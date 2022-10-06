Общие сведения об инфекциях у новорожденных

Инфекции возникают в любом возрасте, но являются большой причиной беспокойства у новорожденных, потому что новорожденные, особенно недоношенные, имеет недостаточно развитую иммунную систему и более восприимчивы к инфекции. Хотя некоторые защитные антитела переходят от матери к плоду через плаценту (орган, который обеспечивает питание плода), уровни антител в крови плода могут быть недостаточно высокими для борьбы с инфекцией.
Плод и новорожденные могут заразиться следующими способами:
В утробе матери
Во время родов
После рождения
Инфекция, приобретенная в утробе матери (внутриутробная инфекция)
Инфекция у плода, которая может возникнуть в любое время до рождения, является результатом инфекции у матери. Иногда врачи и мать знают, что у нее есть инфекция, но иногда не знают. Имеющаяся у матери инфекция передается плоду через плаценту.
Распространенные инфекции, которые проходят через плаценту, включают краснуху, токсоплазмоз, цитомегаловирус, инфекцию вирусом Зика и сифилис. Иногда через плаценту может передаваться инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и инфекция, вызванная вирусом гепатита В. Существует также множество более редких инфекций, способных инфицировать плод до рождения.
Проблемы у плода зависят от того, какой микроорганизм вызывает инфекцию и на каком сроке беременности инфекция развилась у матери. Проблемы, которые могут возникать, включают: выкидыш, медленный внутриутробный рост, преждевременные роды, мертворождение и врожденные пороки. У матери инфекция может вызывать симптомы или протекать бессимптомно.
Инфекция, приобретенная во время родов (внутриродовая инфекция)
Заражение может произойти во время родов, если ребенок проходит через инфицированный родовой канал, или если инфекция переходит из влагалища в матку в случае задержки родов после разрыва околоплодных оболочек.
Инфекции, которые могут возникать во время родов, включают: ВИЧ-инфекцию, инфекции, вызванные вирусом простого герпеса, инфекцию, вызванную вирусом гепатита В, стрептококковые инфекции, инфекции, вызванные кишечной палочкой (E. coli), листериоз, гонококковые инфекции и хламидиоз. Иногда эти инфекции также могут передаваться через плаценту.
Инфекция, приобретенная после рождения (послеродовая инфекция)
Инфекция, приобретенная после рождения, возникает, когда новорожденный имеет близкий контакт с инфицированной матерью напрямую или через грудное вскармливание. Инфекция, приобретенная после рождения, также может возникать, если новорожденные контактируют с инфицированными медицинскими работниками, членами семьи или посетителями в больнице (см. Внутрибольничные инфекции у новорожденных) или дома.
Типы инфекций у новорожденных
Инфекции у новорожденных, как правило, вызваны бактериями или вирусами и реже грибками или паразитами. Более распространенные бактерии включают стрептококки группы В, кишечную палочку (E. coli), листерию моноцитогенную (Listeria monocytogenes), гонококки и хламидии. Более распространенные вирусы, вызывающие инфекции у новорожденных, включают вирус простого герпеса (ВПГ), вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), цитомегаловирус (ЦМВ) и вирус гепатита В (ВГВ).
Некоторые инфекции, которые могут поражать людей всех возрастов, вызывают особые проблемы, когда возникают у плода или новорожденного. Некоторые из более серьезных инфекций у новорожденных включают следующие:
цитомегаловирус (ЦМВ);
вирус гепатита В (ВГВ);
вирус простого герпеса (ВПГ);
Информация об инфекции, вызванной грибком Candida, представлена в разделе Кандидоз (молочница).
Диагностика инфекций у новорожденных
Обследование врачом
различные исследования.
Врачи подозревают инфекцию на основании присутствующих у новорожденного симптомов или отклонений от нормы (например, врожденных пороков) и результатов физикального обследования.
Врачи также проводят анализы крови и исследуют образцы крови, спинномозговой жидкости, мочи, слюны или тканей новорожденного, чтобы определить, присутствует ли инфекция и какой организм ее вызывает. Также могут обследовать мать ребенка.
Лечение инфекций у новорожденных
Антибиотики или противовирусные препараты
Эти инфекции лечат на основании того, какой организм их вызывает.
Некоторые бактериальные инфекции можно лечить антибиотиками.
Некоторые вирусные инфекции можно лечить противовирусными препаратами.