Повышенная температура у младенцев и детей

Нормальная температура тела варьирует от человека к человеку и в течение дня (как правило, она достигает пика во второй половине дня). Нормальная температура тела у детей дошкольного возраста выше, чем у взрослых, а выше всего в возрасте около 18-24 месяцев. Однако несмотря на эти различия, большинство врачей определяют лихорадку, как температуру 38 °C и выше при измерении с помощью ректального термометра (см. Как измерить температуру у ребенка).
Хотя родители часто беспокоятся о температуре, ее величина не обязательно указывает на серьезность причины. Некоторые незначительные заболевания вызывают высокую температуру, а некоторые серьезные заболевания вызывают лишь небольшое повышение. Другие симптомы (например, затрудненное дыхание, спутанность сознания и отказ от воды) указывают на степень тяжести заболевания гораздо лучше, чем температура. При этом температура выше 41 °C, хотя и встречается довольно редко, может быть опасна сама по себе.
Повышение температуры тела может быть полезным в борьбе с инфекцией в организме. Некоторые эксперты считают, что искусственное понижение температуры может продлить некоторые заболевания или, возможно, помешать ответу иммунной системы на инфекцию. Таким образом, хотя повышенная температура и доставляет неудобства, она не всегда требует лечения у детей без каких-либо других симптомов. Однако у детей с заболеваниями легких, сердца или головного мозга повышенная температура может вызвать проблемы, увеличивая нагрузку на организм (например, путем увеличения частоты сердечных сокращений). Как следствие, у таких детей очень важно понизить температуру.
Младенцы, у которых повышена температура, обычно раздражительны и могут не спать или плохо сосать. Дети старшего возраста теряют интерес к игре. Обычно чем выше температура, тем более раздражительным и незаинтересованным становится ребенок. Однако иногда дети с высокой температурой выглядят на удивление хорошо. У детей при резком повышении или снижении температуры могут возникать судорожные припадки (так называемые фебрильные судороги). Изредка температура становится настолько высокой, что дети становятся вялыми и сонными и перестают реагировать.
(См. также Жар у взрослых людей.)
Как измерять температуру у ребенка
Температуру у ребенка можно измерять в прямой кишке, ухе, во рту, на лбу или в подмышке. Измерять можно электронным термометром. Электронные термометры проще в использовании и дают показания гораздо быстрее (а также обычно издают сигнал, когда показания готовы). Стеклянные термометры, содержащие ртуть, в наши дни не рекомендуются, так как они могут разбиться и подвергнуть человека риску воздействия ртути.
Наиболее точной является ректальная температура. То есть она ближе всего к истинной внутренней температуре тела ребенка. Чтобы измерить ректальную температуру шарик термометра следует покрыть смазкой. Затем термометр аккуратно вставляют в прямую кишку на 1,25-2,5 см, пока ребенок лежит лицом вниз. Ребенка необходимо удерживать от движений.
Температура во рту измеряется путем помещения электронного термометра под язык ребенка. Температура во рту дает надежные показания, но у детей младшего возраста ее сложно измерить. Маленьким детям трудно аккуратно зажимать ртом термометр, что необходимо для получения точных показаний. Возраст, с которого можно надежно измерять температуру во рту, варьирует от ребенка к ребенку, но, как правило, составляет более 4 лет.
Температуру подмышкой измеряют путем помещения электронного термометра в подмышке ребенка, в непосредственном соприкосновении с кожей. Врачи редко используют этот метод, поскольку он менее точен, чем остальные (показания, как правило, слишком низкие и сильно варьируют). Однако если лицам, осуществляющим уход, неудобно измерять температуру ректально, но при этом у них нет устройства для измерения температуры в ухе или на лбу, измерить температуру подмышкой может быть лучше, чем не измерять температуру совсем.
Температура в ухе измеряется цифровым устройством, которое улавливает инфракрасное излучение (тепло) барабанной перепонки. Ушные термометры не дают надежных результатов у детей младше 3 месяцев. Для измерения температуры в ухе температурным датчиком плотно закрывают ушное отверстие и нажимают кнопку пуска. Температура отображается на цифровом дисплее.
Температура на лбу измеряется цифровым устройством, которое улавливает инфракрасное излучение от артерии в области лба (височной артерии). При измерении температуры на лбу термометром проводят по лбу горизонтально от линии роста волос до линии роста волос, нажимая на кнопку считывания. Температура отображается на цифровом дисплее. Температура на лбу не дает таких точных показаний, как ректальная температура, особенно у детей в возрасте до 3 месяцев.
Причины повышения температуры у младенцев и детей
Температура может повышаться в ответ на инфекции, травмы или воспаления и имеет много причин. Вероятные причины повышения температуры тела зависят от того, продолжалось оно 14 дней или менее (острая лихорадка) или более 14 дней (хроническая лихорадка), а также от возраста ребенка. Повышение температуры тела обычно является острым.
Острая лихорадка
Острую лихорадку у младенцев и детей, как правило, вызывает инфекция. При прорезывании зубов температура обычно не поднимается выше 38,3 °C.
Наиболее распространенными причинами возникновения сильного жара являются
Вызванные вирусом респираторные инфекции, например, простуда или грипп
Вирусный гастроэнтерит (инфекция пищеварительного тракта)
Некоторые бактериальные инфекции, в особенности ушные инфекции (средний отит), инфекции носовых пазух, пневмония и инфекции мочевыводящих путей
У новорожденных и маленьких детей выше риск определенных серьезных инфекций из-за того, что их иммунная система развита не полностью. Такие инфекции могут возникнуть до рождения или во время родов и включают сепсис (серьезную инфекцию всего организма), пневмонию (инфекцию небольших воздухоносных мешочков легких) и менингит (инфекцию тканей, покрывающих мозг).
У детей в возрасте до 3 лет при появлении лихорадки (особенно, если температура составляет 39 °C или выше) иногда в крови встречаются бактерии (бактериемия). В отличие от детей старшего возраста бактериемия у них иногда протекает без других симптомов, кроме лихорадки (так называемая скрытая бактериемия). В настоящее время в США и Европе широко используются стандартные вакцины против бактерий, обычно вызывающих скрытую бактериемию (пневмококк и гемофильная палочка типа B). В результате применения этих вакцин скрытая бактериемия была практически ликвидирована у детей в этой возрастной группе.
К менее распространенным причинам острой лихорадки относятся побочные эффекты вакцинаций и некоторых лекарственных препаратов, бактериальные инфекции кожи (флегмона) или суставов (септический артрит), вирусные или бактериальные инфекции головного мозга (энцефалит) или тканей, покрывающих головной мозг (менингит), или заболевания, при которых воспаляются различные части тела (болезнь Кавасаки или мультисистемный воспалительный синдром у детей [MIS-C]). Тепловой удар вызывает очень высокую температуру тела.
Как правило, вызванная вакцинацией повышенная температура длится от нескольких часов до суток. Тем не менее, после некоторых прививок температура может оставаться повышенной даже через 1–2 недели после вакцинации (например, после прививки против кори). Дети с повышением температуры тела, которым запланирована вакцинация, могут пройти ее, если температура не высокая и они не страдают серьезным заболеванием.
Хроническая лихорадка
Хроническая лихорадка чаще всего возникает в результате:
Продолжительного вирусного заболевания
Нескольких вирусных заболеваний подряд, особенно у маленьких детей
Хроническую лихорадку также могут вызвать многие другие инфекционные и неинфекционные заболевания.
Инфекционные причины хронической лихорадки включают:
абсцесс брюшной полости (гнойный карман в брюшной полости);
инфекции пищеварительного тракта, вызванные бактериями или паразитами;
инфекции кости (такие как остеомиелит);
инфекции сердца (такие как эндокардит).
Неинфекционные причины хронической лихорадки включают:
ювенильный идиопатический артрит или другие нарушения соединительной ткани;
Иногда дети симулируют повышенную температуру, либо ее симулируют воспитатели ребенка. Иногда причина не идентифицируется.
Обследование при повышении температуры у младенцев и детей
Обнаружить повышенную температуру не сложно, но определить ее причину бывает сложнее.
Настораживающие признаки
Некоторые симптомы могут вызвать беспокойство. Они включают:
лихорадка у ребенка в возрасте до 3 месяцев;
апатия или вялость;
больной внешний вид;
Затрудненное дыхание
подкожное кровотечение, которое выглядит как крошечные красноватые фиолетовые точки (петехии) или пятна (пурпура);
непрерывный плач у грудного младенца или ребенка ясельного возраста (неутешность);
головная боль, ригидность затылочных мышц, спутанность сознания или сочетание симптомов у детей более старшего возраста.
Когда обращаться к врачу
Если у ребенка повышенная температура и при этом отмечаются какие-либо настораживающие признаки или если ребенку менее 3 месяцев, его следует немедленно показать врачу.
Детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет без настораживающих признаков следует показать врачу, если температура поднялась до 39°С или выше, при отсутствии очевидной инфекции верхних дыхательных путей (то есть ребенок чихает и/или у него насморк и заложен нос) или если высокая температура держится более 5 дней.
Необходимость и срочность обращения к врачу с ребенком старше 3 лет, у которого не наблюдается настораживающих признаков, зависит от конкретных симптомов. Ребенку с симптомами поражения верхних дыхательных путей, но без каких-либо других симптомов может не требоваться дальнейшая диагностика. Ребенка старше 3 лет, у которого температура не спадает более 5 дней, следует показать врачу.
Что делает врач
Сначала врачи задают вопросы о симптомах и истории болезни. Затем проводят физикальное обследование. Описание симптомов ребенка и тщательное обследование обычно позволяют врачам определить причину лихорадки (см. таблицу Некоторые распространенные причины и особенности лихорадки у детей).
Врачи измеряют температуру у ребенка. В целях обеспечения точности у детей первых лет жизни температура измеряется ректально. Отмечается частота дыхания. Если ребенок выглядит больным, измеряется артериальное давление. Если у ребенка кашель или проблемы с дыханием, для измерения концентрации кислорода в крови (пульсоксиметрии) на палец или на мочку уха крепится датчик (пульсоксиметрия).
Когда врачи обследуют детей, они ищут настораживающие признаки (например, больной внешний вид, вялость, апатичность и неутешность), отмечая, в частности, как дети реагируют на обследование, например, ведут ли они себя вяло и пассивно или проявляют крайнюю раздражительность.
Иногда сама повышенная температура может вызвать у ребенка некоторые из настораживающих признаков, включая вялость, апатичность и больной внешний вид. Врачи могут выписать жаропонижающие препараты (например, ибупрофен), а затем пересмотреть их необходимость после понижения температуры. Если к апатичному ребенку возвращается активность и игривость после снижения температуры, это обнадеживает. С другой стороны, если несмотря на понижение температуры до нормальных значений ребенок по-прежнему выглядит больным, это вызывает беспокойство.
Некоторые распространенные причины и особенности повышенной температуры у детей
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Сильный жар (продолжительностью 14 или менее дней)
Инфекции дыхательных путей, вызванные вирусом
Насморк или заложенный нос
Обычно боль в горле и кашель
Иногда увеличение лимфатических узлов в области шеи, без покраснения и болезненности
Обследование врачом
Иногда анализ мазка слизи из носа
Другие вирусные инфекции
У некоторых младенцев или детей постарше отсутствуют симптомы, кроме повышенной температуры
Обследование врачом
диарея;
Часто рвота
Возможно, недавний контакт с зараженными людьми или некоторыми животными или употребление зараженной пищи или воды
Обследование врачом
Иногда обследование и анализ кала
Инфекция уха (средний отит)
Боль в ухе (трудно обнаружить у младенцев и маленьких детей, не умеющих разговаривать)
Иногда ребенок трет или потягивает ухо
Обследование врачом
Инфекции горла (фарингит)
Красное опухшее горло
боль при глотании;
Обследование врачом
Иногда посев образца из горла или экспресс-тест на стрептококковую инфекцию (оба анализа проводятся с использованием образца, взятого посредством мазка из задней части горла)
У детей до 3 лет
Отсутствие других симптомов
Анализы крови
Кашель и учащенное дыхание
Часто боль в груди и/или одышка
Обследование врачом
Обычно рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Кожные инфекции (флегмона)
Красные болезненные слегка опухшие участки кожи
Обследование врачом
Боль при мочеиспускании
Иногда кровь в моче
Иногда боль в спине
У младенцев рвота и плохой аппетит
Анализы мочи
Энцефалит (редкая инфекция головного мозга)
Младенцы: иногда выпячивание мягких участков (родничков) между костями черепа, медлительность (вялость) или неутешность
Дети старшего возраста: головная боль, спутанность сознания или вялость
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция)
Менингит (редко)
Новорожденные: выпячивание мягких участков (родничков) между костями черепа, неутешность, плохой аппетит и/или вялость
Младенцы: беспокойность и раздражительность, особенно на руках, неутешность, плохой аппетит и/или вялость
Дети старшего возраста: головная боль, чувствительность к свету, вялость, рвота и/или ригидность затылочных мышц, из-за которой трудно коснуться подбородком груди
Спинномозговая пункция
Вакцины
Недавняя вакцинация
Обследование врачом
Некоторые лекарственные препараты
Недавнее начало приема нового препарата
Обследование врачом
Повышенная температура в течение более 5 дней
Покраснение глаз, губ и языка
Болезненное опухание рук и ног
Часто сыпь
Иногда распухшие лимфатические узлы в области шеи
Обследование врачом
Анализы крови
ЭКГ и эхокардиография
Иногда анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости или обследование глаз
Острая ревматическая лихорадка
опухшие болезненные суставы;
Новые шумы в сердце, обнаруженные врачом при обследовании
Иногда сыпь или шишки под кожей
Иногда судорожные неконтролируемые движения или изменения в поведении
Часто стрептококковый фарингит в анамнезе
Анализы крови
Посев из горла
ЭКГ и эхокардиография
Хроническая лихорадка (продолжительностью более 14 дней)
Вирусные инфекции, в частности:
Длительная слабость и усталость
Иногда распухшие лимфатические узлы в области шеи и/или боли в горле
Иногда пожелтение белков глаз (желтуха)
Анализы крови
Периодические головные боли, насморк и заложенный нос
КТ придаточных пазух носа
Абсцесс брюшной полости (гнойный карман внутри брюшной полости)
Боль в животе и часто болезненность на ощупь
КТ брюшной полости
Инфекция суставов (септический артрит)
Опухшие красные болезненные суставы
Анализ образца жидкости, полученной из сустава при помощи иглы
Инфекция костей (остеомиелит)
Боль в пораженной кости
Иногда инфекция кожи рядом с пораженной костью
Остеосцинтиграфия и/или МРТ кости
Иногда биопсия кости для проверки на наличие бактерий (посев)
Иногда шум в сердце
Анализы крови на наличие бактерий (посев крови)
Эхокардиография
Туберкулез (редко)
Медленный набор веса или потеря веса
Ночная потливость
Кашель
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Кожные пробы
Возможно, посев образца мокроты и/или анализы крови
Малярия (в зависимости от географического региона)
Потрясающий озноб с последующим повышением температуры, которая может превышать 40 °C
Усталость и общий дискомфорт (недомогание), головная боль, ломота в теле и тошнота
Анализы крови
Иногда головная боль и боль в шее
Иногда опухшие болезненные суставы (например, колено)
Иногда красная точечная сыпь в одном или нескольких местах
Иногда укус клеща в анамнезе
Обследование врачом
иногда анализы крови.
Часто опухшие болезненные лимфатические узлы
Иногда шишка на коже в месте кошачьей царапины
Анализы крови
Кровь в стуле, судорожные боли в животе, потеря массы тела и аппетита
Иногда артрит, сыпь, язвы в полости рта и разрывы в прямой кишке
Колоноскопия
Иногда КТ или рентгенография после введения бария в прямую кишку (бариевая клизма)
Заболевания суставов и соединительной ткани, например:
Опухшие красные болезненные суставы
Часто сыпь
Иногда усталость
Анализы крови
Рак, например:
Медленная прибавка в весе или потеря веса и потеря аппетита
Ночная потливость
Возможно, боль в костях
Общий анализ крови с подсчетом форменных элементов
Удаление (аспирация) образца костного мозга для обследования
Иногда остеосцинтиграфия и/или МРТ кости
Иногда КТ грудной клетки или брюшной полости
Синдромы периодической лихорадки, например:
Повышение температуры тела, которое повторяется зачастую в предсказуемых циклах, перемежаемых периодами хорошего самочувствия
Иногда язвы в полости рта, боль в горле и увеличение лимфатических узлов
Иногда боль в груди или в животе
Иногда у членов семьи встречались схожие симптомы, или им был поставлен диагноз одного из семейных синдромов периодической лихорадки
Проводимое врачом обследование во время приступа лихорадки
Анализы крови во время приступов лихорадки и между ними
Иногда генетический анализ
Обычно неправильное толкование нормальных колебаний температуры тела или чрезмерное толкование частых незначительных вирусных заболеваний
Обычно отсутствуют другие симптомы, вызывающие озабоченность
Нормальные результаты обследования
Обследование врачом
Тщательная и точная запись заболеваний и температуры, а также описание общего функционирования ребенка и семьи
Иногда анализы крови, чтобы исключить другие причины и успокоить родителей
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда. Заболевания, вызывающие хроническую лихорадку, также вызывают лихорадку в течение первых 7-10 дней.
КТ — компьютерная томография; ЭКГ — электрокардиограмма; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Потребность в проведении анализов зависит от возраста ребенка, общего внешнего вида, статуса вакцинации, а также от того, является ли повышение температуры тела острым или хроническим. Врачи также могут провести анализы для выявления подозреваемых ими специфических заболеваний ( see table Некоторые распространенные причины и особенности повышенной температуры у детей).
Обследование на предмет острой лихорадки
При острой лихорадке врачи проводят обследование на наличие инфекционных причин в зависимости от возраста ребенка. Дети в возрасте до 3 лет проходят тщательное обследование, даже в том случае, если они не выглядят очень больными и если есть очевидный источник инфекции (например, инфекция уха). Врачи должны исключить серьезную бактериальную инфекцию, например, менингит, сепсис/бактериемию или инфекцию мочевыводящих путей. Анализы особенно необходимы у младенцев, потому что них трудно определить причину повышения температуры и потому что незрелость их иммунной системы повышает риск серьезной инфекции.
Повышение температуры у младенцев в возрасте до 1 месяца
Детей этой возрастной группы с повышенной температурой госпитализируют для проведения анализов и лечения, поскольку у них высок риск развития серьезной инфекции. Обычно проводятся анализы крови и мочи, спинномозговая пункция (люмбальная пункция), а иногда и рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Новорожденным, страдающим диареей, делают анализы кала.
Повышение температуры у младенцев в возрасте от 1 до 3 месяцев
Детей этой возрастной группы с повышенной температурой, которые выглядят больными (то есть у которых аномальный плач, вялость или другое необычное поведение) или у которых есть факторы риска развития серьезной бактериальной инфекции (то есть у которых есть тяжелые врожденные пороки, они были недоношенными или не прошли вакцинацию), следует госпитализировать. Этим детям проводят анализы крови, анализы мочи, рентгенологическое исследование органов грудной клетки и спинномозговую пункцию для выявления бактериемии, инфекций мочевыводящих путей и менингита.
Детям этой возрастной группы с повышенной температурой, которые не выглядят больными, также делают анализы крови и мочи, но могут не делать спинномозговую пункцию. Иногда их не госпитализируют.
Повышение температуры у детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет
Детям этой возрастной группы с повышенной температурой, которые хорошо выглядят и находятся под пристальным наблюдением, анализы могут не потребоваться, особенно если врач обнаруживает источник повышенной температуры. Если симптомы свидетельствуют о конкретной инфекции, врачи проводят соответствующие анализы.
Если у ребенка нет симптомов, указывающих на конкретное заболевание, но он выглядит больным, у него присутствуют факторы риска серьезной бактериальной инфекции или температура поднимается до 39 °C и выше, как правило, ему проводятся анализы крови и мочи. В некоторых случаях выполняется спинномозговая пункция
Необходимость госпитализации зависит от того, выглядит ли ребенок хорошо или больным, от результатов проведенных исследований и возможности своевременного проведения дополнительного обследования.
Повышение температуры у детей старше 3 лет
Дети в этой возрастной группе, как правило, не проходят обследования, если у них нет конкретных симптомов, указывающих на серьезное заболевание, или если источник повышенной температуры не обнаружен.
Обследование на предмет хронической лихорадки
При хронической лихорадке часто проводятся анализы. Если врачи подозревают конкретное заболевание, проводятся анализы на это заболевание. Если причина не ясна, проводятся проверочные анализы. Проверочные анализы включают развернутый анализ крови с подсчетом форменных элементов, анализ и посев мочи, а также анализы крови на наличие воспаления. Анализы на наличие воспаления включают скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и измерение уровней С-реактивного белка (СРБ). Иногда при отсутствии очевидной причины проводятся и другие анализы, такие как анализы кала, посевы крови или анализы уровня антител в крови для обнаружения бактерий или вирусов, кожная проба или анализ высвобождения гамма-интерферона для выявления туберкулеза, рентгенологическое исследование органов грудной клетки, компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух и сканирование костей.
Изредка высокая температура сохраняется, и врачи не могут определить причину даже после комплексных анализов. Такой тип лихорадки называется «лихорадка неизвестного происхождения». Дети с лихорадкой неизвестного происхождения могут нуждаться в дополнительных анализах и обследовании.
Лечение при повышении температуры у младенцев и детей
Если лихорадка является результатом какого-либо заболевания, начинается лечение этого заболевания. Другие виды лечения лихорадки сосредоточены на улучшении самочувствия ребенка.
Меры общего характера
Помочь ребенку с высокой температурой почувствовать себя лучше без использования лекарств можно следующими средствами:
Давать ребенку много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание
Прикладывать прохладную влажную тряпочку (компрессы) ко лбу, запястьям и икрам
Поместить ребенка в теплую ванну (лишь немного прохладнее, чем температура ребенка)
Поскольку озноб может на самом деле повысить температуру ребенка, средства, которые могут вызвать озноб (раздевание и холодные ванны), использовать не следует.
Натирать ребенка алкоголем или гамамелисом не следует, потому что алкоголь может проникнуть внутрь организма через кожу и причинить вред. Существует много других бесполезных народных средств, начиная от безобидных (например, подкладывание лука или картофеля в носки ребенка) и заканчивая неприятными и потенциально вредными (например, растирание кожи монетой или банки).
Лекарственные препараты для снижения температуры
Повышение температуры тела у здорового ребенка без каких-либо других симптомов не обязательно требует лечения. Однако жаропонижающие препараты могут улучшить самочувствие ребенка за счет снижения температуры. Эти препараты никак не воздействуют на инфекцию или другое расстройство, вызывающее повышение температуры. Однако если у ребенка имеются некоторые хронические заболевания или раньше у него случались судорожные припадки, вызванные повышенной температурой, врач может рекомендовать использовать эти препараты, поскольку они уменьшают дополнительную нагрузку высокой температуры на организм.
Обычно используются следующие препараты:
Ацетаминофен перорально или в виде свечи
Ибупрофен перорально
Как правило, ацетаминофен предпочтительнее. При длительном применении ибупрофен может начать раздражать слизистую оболочку желудка. Эти препараты отпускаются в аптеке без рецепта. Рекомендуемая дозировка указана на упаковке или может быть указана врачом. Важно давать правильную дозу с правильными интервалами. Препараты не оказывают необходимого воздействия, если вводится недостаточное количество или недостаточно часто. Хотя эти препараты относительно безопасны, превышение дозы или частоты приема препарата может привести к передозировке.
Изредка ацетаминофен или ибупрофен назначают ребенку для профилактики температуры, как, например, после вакцинации младенца.
Аспирин больше не применяется для понижения температуры у детей, потому что он может взаимодействовать с некоторыми вирусными инфекциями (например, гриппом или ветрянкой) и вызывать серьезное расстройство под названием «синдром Рейе».
Ключевые моменты
Как правило, повышение температуры вызвано вирусной инфекцией.
Вероятные причины высокой температуры и необходимость анализов зависят от возраста ребенка.
Младенцев в возрасте до 3 месяцев с температурой от 38 °C и выше должен осматривать врач.
Врач также с срочном порядке должен осматривать детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет с высокой температурой, у которых нет симптомов, указывающих на конкретное заболевание, но при этом они выглядят больными или температура у них 39 °C и выше.
Прорезывание зубов не вызывает значительного повышения температуры.
Жаропонижающие препараты могут улучшить самочувствие ребенка, но не влияют на причину повышения температуры.