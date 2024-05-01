Метронідазол і тинідазол

Після перорального прийому метронідазол добре всмоктується. Його зазвичай вводять в/в тільки тоді, коли пацієнти не можуть застосовувати лікарський засіб перорально. Він широко розподіляється в біологічних рідинах і проникає в спинномозкову рідину, де досягає високих концентрацій.

Метронідазол метаболізується переважно в печінці та виділяється здебільшого із сечею, але його виведення не знижується в пацієнтів із нирковою недостатністю. Однак оскільки метаболіти метронідазолу в пацієнтів із термінальною стадією ниркової недостатності можуть накопичуватися, за такими пацієнтами слід спостерігати на предмет побічних ефектів, пов'язаних із метронідазолом, із боку центральної нервової системи, таких як головний біль, судоми, та на предмет периферійної нейропатії (переважно оніміння чи парестезії в кінцівках).

Тинідазол має дещо довший період напіввиведення, ніж метронідазол, що дає змогу рідше приймати цей лікарський засіб.