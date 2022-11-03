Повышенная температура у младенцев и детей

Нормальная температура тела варьирует от человека к человеку и в течение дня (как правило, она достигает пика во второй половине дня). Нормальная температура тела у детей дошкольного возраста выше, чем у взрослых, а выше всего в возрасте около 18-24 месяцев. Однако несмотря на эти различия, большинство врачей определяют лихорадку, как температуру 38 °C и выше при измерении с помощью ректального термометра (см. Как измерить температуру у ребенка).

Хотя родители часто беспокоятся о температуре, ее величина не обязательно указывает на серьезность причины. Некоторые незначительные заболевания вызывают высокую температуру, а некоторые серьезные заболевания вызывают лишь небольшое повышение. Другие симптомы (например, затрудненное дыхание, спутанность сознания и отказ от воды) указывают на степень тяжести заболевания гораздо лучше, чем температура. При этом температура выше 41 °C, хотя и встречается довольно редко, может быть опасна сама по себе.

Повышение температуры тела может быть полезным в борьбе с инфекцией в организме. Некоторые эксперты считают, что искусственное понижение температуры может продлить некоторые заболевания или, возможно, помешать ответу иммунной системы на инфекцию. Таким образом, хотя повышенная температура и доставляет неудобства, она не всегда требует лечения у детей без каких-либо других симптомов. Однако у детей с заболеваниями легких, сердца или головного мозга повышенная температура может вызвать проблемы, увеличивая нагрузку на организм (например, путем увеличения частоты сердечных сокращений). Как следствие, у таких детей очень важно понизить температуру.

Младенцы, у которых повышена температура, обычно раздражительны и могут не спать или плохо сосать. Дети старшего возраста теряют интерес к игре. Обычно чем выше температура, тем более раздражительным и незаинтересованным становится ребенок. Однако иногда дети с высокой температурой выглядят на удивление хорошо. У детей при резком повышении или снижении температуры могут возникать судорожные припадки (так называемые фебрильные судороги). Изредка температура становится настолько высокой, что дети становятся вялыми и сонными и перестают реагировать.

(См. также Жар у взрослых людей.)

Как измерять температуру у ребенка

Электронный термометр Изображение

Как измерять температуру у новорожденного или ребенка

Обследование при повышении температуры у младенцев и детей Обнаружить повышенную температуру не сложно, но определить ее причину бывает сложнее. Настораживающие признаки Некоторые симптомы могут вызвать беспокойство. Они включают: лихорадка у ребенка в возрасте до 3 месяцев;

апатия или вялость;

больной внешний вид;

Затрудненное дыхание

подкожное кровотечение, которое выглядит как крошечные красноватые фиолетовые точки (петехии) или пятна (пурпура);

непрерывный плач у грудного младенца или ребенка ясельного возраста (неутешность);

головная боль, ригидность затылочных мышц, спутанность сознания или сочетание симптомов у детей более старшего возраста. Когда обращаться к врачу Если у ребенка повышенная температура и при этом отмечаются какие-либо настораживающие признаки или если ребенку менее 3 месяцев, его следует немедленно показать врачу. Детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет без настораживающих признаков следует показать врачу, если температура поднялась до 39°С или выше, при отсутствии очевидной инфекции верхних дыхательных путей (то есть ребенок чихает и/или у него насморк и заложен нос) или если высокая температура держится более 5 дней. Необходимость и срочность обращения к врачу с ребенком старше 3 лет, у которого не наблюдается настораживающих признаков, зависит от конкретных симптомов. Ребенку с симптомами поражения верхних дыхательных путей, но без каких-либо других симптомов может не требоваться дальнейшая диагностика. Ребенка старше 3 лет, у которого температура не спадает более 5 дней, следует показать врачу. Что делает врач Сначала врачи задают вопросы о симптомах и истории болезни. Затем проводят физикальное обследование. Описание симптомов ребенка и тщательное обследование обычно позволяют врачам определить причину лихорадки (см. таблицу Некоторые распространенные причины и особенности лихорадки у детей). Врачи измеряют температуру у ребенка. В целях обеспечения точности у детей первых лет жизни температура измеряется ректально. Отмечается частота дыхания. Если ребенок выглядит больным, измеряется артериальное давление. Если у ребенка кашель или проблемы с дыханием, для измерения концентрации кислорода в крови (пульсоксиметрии) на палец или на мочку уха крепится датчик (пульсоксиметрия). Когда врачи обследуют детей, они ищут настораживающие признаки (например, больной внешний вид, вялость, апатичность и неутешность), отмечая, в частности, как дети реагируют на обследование, например, ведут ли они себя вяло и пассивно или проявляют крайнюю раздражительность. Иногда сама повышенная температура может вызвать у ребенка некоторые из настораживающих признаков, включая вялость, апатичность и больной внешний вид. Врачи могут выписать жаропонижающие препараты (например, ибупрофен), а затем пересмотреть их необходимость после понижения температуры. Если к апатичному ребенку возвращается активность и игривость после снижения температуры, это обнадеживает. С другой стороны, если несмотря на понижение температуры до нормальных значений ребенок по-прежнему выглядит больным, это вызывает беспокойство. Таблица Некоторые распространенные причины и особенности повышенной температуры у детей Таблица Проведение анализов Потребность в проведении анализов зависит от возраста ребенка, общего внешнего вида, статуса вакцинации, а также от того, является ли повышение температуры тела острым или хроническим. Врачи также могут провести анализы для выявления подозреваемых ими специфических заболеваний ( see table Некоторые распространенные причины и особенности повышенной температуры у детей).

Обследование на предмет острой лихорадки При острой лихорадке врачи проводят обследование на наличие инфекционных причин в зависимости от возраста ребенка. Дети в возрасте до 3 лет проходят тщательное обследование, даже в том случае, если они не выглядят очень больными и если есть очевидный источник инфекции (например, инфекция уха). Врачи должны исключить серьезную бактериальную инфекцию, например, менингит, сепсис/бактериемию или инфекцию мочевыводящих путей. Анализы особенно необходимы у младенцев, потому что них трудно определить причину повышения температуры и потому что незрелость их иммунной системы повышает риск серьезной инфекции. Лабораторные исследования при лихорадке у детей Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) Повышение температуры у младенцев в возрасте до 1 месяца Детей этой возрастной группы с повышенной температурой госпитализируют для проведения анализов и лечения, поскольку у них высок риск развития серьезной инфекции. Обычно проводятся анализы крови и мочи, спинномозговая пункция (люмбальная пункция), а иногда и рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Новорожденным, страдающим диареей, делают анализы кала. Повышение температуры у младенцев в возрасте от 1 до 3 месяцев Детей этой возрастной группы с повышенной температурой, которые выглядят больными (то есть у которых аномальный плач, вялость или другое необычное поведение) или у которых есть факторы риска развития серьезной бактериальной инфекции (то есть у которых есть тяжелые врожденные пороки, они были недоношенными или не прошли вакцинацию), следует госпитализировать. Этим детям проводят анализы крови, анализы мочи, рентгенологическое исследование органов грудной клетки и спинномозговую пункцию для выявления бактериемии, инфекций мочевыводящих путей и менингита. Детям этой возрастной группы с повышенной температурой, которые не выглядят больными, также делают анализы крови и мочи, но могут не делать спинномозговую пункцию. Иногда их не госпитализируют. Повышение температуры у детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет Детям этой возрастной группы с повышенной температурой, которые хорошо выглядят и находятся под пристальным наблюдением, анализы могут не потребоваться, особенно если врач обнаруживает источник повышенной температуры. Если симптомы свидетельствуют о конкретной инфекции, врачи проводят соответствующие анализы. Если у ребенка нет симптомов, указывающих на конкретное заболевание, но он выглядит больным, у него присутствуют факторы риска серьезной бактериальной инфекции или температура поднимается до 39 °C и выше, как правило, ему проводятся анализы крови и мочи. В некоторых случаях выполняется спинномозговая пункция Необходимость госпитализации зависит от того, выглядит ли ребенок хорошо или больным, от результатов проведенных исследований и возможности своевременного проведения дополнительного обследования. Повышение температуры у детей старше 3 лет Дети в этой возрастной группе, как правило, не проходят обследования, если у них нет конкретных симптомов, указывающих на серьезное заболевание, или если источник повышенной температуры не обнаружен.

Обследование на предмет хронической лихорадки При хронической лихорадке часто проводятся анализы. Если врачи подозревают конкретное заболевание, проводятся анализы на это заболевание. Если причина не ясна, проводятся проверочные анализы. Проверочные анализы включают развернутый анализ крови с подсчетом форменных элементов, анализ и посев мочи, а также анализы крови на наличие воспаления. Анализы на наличие воспаления включают скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и измерение уровней С-реактивного белка (СРБ). Иногда при отсутствии очевидной причины проводятся и другие анализы, такие как анализы кала, посевы крови или анализы уровня антител в крови для обнаружения бактерий или вирусов, кожная проба или анализ высвобождения гамма-интерферона для выявления туберкулеза, рентгенологическое исследование органов грудной клетки, компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух и сканирование костей. Изредка высокая температура сохраняется, и врачи не могут определить причину даже после комплексных анализов. Такой тип лихорадки называется «лихорадка неизвестного происхождения». Дети с лихорадкой неизвестного происхождения могут нуждаться в дополнительных анализах и обследовании.

Лечение при повышении температуры у младенцев и детей Если лихорадка является результатом какого-либо заболевания, начинается лечение этого заболевания. Другие виды лечения лихорадки сосредоточены на улучшении самочувствия ребенка. Меры общего характера Помочь ребенку с высокой температурой почувствовать себя лучше без использования лекарств можно следующими средствами: Давать ребенку много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание

Прикладывать прохладную влажную тряпочку (компрессы) ко лбу, запястьям и икрам

Поместить ребенка в теплую ванну (лишь немного прохладнее, чем температура ребенка) Поскольку озноб может на самом деле повысить температуру ребенка, средства, которые могут вызвать озноб (раздевание и холодные ванны), использовать не следует. Натирать ребенка алкоголем или гамамелисом не следует, потому что алкоголь может проникнуть внутрь организма через кожу и причинить вред. Существует много других бесполезных народных средств, начиная от безобидных (например, подкладывание лука или картофеля в носки ребенка) и заканчивая неприятными и потенциально вредными (например, растирание кожи монетой или банки). Лекарственные препараты для снижения температуры Повышение температуры тела у здорового ребенка без каких-либо других симптомов не обязательно требует лечения. Однако жаропонижающие препараты могут улучшить самочувствие ребенка за счет снижения температуры. Эти препараты никак не воздействуют на инфекцию или другое расстройство, вызывающее повышение температуры. Однако если у ребенка имеются некоторые хронические заболевания или раньше у него случались судорожные припадки, вызванные повышенной температурой, врач может рекомендовать использовать эти препараты, поскольку они уменьшают дополнительную нагрузку высокой температуры на организм. Обычно используются следующие препараты: Ацетаминофен перорально или в виде свечи

Ибупрофен перорально Как правило, ацетаминофен предпочтительнее. При длительном применении ибупрофен может начать раздражать слизистую оболочку желудка. Эти препараты отпускаются в аптеке без рецепта. Рекомендуемая дозировка указана на упаковке или может быть указана врачом. Важно давать правильную дозу с правильными интервалами. Препараты не оказывают необходимого воздействия, если вводится недостаточное количество или недостаточно часто. Хотя эти препараты относительно безопасны, превышение дозы или частоты приема препарата может привести к передозировке. Изредка ацетаминофен или ибупрофен назначают ребенку для профилактики температуры, как, например, после вакцинации младенца. Аспирин больше не применяется для понижения температуры у детей, потому что он может взаимодействовать с некоторыми вирусными инфекциями (например, гриппом или ветрянкой) и вызывать серьезное расстройство под названием «синдром Рейе».