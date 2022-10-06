Общие сведения об инфекциях у новорожденных

Инфекция у плода, которая может возникнуть в любое время до рождения, является результатом инфекции у матери. Иногда врачи и мать знают, что у нее есть инфекция, но иногда не знают. Имеющаяся у матери инфекция передается плоду через плаценту.

Распространенные инфекции, которые проходят через плаценту, включают краснуху, токсоплазмоз, цитомегаловирус, инфекцию вирусом Зика и сифилис. Иногда через плаценту может передаваться инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и инфекция, вызванная вирусом гепатита В. Существует также множество более редких инфекций, способных инфицировать плод до рождения.

Проблемы у плода зависят от того, какой микроорганизм вызывает инфекцию и на каком сроке беременности инфекция развилась у матери. Проблемы, которые могут возникать, включают: выкидыш, медленный внутриутробный рост, преждевременные роды, мертворождение и врожденные пороки. У матери инфекция может вызывать симптомы или протекать бессимптомно.