Проблеми у новонароджених, які можуть вимагати реанімації при народженні
Проблема
Можливі причини
Респіраторний дистрес/дихальна недостатність
Обструкція дихальних шляхів
Кров
Скупчення слизу
Анатомічні відхилення дихальних шляхів (наприклад, агенез, атрезія, стеноз)
Порушення передпологового періоду
Токсикемія матері
Плацентарна недостатність
Реноваскулярна гіпертензія у матері
Паління (материнська)
Титан матки
Порушення з боку центральної нервової системи
Вроджені порушення функції стовбура головного мозку
Препарати, що викликають пригнічення дихання
Анальгетики або снодійні засоби
Анестетики
Сульфат магнію
Розлади під час пологів, що викликають асфіксію
Стиснення пуповини
Втрата крові в матері та/або плода
Материнська гіпотензія
Гіпоксемія матері
Плацентарна недостатність
Захворювання легень або грудної клітки
Гіпоплазія легеневої артерії
Дефіцит сурфактанту
Серцево-судинні порушення
Залежні від дванадцятипалої кишки ураження, що викликають гіпоксію внаслідок зменшення легеневого кровотоку
Змішуючі ураження
Гіпотензія
Гіповолемія внаслідок кровотечі плода або плаценти
Інфекція