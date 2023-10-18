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Проблеми у новонароджених, які можуть вимагати реанімації при народженні

Проблема

Можливі причини

Респіраторний дистрес/дихальна недостатність

Обструкція дихальних шляхів

Кров

Меконій

Скупчення слизу

Анатомічні відхилення дихальних шляхів (наприклад, агенез, атрезія, стеноз)

Порушення передпологового періоду

Діабет у матері

Токсикемія матері

Плацентарна недостатність

Передлежання плаценти

Відшарування плаценти

Реноваскулярна гіпертензія у матері

Паління (материнська)

Титан матки

Порушення з боку центральної нервової системи

Вроджені порушення функції стовбура головного мозку

Внутрішньомозкова кровотеча

Ушкодження спинного мозку

Препарати, що викликають пригнічення дихання

Анальгетики або снодійні засоби

Анестетики

Сульфат магнію

Опіоїди, вживання психоактивних речовин матір'ю

Розлади під час пологів, що викликають асфіксію

Стиснення пуповини

Провисання пуповини

Втрата крові в матері та/або плода

Материнська гіпотензія

Гіпоксемія матері

Плацентарна недостатність

Захворювання легень або грудної клітки

Діафрагмальна грижа

Пневмоторакс

Гіпоплазія легеневої артерії

Пневмонія (вроджена)

Дефіцит сурфактанту

Недоношеність

Немовля або мати з діабетом

Серцево-судинні порушення

Вроджені захворювання серця

Залежні від дванадцятипалої кишки ураження, що викликають гіпоксію внаслідок зменшення легеневого кровотоку

Змішуючі ураження

Гіпотензія

Гіповолемія внаслідок кровотечі плода або плаценти

Інфекція

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