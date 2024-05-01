Макроліди (за винятком фідаксоміцину) є активними проти наступних мікроорганізмів:

Bacteroides fragilis резистентні до цих лікарських засобів. Кларитроміцин та азитроміцин мають підвищену активність проти Haemophilus influenzae та активність проти комплексу Mycobacterium avium.

Макроліди вважаються антибіотиками вибору проти стрептококів групи А та лікування пневмококових інфекцій, якщо пеніцилін застосовувати не можна. Однак пневмококи зі зниженою чутливістю до пеніциліну часто є резистентними до макролідів, при цьому резистентність S. pyogenes до макролідів є різною в усьому світі. Оскільки макроліди активні проти атипових патогенних мікроорганізмів дихальних шляхів, вони часто застосовуються емпірично для лікування інфекцій нижніх дихальних шляхів, проте для охоплення резистентних до макролідів пневмококів часто необхідний інший антибіотик. Макроліди мають інші клінічні показання до застосування (див. таблицю Деякі аспекти клінічного застосування макролідів). Макроліди не застосовують для лікування менінгіту.

Фідаксоміцин має мінімальну активність проти грамнегативних бактерій або взагалі неактивний стосовно них, але діє бактерицидно на Clostridioides difficile (раніше Clostridium difficile). Він використовується виключно для лікування інфекції, викликаної C. difficile, оскільки системна абсорбція мінімальна.