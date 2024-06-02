Бацилярний ангіоматоз — це інфекція шкіри, викликана грамнегативними бактеріями Bartonella henselae або B. quintana. Діагностика ґрунтується на результатах гістопатологічного дослідження шкірних вогнищ, посівів та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Лікування полягає у застосуванні антибіотиків.
(Див. також Загальні відомості про бартонельози)
Бацилярний ангіоматоз — це інфекція, яка виникає лише у людей з ослабленим імунітетом (наприклад, у пацієнтів із пізньою стадією ВІЛ, із трансплантацією паренхіматозного органу або в пацієнтів, які отримують хіміотерапію).
Інфекція, викликана Bartonella quintana, поширюється вошами. Інфекція, викликана Bartonella henselae, ймовірно, поширюється блохами від свійських котів.
Симптоми та ознаки бацилярного ангіоматозу
Бацилярний ангіоматоз характеризується виступаючими, пурпурними або яскраво-червоними, подібними на ягоди ураженнями шкіри, які часто оточені кільцем лусочок. У разі травми вони дуже сильно кровлять. Вони можуть нагадувати саркому Капоші або піогенні гранульоми.
Захворювання може поширюватися по всій ретикулоендотеліальній системі, викликаючи бацилярний пеліоз (печінковий пеліоз, викликаний бактеріями Bartonella), особливо у пацієнтів зі СНІД/ВІЛ на пізній стадії. Також можуть уражатися інші внутрішні органи (такі як легеня, головний мозок, кістки, селезінка).
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Діагностика бацилярного ангіоматозу
Гістопатологічне дослідження уражень шкіри, посів та ПЛР-аналіз
Діагностика бацилярного ангіоматозу ґрунтується на результатах гістопатологічного дослідження шкірних вогнищ, посівів та ПЛР. Лабораторія має бути повідомлена про підозру на Bartonella, оскільки необхідні особливі барвники та тривала інкубація.
Лікування бацилярного ангіоматозу
Антибіотики
Лікування бацилярного ангіоматозу передбачає застосування еритроміцину або доксицикліну тривалістю щонайменше 3 місяці (1).
При важких інфекціях з доксицикліном можна комбінувати рифампін. Альтернативними варіантами є азитроміцин, кларитроміцин та фторхінолони.
Довідковий матеріал щодо лікування
1. Rolain JM, Brouqui P, Koehler JE, Maguina C, Dolan MJ, Raoult D. Recommendations for treatment of human infections caused by Bartonella species. Antimicrob Agents Chemother. 2004;48(6):1921-1933. doi:10.1128/AAC.48.6.1921-1933.2004