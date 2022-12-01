Перелом кульшового суглоба

Переломи кульшового суглоба найчастіше проявляються болем в паховій ділянці та неможливістю пересуватися. Іноді біль іррадіює у область колінного суглоба, і помилково інтерпретується як патологія в колінному суглобі. Аналогічно, переломи гілки лобкової кістки можуть викликати біль у паховій ділянці.

Пацієнти при переломах зі зміщенням не можуть ходити і страждають на сильний біль; постраждала нога може виглядати укороченою і оберненою назовні. На відміну від цього, пацієнти із вколоченими переломами можуть ходити, і відзначають лише помірний біль без видимої деформації. Однак такі пацієнти зазвичай не здатні повністю підняти нижню кінцівку при розігнутому колінному суглобі.

Пасивна ротація кульшового суглоба при зігнутому колінному суглобі посилює біль, що допомагає у проведенні диференціальної діагностики перелому кульшового суглоба від такої позасуглобової патології, як вертлюговий бурсит.