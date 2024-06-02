Бацилярний ангіоматоз характеризується виступаючими, пурпурними або яскраво-червоними, подібними на ягоди ураженнями шкіри, які часто оточені кільцем лусочок. У разі травми вони дуже сильно кровлять. Вони можуть нагадувати саркому Капоші або піогенні гранульоми.

Захворювання може поширюватися по всій ретикулоендотеліальній системі, викликаючи бацилярний пеліоз (печінковий пеліоз, викликаний бактеріями Bartonella), особливо у пацієнтів зі СНІД/ВІЛ на пізній стадії. Також можуть уражатися інші внутрішні органи (такі як легеня, головний мозок, кістки, селезінка).