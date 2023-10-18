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Деякі аспекти клінічного застосування фторхінолонів

Фторхінолон

Застосування

Коментарі

Фторхінолони, крім моксифлоксацину

Інфекції сечовивідних шляхів, коли резистентність Escherichia coli до триметоприму/сульфаметоксазолу становить > 15 %

Спостерігається підвищення резистентності E. coli в деяких громадах

Фторхінолони

Бактеріальний простатит

Бактеріємія, зумовлена Salmonella

Черевний тиф

Зазвичай ефективні

Інфекційна діарея

Ефективні проти більшості бактеріальних збудників (види Campylobacter, сальмонел, шигел, вібріонів, Yersinia enterocolitica); однак спостерігається підвищення резистентності Campylobacter jejuni в деяких регіонах

Не застосовують для лікування інфекцій, зумовлених E. coli О157:H7 або іншими ентерогеморагічними E. coli

Неефективні проти Clostridioides difficile (раніше Clostridium difficile)

Офлоксацин

Інфекції, зумовлені Chlamydia trachomatis

7-денний курс

Новіші фторхінолони (делафлоксацин, геміфлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин)

Позалікарняна пневмонія

Не є препаратами першого лінії, оскільки перевага віддається іншим лікарським препаратам

Пневмонія, зумовлена Legionella

Препарати вибору (або азитроміцин)

Ципрофлоксацин

Госпітальна пневмонія

Може використовуватися емпірично (на додаток до антистафілококового покриття) на основі місцевої антибіограми, оскільки він ефективний проти Pseudomonas aeruginosa

Якщо є занепокоєння щодо мультирезистентності, може використовуватися з іншим антибіотиком проти синьогнійної палички

Довготривале пероральне лікування остеомієліту, викликаного чутливими бактеріями

Оскільки фторхінолони мають високу біодоступність після перорального прийому та добре проникають у кістки, вони є ефективними при остеомієліті

Профілактика менінгококової інфекції

Профілактика сибірки

Широко застосовувалися протягом 2001 року після біотерористичної атаки в Сполучених Штатах Америки

Серед цих тем