієнтів, які помирають, потребують допомоги протягом останніх тижнів. Команда з медичної допомоги повинна передбачити порушення функціонального стану та провести належну підготовку (наприклад, заохочувати знайти житло, адаптоване для осіб із інвалідністю, яке знаходиться поблизу від членів сім'ї, що забезпечують догляд). Пацієнти із довгостроковим порушенням функціонального стану та невиліковним захворюванням стикаються зі значними фінансовими витратами. Команда з медичної допомоги повинна знати фінансові наслідки вибору та обговорювати ці питання з пацієнтами або членами родини. Інформація про медичне страхування та відповідність пацієнта його вимогам, а також доступні послуги з догляду та підтримки вимагають значної та старанної роботи, а ресурси залежать від регіону. У Сполучених Штатах Америки інформацію про послуги для людей похилого віку та їхніх родин надає Eldercare Locator — веб-сайт, що фінансується урядом. Крім того, із цими питаннями пацієнтам і членам їх сімей можуть допомогти адвокати, соціальні працівники та спеціалісти з пошуку геріатричної допомоги, які спеціалізуються на догляді за літніми людьми.

Юридичні та етичні проблеми Медичні працівники повинні бути обізнані із законодавством та політикою установи, що регулюють виконання прижиттєвих волевиявлень, довіреностей стосовно прийняття рішень щодо медичної допомоги та попередніх розпоряджень, визначених пацієнтом. Вони також повинні розуміти процедури установи щодо утримання від (або надання) реанімаційних заходів, лікування, що підтримує життя, і госпіталізації відповідно до їхньої юрисдикції. Ці знання допомагають їм переконатися, що доглядом керують бажання пацієнта, навіть коли пацієнт більше не може приймати рішення. Багато медичних працівників стурбовані тим, що медикаментозне лікування, призначене для полегшення болю чи інших серйозних симптомів (наприклад, опіоїди для зняття болю чи задишки), може прискорити смерть. Хоча це трапляється нечасто, прискорення смерті як наслідок застосування лікарських препаратів є етично допустимим, якщо метою є полегшення серйозних симптомів (1). Лікарі повинні відкрито й делікатно обговорювати варіанти вибору або відмови від лікування, що підтримує життя, і ретельно документувати процес прийняття рішень. Медична допомога вмиранню дозволена за певних умов у деяких штатах Сполучених Штатів Америки та в деяких інших країнах. У місцях, де медична допомога вмиранню є законною, медичні працівники та пацієнти повинні дотримуватись правових вимог, які можуть включати місце постійного проживання пацієнта, вік, здатність приймати рішення, невиліковну хворобу, прогноз і час звернення за допомогою. В інших сферах законодавство або загальне право забороняє медичну допомогу вмиранню (іноді це називають самогубством за допомогою лікаря) або є неясним. Можливі юридичні наслідки у вигляді звинувачень у ненавмисному або навмисному вбивстві (2). Довідкові матеріали щодо юридичних та етичних проблем 1. Akdeniz M, Yardımcı B, Kavukcu E: Ethical considerations at the end-of-life care. SAGE Open Med. 2021;9:20503121211000918. Published 2021 Mar 12 doi:10.1177/20503121211000918 2. Buchbinder M, Cain C: Medical Aid in Dying: New Frontiers in Medicine, Law, and Culture (October 2023). Annual Review of Law and Social Science, Vol. 19, pp. 195-214, 2023.

Підтримка доглядачів після смерті Лікар, медична сестра або інша уповноважена особа повинні своєчасно вимовити померлого пацієнта, щоб зменшити тривогу та невизначеність сім'ї. Лікар має заповнити свідоцтво про смерть якомога швидше, щоб полегшити похоронними бюро проведення остаточних приготувань. Навіть якщо смерть очікується, лікарям може знадобитися повідомити про смерть коронеру або поліції; знання місцевого законодавства важливо. Інформування членів сім’ї про смерть, особливо про несподівану смерть, вимагає планування та холоднокровності. Лікар повинен чітко інформувати родину про смерть (наприклад, використовуючи слово «померла»). Евфемізми (наприклад, «відійшов») не слід використовувати, оскільки їх легко неправильно витлумачити. Якщо родина не була присутня під час смерті, клініцисти повинні описати події, включаючи усі реанімаційні заходи та відсутність у пацієнта болю та страждань (якщо це правда). Розсудливість вимагає намагатися переконатися, що близькі друзі та сім'я не дізнаються новини, перебуваючи наодинці. Коли говорять про смерть, особливо про несподівану смерть, члени сім’ї можуть бути приголомшені й не в змозі сприйняти інформацію чи сформулювати запитання. Лікарі, медсестри та інші медичні працівники повинні реагувати на психологічні потреби членів сім'ї та надавати належне консультування, комфортне середовище, де члени сім'ї можуть посумувати разом, і достатньо часу, щоб вони побули з тілом. Перед тим, як члени сім'ї побачать тіло, слід видалити плями і трубки, а неприємні запахи замаскувати, якщо це можливо. Коли це можливо, клініцист повинен супроводжувати членів сім'ї, коли вони входять до кімнати, щоб побачити тіло щойно померлої людини. Після цього сім'я може попрощатися з померлим наодинці, а клініцист повернеться пізніше та запропонує пояснення щодо проведеного лікування та іншу інформацію. Цей процес дає сім'ї можливість сформувати та поставити запитання. Надавати підтримку також можуть друзі, сусіди та священнослужителі. Клініцисти повинні знати про культурні відмінності в поведінці під час смерті та враховувати їх. Перед смертю пацієнт може прийняти рішення про донорство органів і тканин, якщо це доречно. Члени родини та команда з медичної допомоги можуть обговорювати донорство органів і тканин до або одразу після смерті. Такі дискусії часто передбачені законом. Лікуючий лікар повинен знати, як організувати донорство органів і розтин, у тому числі в пацієнтів, які померли вдома або в будинку престарілих. Значна меншість сімей вітають розтин, щоб усунути невизначеності, і лікарі повинні оцінити роль розтину в оцінці якості та покращенні.