Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), у детей и подростков

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это вирус, который постепенно разрушает некоторые лейкоциты и делает людей более восприимчивыми к другим инфекциям и некоторым видам рака, а также вызывает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), может передаваться через половой контакт, переливание крови, а дети младшего возраста обычно заражаются от матери во время родов.

Признаки инфекции у детей включают задержку роста, увеличение лимфатических узлов в различных участках, задержку развития, рецидивирующие бактериальные инфекции и воспаление легких.

Диагноз основывается на результатах анализа крови на ВИЧ-инфекцию.

Препараты против ВИЧ (называемые антиретровирусной терапией или АРТ) могут контролировать воздействие на организм ВИЧ-инфекции и позволяют детям жить без осложнений.

Детей лечат теми же лекарственными препаратами, что и взрослых.

Беременные женщины с ВИЧ-инфекцией могут предотвратить передачу инфекции своим новорожденным, путем приема антиретровирусных препаратов, отказа от грудного вскармливания в пользу искусственного и выполнения кесарева сечения некоторым женщинам.

См. также ВИЧ-инфекция у взрослых.

Существует две разновидности вируса иммунодефицита человека:

ВИЧ-1

ВИЧ-2

Инфекция, вызванная ВИЧ-1, развивается гораздо чаще, чем ВИЧ-2, практически во всех географических регионах. Оба вируса постепенно уничтожают некоторые типы лейкоцитов, которые называются лимфоцитами и являются важной частью иммунной защиты организма. Когда эти лимфоциты разрушаются, организм становится восприимчивым ко многим другим возбудителям инфекций. Многие из симптомов и осложнений ВИЧ-инфекции, в том числе смерть, являются результатом других инфекций, а не самой ВИЧ-инфекции.

ВИЧ-инфекция может привести к заражению различными сложными инфекциями, вызванными возбудителями, которые обычно не заражают здоровых людей. Такие инфекции называются оппортунистическими, поскольку они пользуются слабостью иммунной системы. Оппортунистические инфекции могут быть вызваны вирусами, паразитами, грибками и иногда бактериями.

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) — это самая тяжелая форма ВИЧ-инфекции. Считается, что ребенок с ВИЧ-инфекцией болен СПИДом, когда у него развивается по крайней мере одно интеркуррентное заболевание или когда есть значительное снижение способности организма защитить себя от инфекции.

В Соединенных Штатах Америки на детей и подростков младшего возраста приходится всего 1 % инфицированных ВИЧ. ВИЧ-инфекция у детей теперь становится редкой в результате более широкого охвата анализами и лечением беременных женщин, инфицированных ВИЧ. Лечение антиретровирусными препаратами до и во время родов может помочь предотвратить передачу инфекции от матери ребенку. Несмотря на то, что в период с 1983 по 2015 гг. среди детей и подростков младшего возраста было зарегистрировано около 9000 случаев ВИЧ-инфекции, в 2019 г. среди детей младше 13 лет были диагностированы менее 60 новых случаев.

Хотя число младенцев и детей с ВИЧ-инфекцией, проживающих в Соединенных Штатах Америки, продолжает уменьшаться, количество подростков и молодых людей с ВИЧ-инфекцией растет. Это число растет, поскольку повышается выживаемость среди детей, инфицированных в раннем возрасте, а также появляются новые случаи у подростков и молодых людей, особенно у молодых мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами. В 2019 году в США было диагностировано около 36 000 новых случаев ВИЧ-инфекции. Из этих новых случаев 20 % были среди подростков и молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет (большинство из которых были в возрасте 18 лет или старше).

Во всем мире ВИЧ среди детей является гораздо более распространенной проблемой. В 2021 году ВИЧ-инфекция была зарегистрирована у 1,7 миллиона детей в возрасте до 14 лет. Каждый год около 160 000 детей заражаются вирусом, и около 100 000 детей умирают. Программы предоставления антиретровирусной терапии (АРТ) беременным женщинам и детям позволили снизить ежегодное число новых случаев инфицирования у детей и детскую смертность на 33–50 %. Тем не менее, инфицированные дети до сих пор получают АРТ совсем не так часто, как взрослые.

Передача ВИЧ-инфекции Новорожденные и дети младшего возраста ВИЧ чаще всего передается детям: от инфицированной матери до рождения или во время родов;

после рождения через грудное вскармливание; младенцам ВИЧ-инфекция почти всегда передается от матери. В Соединенных Штатах Америки более 95 % детей, инфицированных ВИЧ, заразились от матери либо до, либо во время родов (так называемый вертикальный путь передачи или передача от матери к ребенку). Большинство из оставшихся в настоящее время детей и подростков, живущих с ВИЧ-инфекцией, были инфицированы при сексуальных контактах, в том числе, в редких случаях, в результате сексуального насилия. В связи с улучшением мер безопасности в отношении скрининга крови и препаратов крови в последние годы в Соединенных Штатах, Канаде и Западной Европе практически не наблюдалось случаев инфицирования по причине использования крови и препаратов крови. Эксперты точно не знают, сколько инфицированных ВИЧ женщин рожают каждый год в Соединенных Штатах Америки, однако согласно оценке Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) это число составляет примерно от 3000 до 5000. Без АРТ 25–33 % из них могут передать инфекцию своему ребенку. Передача инфекции часто происходит во время родов и родоразрешения. Риск передачи инфекции более высокий среди матерей, которые: заразились ВИЧ-инфекцией во время беременности или во время грудного вскармливания;

в тяжелом состоянии из-за ВИЧ-инфекции;

у которых в организме присутствует большее количество вируса. Однако в Соединенных Штатах Америки частота случаев передачи значительно снизилась приблизительно с 25 % в 1991 году до показателя менее или равного 1 % в 2019 году. Передача вируса от матери к ребенку снизилась благодаря интенсивным усилиям по обследованию и лечению инфицированных беременных женщин во время беременности и родов. Вирус также может передаваться через грудное молоко. Приблизительно от 12 до 14 % детей, которые не были инфицированы при рождении, заражаются ВИЧ при грудном вскармливании от инфицированной ВИЧ матери. Чаще всего заражение происходит в первые несколько недель или месяцев жизни, но может произойти и позднее. Передача при грудном вскармливании более характерна для матерей с высоким уровнем вируса в организме, в том числе заразившихся в период кормления грудью своих детей. Знаете ли Вы, что... Подростки У подростков способы передачи ВИЧ-инфекции такие же, что и у взрослых: незащищенный половой контакт;

совместное использование зараженных игл. Все подростки находятся в группе повышенного риска ВИЧ-инфекции, если практикуют незащищенные половые контакты. Подростки, совместно использующие зараженные иглы при внутривенном употреблении наркотиков, также подвергаются повышенному риску. В очень редких случаях ВИЧ передавался при контакте с инфицированной кровью, попавшей на кожу. Почти во всех таких случаях поверхность кожи была повреждена царапинами или открытыми ранами. Несмотря на то, что слюна может содержать вирус, отсутствуют известные случаи передачи инфекции через кашель, поцелуи или укусы. ВИЧНЕпередается через: Пища

воду;

прикосновение к одним и тем же предметам домашнего обихода (например, к одежде, мебели и дверным ручкам);

социальные контакты дома, на работе или в школе.

Симптомы ВИЧ-инфекции у детей У детей с врожденной ВИЧ-инфекцией в первые несколько месяцев симптомы редко возникают, даже если они не получают антиретровирусную терапию (АРТ). Если дети остаются без лечения, симптомы обычно развиваются в возрасте около 3 лет, но у некоторых детей симптомы могут отсутствовать до 5 лет. Дети с нелеченой ВИЧ-инфекцией Большинство детей с ВИЧ-инфекцией в Соединенных Штатах Америки и других странах с высоким уровнем дохода получают антиретровирусную терапию. Однако если дети не получают лечение, распространенные симптомы ВИЧ-инфекции включают: замедленный рост и задержку созревания;

увеличение лимфатических узлов в нескольких участках тела;

повторяющиеся эпизоды бактериальных инфекций;

рецидивирующую диарею;

легочные инфекции;

увеличение селезенки и печени;

Грибковые инфекции полости рта (молочница)

анемия;

Проблемы с сердцем

Гепатит

оппортунистические инфекции. Иногда у детей, не получающих лечения, наблюдаются повторяющиеся эпизоды бактериальных инфекций, таких, как инфекции среднего уха (средний отит), синусит, заражение крови (бактериемия) или пневмония. Примерно у одной трети детей с нелеченой ВИЧ инфекцией развивается воспаление легких (лимфоидный интерстициальный пневмонит), кашель и затрудненное дыхание. С ухудшением работы иммунной системы ребенка могут появляться разнообразные другие симптомы и осложнения. Если у младенцев или детей младшего возраста, инфицированных ВИЧ, развивается тяжелое заболевание, называемое СПИДом, у них обычно отмечается по крайней мере один эпизод пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii (см. Пневмония у людей с ослабленным иммунитетом). Эта серьезная оппортунистическая инфекция может возникнуть уже в 4–6-недельном возрасте, но чаще всего наблюдается у детей в возрасте 3–6 месяцев, заразившихся ВИЧ до или сразу после рождения. Более чем у половины инфицированных ВИЧ детей, которые не получали лечения, в какой-то момент развивается пневмония. Пневмоцистная пневмония является одной из основных причин смерти среди детей и взрослых со СПИДом. У значительного количества нелеченых детей с ВИЧ-инфекцией прогрессирующее поражение головного мозга ограничивает или задерживает основные этапы физического и умственного развития, такие, как умение ходить и говорить. У этих детей также может быть снижен интеллект, а голова меньше по размеру относительно размера тела. До 20 % инфицированных детей, не получающих лечения, постепенно теряют социальные и языковые навыки, а также мышечный контроль. У них может развиться частичный паралич или неустойчивость при ходьбе, либо их мышцы могут стать несколько ригидными. Анемия (снижение количества эритроцитов) встречается часто, если ВИЧ-инфекцию не лечат, и приводит к развитию у детей слабости и быстрой утомляемости. Такие проблемы с сердцем, как быстрое или нерегулярное сердцебиение либо сердечная недостаточность, развиваются примерно у 20 % детей, которые не получают лечения. Также у детей, не получающих лечение, часто развивается воспаление печени (гепатит) или воспаление почек (нефрит). У детей со СПИДом злокачественные опухоли встречаются нечасто, но неходжкинская лимфома и лимфома головного мозга возникает несколько чаще, чем у неинфицированных детей. Саркома Капоши, СПИД-ассоциированная злокачественная опухоль, поражающая кожу и внутренние органы, распространена среди взрослых, инфицированных ВИЧ, но очень редко встречается у инфицированных ВИЧ детей. Дети с ВИЧ-инфекцией, получающие лечение антиретровирусными препаратами АРТ значительно изменили проявления ВИЧ-инфекции у детей. АРТ очень эффективна и позволяет контролировать ВИЧ-инфекцию как любое другое хроническое заболевание. У детей с ВИЧ-инфекцией, получающих АРТ, заболевание обычно протекает бессимптомно. Хотя бактериальная пневмония и другие бактериальные инфекции (такие, как бактериемия и рецидивирующий средний отит) у детей с ВИЧ-инфекцией развиваются несколько чаще, оппортунистические инфекции и задержка роста наблюдаются редко. Хотя АРТ заметно ослабляет эффекты поражения головного и спинного мозга, частота поведенческих, когнитивных проблем и нарушений развития у инфицированных ВИЧ детей, получавших лечение, оказалась выше. Пока не установлено, вызваны ли эти проблемы самой инфекцией ВИЧ, лекарственными препаратами, применяемыми для лечения ВИЧ, или другими биологическими, психологическими и социальными факторами, общими для детей с ВИЧ-инфекцией. Поскольку АРТ обеспечивает выживаемость детей и взрослых в течение многих лет, у всё большего числа пациентов развиваются долгосрочные осложнения ВИЧ-инфекции. Эти осложнения включают ожирение, болезни сердца, сахарный диабет и болезни почек. По-видимому, эти осложнения связаны как с самой ВИЧ-инфекцией, так и с воздействием определенных препаратов АРТ. Симптомы ВИЧ инфекции, приобретенной в подростковом возрасте, аналогичны симптомам у взрослых (см. Симптомы ВИЧ-инфекции у взрослых).

Диагностика ВИЧ-инфекции у детей У беременных женщин до рождения — пренатальный скрининг и анализы во время родов и родоразрешения

У детей после рождения — анализы крови

Частый мониторинг после диагностики Беременные женщины Диагностика ВИЧ-инфекции у детей начинается с выявления ВИЧ-инфекции у беременных женщин посредством обычного пренатального скринингового анализа крови. Женщины должны пройти обследование на ВИЧ-инфекцию на ранних сроках беременности и снова в третьем триместре для выявления недавнего заражения ВИЧ-инфекцией. Экспресс-тесты на ВИЧ, использующие кровь или слюну, могут быть выполнены у женщин в родильных отделениях в больнице. С помощью данных тестов результаты можно получить в срок от нескольких минут до нескольких часов. Новорожденные и все дети в возрасте до 18 месяцев Что касается всех детей в возрасте до 18 месяцев, то стандартные анализы крови на антитела к ВИЧ или антигены ВИЧ, которые проводятся у взрослых, не помогают выявить заболевание, поскольку кровь младенца, рожденного от матери с ВИЧ-инфекцией, практически всегда содержит антитела к ВИЧ, которые проникли через плаценту, даже если ребенок не инфицирован. Таким образом, для дифференциальной диагностики ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 18 месяцев проводят специальные анализы крови под названием тесты амплификации нуклеиновых кислот (NAT). Диагноз ВИЧ считается подтвержденным, если NAT обнаруживает генетический материал ВИЧ в крови ребенка. Исследование с использованием NAT следует проводить через короткие промежутки времени — обычно через 2 недели после родов, в возрасте около 1 месяца и от 4 до 6 месяцев. Такие частые обследования выявляют большинство инфицированных ВИЧ младенцев к возрасту 6 месяцев. Некоторым младенцам с очень высоким риском развития ВИЧ эти тесты могут проводить чаще. Анализы следует проводить всем детям в этой возрастной группе, рожденным от матерей, которые: людей с ВИЧ-инфекцией.

состоят в группе риска ВИЧ-инфекции. Дети в возрасте старше 18 месяцев и подростки Для диагностики ВИЧ-инфекции у детей старше 18 месяцев и подростков предлагаются те же анализы крови, которые могут использоваться у взрослых. Существуют стандартные анализы крови для определения антигенов и антител к ВИЧ. (Антитела — это белки, которые вырабатываются иммунной системой для защиты организма от атаки, а антигены — это вещества, которые могут вызывать иммунный ответ в организме — см. Анализы, которые определяют антитела или антигены к микроорганизмам). Мониторинг Если диагноз ВИЧ-инфекции подтверждается, врач регулярно, с 3–4-месячными интервалами, проводит анализы крови, чтобы контролировать количество CD4+ лимфоцитов (количество CD4) и количество вирусных частиц в крови (вирусная нагрузка). Лимфоциты — это тип лейкоцитов. Количество CD4+ лимфоцитов уменьшается по мере прогрессирования ВИЧ-инфекции. При низком содержании лимфоцитов CD4 дети более склонны к развитию серьезных инфекций и других осложнений ВИЧ, таких, как некоторые виды онкологических заболеваний. Вирусная нагрузка увеличивается по мере утяжеления ВИЧ-инфекции. Вирусная нагрузка помогает прогнозировать, насколько быстро количество CD4-клеток может сократиться в течение последующих нескольких лет. Показатели уровня CD4-клеток и вирусной нагрузки помогают врачам определить, когда начинать прием антиретровирусных препаратов, какие эффекты может иметь данное лечение и понадобятся ли другие лекарственные препараты для профилактики инфекционных осложнений.

Переход к обслуживанию в медицинских учреждениях для взрослых При достижении определенного возраста (как правило, от 18 до 21 года) подростки с ВИЧ-инфекцией переходят из педиатрической практики в медицинские учреждения для взрослых. Модель медицинской помощи взрослым существенно отличается, и подростки не должны просто получать направление в клинику или амбулаторное учреждение для взрослых без дополнительного планирования. Детское здравоохранение больше ориентировано на семью, и коллектив по медобслуживанию включает многопрофильную группу врачей, медсестер, социальных работников и специалистов в области психического здоровья. Подростки с врожденной инфекцией, возможно, получают обслуживание такой команды на протяжении всей своей жизни. В противоположность этому, типичная модель медицинской помощи взрослым, как правило, индивидуально ориентирована, и соответствующие медицинские работники могут располагаться в отдельных учреждениях, что обусловливает необходимость нескольких визитов. Медицинские работники в клиниках и амбулаторных учреждениях для взрослых часто работают с множеством пациентов, и последствия опозданий или пропусков визитов (что может быть более распространено среди подростков) являются более жесткими. Планирование перехода на протяжении нескольких месяцев и беседы с подростками или совместные приемы медработников, оказывающих медицинскую помощь детям и взрослым, могут обеспечить более плавный и успешный переход.

Прогноз при ВИЧ-инфекции у детей До появления антиретровирусной терапии (АРТ) от 10 до 15 % детей из стран с высоким уровнем доходов и от 50 до 80 % детей из стран с низким и средним уровнем доходов умирали в возрасте до 4 лет. Сегодня при условии применения АРТ большинство детей с врожденной ВИЧ-инфекцией доживают до взрослого возраста. Все большее число этих молодых людей, инфицированных при рождении, сами становятся родителями. Неизвестно, вызывает ли сама ВИЧ-инфекция или АРТ, назначаемая инфицированным ВИЧ детям в критические периоды роста и развития, дополнительные побочные эффекты, возникающие позже в течение жизни. Тем не менее, до настоящего времени такие побочные эффекты у детей, инфицированных при рождении или до рождения и получавших лечение АРТ, которые в настоящее время уже стали молодыми людьми, зарегистрировано не было. Поскольку ВИЧ прячется внутри клеток, лекарственные препараты не могут полностью уничтожить вирус в организме. Даже когда вирус не обнаруживается с помощью анализов, некоторые вирусы остаются в клетках. В одном случае ребенку, родившемуся от инфицированной ВИЧ матери, не получавшей лечения, были назначены высокие дозы АРТ. Хотя прием АРТ по случайности был прерван, когда ребенок был в возрасте 15 месяцев, в возрасте 24 месяцев врачи по-прежнему не смогли обнаружить воспроизведения (репликации) ВИЧ у ребенка. Тем не менее, врачи обнаружили вирус позже. В настоящее время проводятся исследования возможности улучшения здоровья при подавлении вируса с помощью курса высоких доз АРТ, даже всего лишь кратковременного. Врачи рекомендуют людям любого возраста не прерывать АРТ. Если дети с ВИЧ не получают антиретровирусные препараты, то у них развиваются оппортунистические инфекции, особенно пневмоцистная пневмония, и тогда прогноз неблагоприятен. Пневмоцистная пневмония является причиной смерти у 5–40 % получавших лечение детей и у почти 100 % детей, не получавших лечения. Прогноз также неблагоприятен у детей с ранним выявлением вируса (в течение первой недели жизни) или с симптомами, развившимися в первый год жизни, если они не получают АРТ. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция неизлечима, и еще не известно, возможно ли излечение в принципе. Однако известно, что ВИЧ-инфекция поддается лечению, и при назначении эффективной АРТ возможна долгосрочная выживаемость.

Профилактика ВИЧ-инфекции у детей См. также Профилактическое лечение после воздействия вируса. Предотвращение передачи от инфицированной матери ребенку Текущее профилактическое лечение инфицированных беременных женщин является весьма эффективной тактикой минимизации передачи вируса. Беременные женщины с ВИЧ-инфекцией должны начать прием препаратов антиретровирусной терапии (АРТ) внутрь. В идеале АРТ следует начинать сразу после того, как поставлен диагноз ВИЧ-инфекции и женщины готовы соблюдать назначенный режим лечения. Беременные женщины с ВИЧ-инфекцией, уже получающие АРТ, должны продолжать лечение на всем протяжении беременности. Женщины с ВИЧ-инфекцией также должны продолжать АРТ при попытке забеременеть. Вдобавок к получению АРТ во время беременности, матерям во время родов иногда вводят в вену (внутривенно) антиретровирусный препарат зидовудин (ZDV). Затем препарат ZDV назначают новорожденным, имевшим контакт с ВИЧ, перорально два раза в день в течение первых 4–6 недель жизни (иногда вместе с дополнительными противовирусными препаратами, назначаемыми некоторым новорожденным, которые подвергаются большему риску заражения ВИЧ-инфекцией). Такое лечение матерей и детей снижает вероятность передачи вируса с 25 % до 1 % и менее. Кроме того, кесарево сечение, выполненное до начала родов, может снизить риск инфицирования новорожденного ВИЧ. Женщинам с плохим контролем заболевания с помощью АРТ врачи могут рекомендовать кесарево сечение. После родов все женщины с ВИЧ-инфекцией продолжают получать АРТ. Поскольку ВИЧ может передаваться во время грудного вскармливания и выделяться в грудное молоко, решение о грудном вскармливании следует принимать только после консультаций и обсуждения с целью принятия решений с медицинскими работниками. В странах, где риски недоедания и инфицирования в результате употребления нечистой воды или детских смесей высоки, а безопасные недорогие детские смеси недоступны, польза от грудного вскармливания может перевешивать риск передачи ВИЧ. В таких странах матери с ВИЧ-инфекцией могут продолжать грудное вскармливание под медицинским наблюдением в течение первых 12 месяцев жизни ребенка, а затем быстро перевести его на обычную пищу. Часто их младенцы получают АРТ на протяжении периода грудного вскармливания. Матерям с ВИЧ-инфекцией следует рекомендовать никогда не сдавать свое грудное молоко в банки молока. Матери с ВИЧ-инфекцией не должны разжевывать пищу для младенцев. Предотвращение передачи от инфицированного ребенка другим людям Поскольку ВИЧ-статус ребенка может быть неизвестен, во всех школах и детских садах должны быть предусмотрены специальные процедуры на случай таких происшествий, как носовое кровотечение, а также для очистки и дезинфекции поверхностей, загрязненных кровью. Во время очистки персоналу рекомендуется избегать контакта кожи с кровью. Должны быть постоянно в наличии перчатки из латекса, а после того, как перчатки будут сняты, следует вымыть руки. Загрязненные поверхности должны быть вычищены и продезинфицированы свежеприготовленным дезинфицирующим раствором, содержащим 1 часть бытовой хлорки, разведенной в 10–100 частях воды. Эти процедуры называются универсальными мерами предосторожности и должны соблюдаться не только у детей с ВИЧ-инфекцией, но и у всех детей и во всех ситуациях, связанных с кровью. Профилактика передачи инфекции для подростков Профилактика для подростков аналогична профилактике для взрослых. Все подростки должны иметь доступ к анализам на ВИЧ и должны знать о том, как ВИЧ передается, как его можно избежать, включая воздержание от рискованного поведения (такого как совместное использование зараженных игл) и секса, или практикуя безопасный секс. Профилактическое лечение до воздействия вируса Прием антиретровирусного препарата до воздействия ВИЧ может снизить риск инфицирования. Такое профилактическое лечение называется первичной профилактикой (ПП). ПП наиболее эффективна, если люди принимают препарат каждый день, но, поскольку она может быть дорогостоящей, ПП рекомендуется чаще всего людям, не инфицированным ВИЧ, но с высоким риском инфицирования, например, людям, у которых есть половой партнер, инфицированный ВИЧ, мужчинам, практикующим секс с мужчинами, и трансгендерным лицам. Подростки более старшего возраста, состоящие в группе риска, могут также получать ПП, но вопросы ее конфиденциальности и стоимости более сложны, чем вопросы ПП у взрослых. При получении ПП все равно необходимо пользоваться и другими методами профилактики других инфекций, включая постоянное применение презерватива и отказ от практики использования одной иглы для инъекций наркотиков несколькими лицами.