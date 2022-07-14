Позалегеневий туберкульоз (ТБ)

Фарбування за Цілем‒Нільсеном, мікроскопічний аналіз і посів на мікобактеріальні культури зразків рідини та тканин, а також, коли є можливість, аналіз ампліфікації нуклеїнових кислот (NAAT)

Рентгенографія органів грудної клітки

Шкірна туберкулінова проба (ШТП) або аналіз вивільнення інтерферону гамма (IGRA)

Тестування подібне до аналізів при туберкульозі легень (Діагностика туберкульозу), включаючи рентгенографію органів грудної клітки, ШТП або IGRA, мікроскопічний аналіз (з відповідним фарбуванням) та посів на мікобактеріальні культури уражених рідин організму (спинномозкова рідина, сеча або плевральна, перикардіальна чи суглобова рідина) та тканин на мікобактерії. Результати посіву крові позитивні приблизно у 50% пацієнтів з дисемінованим ТБ; такі пацієнти часто мають послаблення імунітету, часто через ВІЛ-інфекцію. Однак результати аналізу культур та мазків рідин і тканин організму часто є негативними, оскільки присутня незначна кількість мікроорганізмів — у таких випадках можуть бути корисними тести NAAT.

Тести NAAT можуть проводитися на свіжих зразках рідини або біоптатах, а також на фіксованих тканинах (наприклад, якщо ТБ не підозрювався під час хірургічної процедури та посів не проводили). Тести NAAT зазвичай не схвалені для діагностики позалегеневого туберкульозу, але зазвичай використовуються в надії на ранню діагностику для надання медичної допомоги та з міркувань громадського здоров'я в очікуванні результатів посіву. Хоча позитивний результат NAAT майже завжди підтверджує діагноз туберкульозу, негативний результат у більшості випадків не виключає туберкульоз, оскільки негативна прогностична цінність, як правило, невідома і може залежати від обробки зразка та інших факторів, які не стандартизовані.

Зазвичай у рідинах організму присутній лімфоцитоз. Дуже специфічним результатом аналізу спинномозкової рідини є рівень глюкози < 50% порівняно з рівнем у сироватці та підвищений рівень білка.

Якщо всі аналізи є негативними, а міліарний ТБ все ще викликає занепокоєння, проводиться біопсія кісткового мозку та печінки. Якщо є серйозна підозра на ТБ на підставі інших ознак (наприклад, гранульома, що спостерігається у біоптаті, позитивна ШТП або аналіз IGRA плюс лімфоцитоз плевральної або спинномозкової рідини нез'ясованого походження), лікування зазвичай слід продовжувати, незважаючи на неможливість продемонструвати наявність мікроорганізмів ТБ.

Рентгенографія органів грудної клітки та інші візуалізуючі дослідження також можуть надати корисну діагностичну інформацію. Рентгенографія органів грудної клітки може виявити ознаки первинного або активного ТБ; при міліарному ТБ вона показує тисячі інтерстиціальних вузликів розміром 2‒3 мм, рівномірно розподілених по обох легенях.

Міліарний ТБ Сховати деталі На рентгенограмі органів грудної клітки показані результати, що свідчать про міліарний туберкульоз (ТБ), у тому числі майже незліченні, крихітні (наприклад, 2‒3 мм) інтерстиціальні вузлики, що розповсюджені по обох легенях. СУПУТНІ БІОФОТО МАТЕРІАЛИ/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Інші візуалізаційні обстеження проводяться, виходячи з клінічних результатів. Ураження черевної порожнини або сечостатевої системи зазвичай вимагає проведення КТ або ультразвукового дослідження. Часто спостерігаються вогнища ураження нирок. Ураження кісток і суглобів вимагає проведення КТ або МРТ; МРТ рекомендується у випадку захворювання хребта.

Спочатку ШТП і IGRA можуть бути негативними, але повторний аналіз через кілька тижнів, ймовірно, буде позитивним. Якщо це не так, діагноз ТБ слід ставити під сумнів або шукати причини виникнення анергії (відсутність реакції на будь-яку шкірну пробу).