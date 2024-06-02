Хвороба котячих подряпин — це інфекція, викликана грамнегативними бактеріями Bartonella henselae. Симптомами є локальна папула та регіонарний лімфаденіт. Діагноз є клінічним і підтверджується біопсією або серологічними аналізами. Лікування полягає у застосуванні тепла місцево, анальгетиків та іноді антибіотиків.

(Див. також Загальні відомості про бартонельози)

Основним резервуаром Bartonella henselae є свійські коти, особливо кошенята. Поширеність антитіл до B. henselae серед кішок у Сполучених Штатах Америки більша в теплих, вологих районах і вища серед диких тварин (1).

Майже всі пацієнти із хворобою котячих подряпин повідомляють про контакт з котами, часто з молодими котами або котенятами, більшість з яких є здоровими. Специфічне розташування мікроорганізму в кота незрозуміле, однак періоди безсимптомної бактеріємії виникають циклами. Інфекція передається людям через укус, лизання або подряпину.

Котячі блохи передають інфекцію серед котів і можуть бути причиною захворювань у людей, які не контактували з котами. Інші членистоногі (наприклад, кліщі, воші, комарі) також можуть бути носіями різноманітних видів Bartonella та, як було доведено, є переносниками хвороб людини. Найчастіше інфікуються діти.

Довідковий матеріал загального характеру 1. Chomel BB, Abbott RC, Kasten RW, et al. Bartonella henselae prevalence in domestic cats in California: risk factors and association between bacteremia and antibody titers. J Clin Microbiol. 1995;33(9):2445-2450. doi:10.1128/jcm.33.9.2445-2450.1995

Симптоми та ознаки хвороби котячих подряпин Протягом 3–10 днів після укусу або подряпини у більшості пацієнтів із хворобою котячої подряпини на місці подряпини з'являється еритематозна неболюча папула з кіркою (рідко пустула). Регіонарна лімфаденопатія розвивається протягом 2 тижнів. Вузли спочатку є твердими та болючими на дотик, а потім розм'якшуються та можуть дренуватися з утворенням нориці. Лімфаденопатія може супроводжуватися гарячкою, нездужанням, головним болем та анорексією. Хвороба котячих подряпин Зображення КАВАЛЛІНІ ДЖЕЙМС (CAVALLINI JAMES) / BSIP / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Незвичайні прояви виникають у 11–12% пацієнтів і частіше зустрічаються у дорослих: Окулоглангулярний синдром Паріно (кон’юнктивіт із супутніми преаурикулярними вузлами, що пальпуються) (на нього припадає приблизно 50% атипових випадків)

Неврологічні прояви (енцефалопатія, судомні напади, нейроретиніт [викликає гостру односторонню втрату зору], радикуліт, мієліт, параплегія, церебральний артеріїт) у 2%

Гепатолієнальний гранулематоз у < 1% У пацієнтів також може спостерігатися гарячка невідомого походження. B. henselae — одна з більш поширених причин культуронегативного ендокардиту, зазвичай у пацієнтів із фактором ризику у вигляді захворювання клапанів серця. У пацієнтів з ослабленим імунітетом B. henselae може викликати бацилярний ангіоматоз та пеліозний гепатит. У пацієнтів зі СНІДом може виникати тяжке дисеміноване захворювання. Лімфаденопатія спонтанно зменшується протягом 2–5 місяців. Повне одужання є звичайним явищем, за винятком тяжкого неврологічного або гепатолієнального захворювання, яке може призвести до смерті або мати залишкові ефекти.

Діагностика хвороби котячих подряпин Серологічне дослідження в гострій фазі та фазі реконвалесценції, або полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

Іноді біопсія лімфатичного вузла Діагноз хвороби котячих подряпин зазвичай підтверджується позитивними титрами антитіл у сироватці (рекомендується проводити дослідження сироватки, взятої під час гострої фази та фази реконвалесценції з інтервалом 6 тижнів) або ПЛР-аналізом зразків, отриманих із аспіратів лімфатичних вузлів. Оскільки схожа лімфаденопатія може бути викликана іншими інфекціями (наприклад, туляремією, мікобактеріальною інфекцією, бруцельозом, грибковою інфекцією, венеричною лімфогранульомою), може бути проведений аналіз для виявлення цих мікроорганізмів, якщо діагноз хвороби котячих подряпин не є очевидним. Біопсія лімфатичного вузла може бути проведена при підозрі на рак або за необхідності підтвердження діагнозу хвороби котячих подряпин. Діагноз підтверджується характерними гістопатологічними результатами (наприклад, гнійними гранульомами) або виявленням мікроорганізмів за допомогою імунофлуоресценції. Для візуалізації бактерій також можна використовувати фарбування сріблом за Вартін-Старрі, високочутливою є комбінація фарбування з імуногістохімією (1). Пацієнтам з ослабленим імунітетом і пацієнтам із системними симптомами також повинні бути виконані посіви крові (які вимагають тривалої інкубації). Аспірати лімфатичних вузлів рідко є культуропозитивними. Однак види Bartonella можна ізолювати від культур біоптатів лімфатичних вузлів. Часто потрібні спеціальні поживні середовища. Довідковий матеріал щодо діагностики 1. Peng J, Fan Z, Zheng H, Lu J, Zhan Y. Combined Application of Immunohistochemistry and Warthin-Starry Silver Stain on the Pathologic Diagnosis of Cat Scratch Disease. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2020;28(10):781-785. doi:10.1097/PAI.0000000000000829