Некоторые причины повышения температуры на основании факторов риска
Факторы риска
Причина
Нет (здоровый)
Инфекция верхних и нижних дыхательных путей
Желудочно-кишечная инфекция
Инфекция кровотока, связанная с катетером в вене (инфекция из-за внутривенного катетера)
Инфекция мочевыводящих путей, в особенности у людей с мочевым катетером
Пневмония, в особенности у людей на аппарате ИВЛ
Ателектаз (спавшееся легкое по причине блокады дыхательных путей, а не инфекции)
Инфекция или скопление крови (гематома) в месте операции
Тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия легочной артерии
Диарея (из-за колита, вызванного Clostridioides difficile)
Лекарственные препараты
Реакция при переливании крови
Путешествие в местности, где распространена инфекция (эндемическая местность)
Расстройства, которые вызывают диарею
Вирус Зика, чикунгунья, вирус Эбола, японский энцефалит, бешенство, корь и желтая лихорадка
Грибковые инфекции, такие как кокцидиоидомикоз, бластомикоз или гистоплазмоз
Риккетсиозные инфекции (например, африканская клещевая лихорадка и средиземноморская пятнистая лихорадка)
Контакт с насекомыми или животными, которые являются носителями возбудителей заболеваний и называются переносчиками (в Соединенных Штатах)
Клещи: Риккетсиоз, эрлихиоз или анаплазмоз, болезнь Лайма, бабезиоз, возвратный тиф или туляремия
Комары: Энцефалит, вызванный арбовирусами, малярия или инфекция, вызванная вирусом Зика; желтая лихорадка
Дикие животные: Туляремия, бешенство или хантавирусная инфекция
Блохи: чума
Домашние животные: Бруцеллез, болезнь кошачьих царапин, лихорадка Ку или токсоплазмоз
Птицы: Пситтакоз, птичий грипп
Рептилии: Сальмонеллезная инфекция
Летучие мыши: Бешенство или гистоплазмоз
Ослабленная иммунная система (ослабленный иммунитет)
Вирусы: Инфекция вируса ветряной оспы или инфекция цитомегаловируса
Бактерии: Инфекция, вызванная пневмококком, менингококком, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Nocardia или микобактериями
Грибки: Инфекция, вызванная кандидами, аспергиллами, гистоплазмами, кокцидиями, микроспоридиями, Pneumocystis jirovecii или грибками, вызывающими мукормикоз
Паразиты: Инфекция, вызванная токсоплазмой, угрицей кишечной, криптоспоридиями или Cystoisospora belli
Лекарственные препараты и запрещенные наркотики, которые могут изменять температуру тела
Фенциклидин (ПЦП)
Метилендиоксиметамфетамин (МДМА или экстази)
Нейролептики (могут вызывать злокачественный нейролептический синдром)
Анестезирующие средства (ингаляционные анестезирующие газы, такие как галотан, могут вызывать злокачественную гипертермию)
Тироксин
Интерфероны (лекарственные препараты на основе веществ, вырабатываемых иммунной системой, которые помогают блокировать размножение вирусов)
Лекарственные препараты, которые могут провоцировать повышение температуры вследствие реакции гиперчувствительности
Бета-лактамные антибиотики (например, пенициллин)
Сульфамидные препараты
Фенитоин
Карбамазепин
Прокаинамид
Хинидин
Амфотерицин B