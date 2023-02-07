Деменция — это медленное, прогрессирующее ухудшение психической функции, включая память, мышление, суждение и способность к обучению.
Как правило, симптомы включают потерю памяти, проблемы при использовании речи и выполнении действий, изменения личности, дезориентацию, а также агрессивное или социально неприемлемое поведение.
Симптомы прогрессируют таким образом, что пациент не может функционировать, что приводит к его полной зависимости от других.
Диагностика основана на симптомах и результатах физикального обследования и оценках психического статуса.
Для выявления причины используются анализы крови и визуализирующие исследования.
Лечение направлено на сохранение психической функции в течение как можно более продолжительного периода, а также на обеспечение ухода по мере ухудшения состояния пациента.
(См. также Общие сведения о делирии и деменции).
Деменция развивается в основном у пожилых людей в возрасте старше 65 лет. Деменция, особенно агрессивное поведение, часто сопровождающее деменцию, обуславливает более 50 % случаев поступлений пациентов в дома престарелых. Тем не менее, деменция — это заболевание, а не часть процесса нормального старения. У многих стариков старше 100 лет нет деменции.
Деменция отличается от делирия, для которого характерна неспособность сосредоточить внимание, дезориентация, неспособность ясно мыслить и колебания в уровне бдительности.
Деменция главным образом поражает память, а делирий — главным образом внимание.
Деменция обычно начинается постепенно и не имеет определенной отправной точки. Делирий начинается внезапно и имеет определенную отправную точку.
Возрастные изменения головного мозга (также называемые «возрастное нарушение памяти») вызывают некоторое ухудшение кратковременной памяти и замедление обучаемости. Воспоминания извлекаются медленнее. Эти изменения, в отличие от деменции, возникают при старении в норме и не затрагивают способности функционировать и выполнять повседневные действия. Такая потеря памяти у пожилых людей не обязательно является признаком деменции или ранней стадии болезни Альцгеймера. Однако самые ранние симптомы деменции очень похожи.
Легкие когнитивные нарушения вызывают более значительную потерю памяти по сравнению с возрастным нарушением памяти. При этом также нарушается способность использовать речь, мыслить и применять здравое суждение. Тем не менее, в этих случаях, как и при возрастном нарушении памяти, не затрагивается способность функционировать или выполнять повседневные задачи. Примерно у половины людей с легкими когнитивными нарушениями в течение 3 лет развивается деменция.
Субъективное снижение когнитивных способностей означает продолжающееся ухудшение психической функции, которое заметно для больного, но не выявляется в результате стандартных тестов на легкое когнитивное нарушение. Люди с субъективным снижением когнитивных способностей обычно выполняют такие тесты нормально. Однако у этих людей более вероятно развитие легких когнитивных нарушений и деменции.
Деменция — это гораздо более серьезное ухудшение умственных способностей, которое со временем все более усугубляется. В процессе нормального старения можно забывать, где лежат какие-то предметы, или не помнить какие-либо подробности, но пациенты с деменцией забывают все события целиком. Пациенты с деменцией испытывают затруднения в выполнении обычных повседневных задач, например, в вождении автомобиля и управлении финансами.
Быстро прогрессирующая деменция — это группа деменций, которые прогрессируют быстрее, чем другие деменции, как правило, в течение 1–2 лет. Наиболее очевидным ранним симптомом этих деменций является быстрое снижение психической функции. Ухудшается память. Люди испытывают проблемы при использовании речи. У них также присутствуют трудности с планированием, решением проблем и сложных задач (таких как управление банковским счетом), и в использовании здравого суждения (исполнительная функция).
К другим симптомам быстро прогрессирующих деменций относятся агрессивное поведение, изменения личности, расстройства настроения, психоз, проблемы со сном и ходьбой. Может измениться степень концентрации внимания и осознанности. Могут трястись и/или непроизвольно подергиваться конечности. Наиболее распространенной причиной быстро прогрессирующей деменции является прионная болезнь. К другим распространенным причинам относятся аутоиммунный и паранеопластический энцефалит. Иногда другие типы деменции прогрессируют быстрее, чем обычно. К ним относятся некоторые случаи болезни Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, лобно-височная деменция и деменция вследствие потенциально обратимых причин.
Депрессия может напоминать деменцию, особенно у пожилых людей, но эти два заболевания нередко можно отличить. Например, пациенты с депрессией обычно мало едят и спят. Однако пациенты с деменцией, как правило, и едят, и спят, как обычно, за исключением поздних стадий заболевания. Пациенты с депрессией могут сетовать о потере памяти, но редко забывают о важных текущих событиях или личных делах. В отличие от этого, пациенты с деменцией не замечают у себя психических нарушений и зачастую отрицают потерю памяти. Кроме того, у пациентов с депрессией психическая функция восстанавливается после излечения депрессии. Тем не менее, у многих пациентов развиваются и депрессия, и деменция. У таких людей лечение депрессии может улучшить психическую функцию, но не восстановить ее полностью.
При некоторых типах деменции (например, болезни Альцгеймера) в головном мозге отмечается низкий уровень ацетилхолина. Ацетилхолин — это химический мессенджер (называемый нейромедиатором), передающий сигналы между нервными клетками. Ацетилхолин способствует памяти, обучению и концентрации внимания, а также помогает контролировать функции многих органов. В головном мозге происходят и другие изменения, но неясно, являются ли они результатом или причиной деменции.
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Причины деменции
Деменция обычно развивается как нарушение функции головного мозга без других причин (так называемое первичное нарушение головного мозга), но может быть вызвана и многими заболеваниями.
Частые причины деменции
Наиболее распространенная деменция —
болезнь Альцгеймера, являющаяся первичным нарушением головного мозга
Примерно 60–80 % пожилых людей с деменцией страдают болезнью Альцгеймера.
Другие распространенные типы деменции включают такие заболевания:
сосудистая деменция (также называемая сосудистым когнитивным нарушением с деменцией);
лобно-височная деменция (например, болезнь Пика);
деменция, связанная с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
У одного человека может развиваться более одного типа деменции (заболевание, называемое смешанной деменцией). Наиболее распространенной смешанной деменцией является болезнь Альцгеймера, а также сосудистые когнитивные нарушения с деменцией.
Другие заболевания, которые могут вызывать деменцию
Заболевания, вызывающие деменцию, включают следующие:
болезнь Паркинсона (распространенная причина, но деменция возникает на более поздних сроках заболевания);
повреждение головного мозга вследствие травмы головы или определенных опухолей;
прионные болезни, например, болезнь Крейтцфельда-Якоба (вызывающая быстро прогрессирующую деменцию);
сифилис, поражающий головной мозг (нейросифилис).
Обратимые или поддающиеся лечению причины деменции
Большинство заболеваний, вызывающих деменцию, необратимы, но некоторые заболевания можно лечить, и деменция в таком случае может называться обратимой деменцией. (Некоторые специалисты используют термин «деменция» только для нарушений, которые прогрессируют и не являются обратимыми, а такие термины, как, например, «энцефалопатия» или «утрата когнитивных функций» — при деменции, которая может быть частично обратима). Такие деменции излечиваются, если головной мозг поврежден незначительно. Если повреждение головного мозга является обширным, лечение зачастую не в силах обратить повреждение, но может предотвратить дальнейшие нарушения.
Заболевания, вызывающие обратимую деменцию, включают следующие:
недостаток тиамина, ниацина или витамина В12;
недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз);
операбельные опухоли головного мозга;
продолжительное и чрезмерное использование лекарственных препаратов или употребление алкоголя;
токсины (например, свинец, ртуть или другие тяжелые металлы);
нейросифилис, в случае раннего лечения;
другие инфекции (например, болезнь Лайма, вирусный энцефалит и грибковая инфекция криптококкоз);
субдуральная гематома (скопление крови между внешним и средним слоем ткани, покрывающей головной мозг) образуется при разрыве одного или более кровеносных сосудов, обычно вследствие травмы головы. Такие травмы могут быть незначительными, и обычно не принимаются во внимание. Субдуральные гематомы могут вызывать медленное снижение психической функции, которое может быть обратимым при лечении.
Другие расстройства
Многие заболевания могут усугублять симптомы деменции. Они включают аутоиммунные заболевания, диабет, хронический бронхит, эмфизему, инфекции, хроническую болезнь почек, заболевания печени и сердечную недостаточность.
Лекарственные препараты
Многие лекарственные препараты могут временно вызывать или ухудшать симптомы деменции. Некоторые из таких лекарственных препаратов могут приобретаться без рецепта врача (безрецептурные препараты). Типичными примерами таких лекарственных препаратов могут быть снотворные (которые являются седативными препаратами), противопростудные средства, анксиолитики и некоторые антидепрессанты.
Употребление алкоголя, даже в умеренных количествах, также может усугублять деменцию, и большинство специалистов рекомендуют пациентам с деменцией отказаться от алкоголя. Рекреационные наркотики также могут усугублять деменцию.
Симптомы деменции
Прогрессирование симптомов деменции
У пациентов с деменцией нарушение психической функции обычно происходит в течение периода от 2 до 10 лет. Тем не менее, деменция прогрессирует с разной скоростью в зависимости от причины.
У пациентов с сосудистой деменцией (как правило, вследствие инсультов) симптомы обычно ухудшаются скачкообразно, внезапно ухудшаясь после каждого следующего инсульта и слегка улучшаясь в промежутках между инсультами.
У пациентов с болезнью Альцгеймера или деменцией с тельцами Леви симптомы обычно ухудшаются более монотонно.
При болезни Крейтцфельда-Якоба деменция прогрессирует стремительно и непрерывно.
Скорость прогрессирования также различается у разных пациентов. Нередко скорость ухудшения в предыдущем году является индикатором того, что можно ожидать в наступающем. Симптомы могут усугубляться, когда пациенты с деменцией переезжают в дом престарелых или иное учреждение, поскольку пациентам с деменцией трудно обучаться и запоминать новые правила и распорядок.
У пациентов с деменцией такие проблемы, как боль, одышка, задержка мочи и запор могут вызывать делирий с быстро прогрессирующей дезориентацией. Если такие нарушения корректируются, пациенты обычно возвращаются к уровню функционирования, существующему до возникновения проблемы.
Общие симптомы деменции
Симптомы большинства типов деменции являются аналогичными. Как правило, деменция вызывает следующие симптомы:
Проблемы при использовании речи
Изменения характера
Дезориентация
Проблемы при выполнении обычных повседневных задач
Агрессивное или неподобающее поведение
Несмотря на то, что время развития симптомов меняется, их классификация в качестве симптомов ранней, средней или поздней стадии помогают пациентам, членам их семей и другим лицам, осуществляющим уход, получить представление, чего можно ожидать.
Изменения характера и агрессивное поведение (расстройства поведения) могут развиваться на ранней или поздней стадии. У некоторых пациентов с деменцией возникают судорожные припадки, которые также могут проявляться в любой момент развития заболевания.
Ранние симптомы деменции
Ранние симптомы деменции обычно являются легкими.
Поскольку деменция обычно начинает развиваться медленно и ухудшается со временем, начальная стадия этого заболевания может не распознаваться.
Одна из первых психических функций, которая заметно ухудшается, —
Память, особенно на недавние события
Кроме того, у пациентов с деменцией обычно возникает все больше затруднений в следующем:
Подбор и использование правильного слова
Понимание речи
Абстрактное мышление, как, например, при работе с числами
Выполнение многих ежедневных задач, например, ориентация в окружающей обстановке и запоминание, куда они кладут вещи
Применение здравого суждения
Эмоции могут быть неустойчивыми, непредсказуемо и быстро изменяясь от счастья до грусти.
Также обычны изменения характера. Члены семьи могут замечать необычное поведение.
Некоторые пациенты с деменцией умело скрывают свои недостатки. Они обычно налаживают домашний распорядок дня и избегают сложных действий, например, подведения баланса в чековой книжке, чтения или работы. Пациенты, не вносящие изменений в свою жизнь, могут расстраиваться по причине неспособности выполнять повседневные дела. Они могут забывать о важных делах или делать ошибки при их выполнении. Например, они могут забыть оплатить счета или выключить свет или плиту.
На ранней стадии деменции пациенты могут быть способны продолжать водить автомобиль, но они становятся дезориентированными при заторах в движении и легче могут заблудиться.
Промежуточные симптомы деменции
По мере усугубления деменции существующие проблемы усугубляются и расширяются, делая затруднительным или невозможным выполнение следующего:
Обучение и запоминание новой информации
Иногда вспоминание событий из прошлого
Выполнение повседневных задач по уходу за собой, например, купание, еда, одевание и пользование туалетом
Узнавание людей и предметов
Способность следить за временем и знать свое местонахождение
Понимание видимого и слышимого (что приводит к дезориентации)
Контролирование своего поведения
Пациенты зачастую могут заблудиться. Они оказываются неспособны найти собственную спальню или ванную. Пациенты могут ходить, но возрастает вероятность падений.
Примерно у 10 % людей такая спутанность сознания приводит к появлению симптомов психоза, таких как галлюцинации, бред (ложные убеждения, обычно на основании неверного толкования восприятия или опыта) или паранойя (необоснованное чувство преследования).
По мере прогрессирования деменции вождение автомобиля становится все более затруднительным, поскольку при этом требуется быстрое принятие решений и координация многих навыков, выполняемых вручную. Пациенты не могут вспомнить, куда они направляются.
Черты характера становятся все более гипертрофированными. Пациенты, всегда озабоченные финансами, могут стать одержимыми в таком вопросе. Пациенты, которые часто о чем-то беспокоились, пребывают в постоянном беспокойстве. Некоторые пациенты становятся раздражительными, тревожными, эгоцентричными, непреклонными или гневливыми. Другие же становятся более пассивными, безэмоциональными, подавленными, нерешительными или отстраненными. Если изменения их характера или психической функции упоминаются в разговоре, пациенты с деменцией могут реагировать враждебно или возбужденно.
Часто нарушается характер сна. Большинство пациентов с деменцией спят достаточно, но у них более короткая фаза глубокого сна. В результате этого ночной сон не приносит ощущения бодрости. У них могут также возникать проблемы с засыпанием, а сон является прерывистым. Если пациенты недостаточно занимаются физическими упражнениями или не участвуют в различных видах активности, они могут слишком много спать в течение дня. Ночной сон при этом нарушается.
Расстройства поведения при деменции
Поскольку пациенты в меньшей степени способны контролировать свое поведение, они иногда могут вести себя неадекватно или агрессивно (например, орать, швырять предметы, драться или бесцельно блуждать). Такие действия называются расстройствами поведения.
Несколько эффектов деменции способствуют таким действиям:
Поскольку люди с деменцией забывают правила хорошего тона, они могут вести себя социально неприемлемым образом. Когда жарко, они могут раздеться в общественном месте. При сексуальном возбуждении они могут мастурбировать в присутствии других, использовать непристойные или бранные выражения или предъявлять требования сексуального характера.
Поскольку им трудно понимать то, что они видят и слышат, предложение о помощи может быть неверно истолковано как угроза, что приводит к нападению. Например, когда кто-то помогает им снять одежду, они могут посчитать это нападением и пытаются защитить себя, иногда начиная драться.
Поскольку их краткосрочная память нарушается, они могут не помнить, что им сказали или сделали. Они повторяют вопросы и одни и те же разговоры, требуют постоянного внимания или просят то (например, еду), что они уже получили. Они могут становиться возбужденными и расстроенными, если не получают того, что просят.
Поскольку они не могут ясно или совсем не могут выразить то, чего хотят, они могут пронзительно кричать, когда у них что-то болит или бесцельно блуждать, когда чувствуют себя одинокими или испуганными. Если пациенты не могут уснуть, они могут блуждать, кричать или звать к себе.
Считать ли определенное поведение агрессивным, зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько терпеливым является лицо, ухаживающее за пациентом, а также от обстоятельств в месте проживания пациента с деменцией. Если человек живет в безопасной среде (с замками и сигналами тревоги на всех дверях и воротах), такое блуждание может быть допустимым. Однако если человек проживает в доме престарелых или в больнице, то блуждание может быть недопустимым, поскольку оно тревожит других людей или мешает работе учреждения. Лица, осуществляющие уход, могут лучше переносить агрессивное поведение днем, чем вечером.
Поздние (тяжелые) симптомы деменции
В конечном итоге пациенты с деменцией утрачивают способность поддерживать разговор и даже говорить. Память о недавних и прошлых событиях полностью утрачивается. Пациенты могут не узнавать близких членов семьи или даже собственное лицо в зеркале.
На поздней стадии деменции способность головного мозга функционировать почти полностью уничтожена. При деменции поздней стадии нарушается мышечный контроль. Пациенты не могут ходить, самостоятельно есть или выполнять другие повседневные дела. Они становятся полностью зависимыми от других, и в конце концов оказываются неспособными вставать с постели.
Вскоре пациентам становится трудно глотать пищу без того, чтобы не подавиться. Такие проблемы повышают риск недостаточного питания, пневмонии (нередко вследствие вдыхания слизи или частиц изо рта) и пролежней (поскольку пациент не может двигаться).
Смертельный исход часто наступает в результате такой инфекции, например, пневмонии.
Диагностика деменции
Обследование врачом;
проверка психического статуса;
иногда нейропсихологическое обследование;
анализы крови и визуализирующие исследования для выявления причин.
Забывчивость обычно является первым признаком деменции, который замечают члены семьи или врачи.
Сбор медицинского анамнеза
Врачи и другие работники здравоохранения обычно могут диагностировать деменцию, задав пациенту и членам семьи ряд вопросов, как, например, следующие:
Каков возраст пациента?
Была ли диагностирована деменция или другие типы умственной дисфункции у кого-либо в семье (семейный анамнез)?
Когда и как появились симптомы?
Насколько быстро происходило ухудшение симптомов?
Как изменился пациент (например, прекратил ли он заниматься хобби или другими видами деятельности)?
Какие еще имеются заболевания у пациента?
Какие препараты принимает пациент (поскольку определенные лекарственные препараты могут вызывать симптомы деменции)?
Пребывал ли пациент в подавленном или грустном настроении, в особенности если речь идет о пожилом человеке?
Оценка психических функций
У пациента также проводится оценка психического статуса, состоящая из простых вопросов и заданий, например, называние предметов, запоминание короткого списка, написание предложений и срисовывание формы предметов. Для проверки памяти врачи могут прочитать список из трех объектов, подождать 5 минут, затем попросить человека перечислить их. Обычно люди с деменцией не могут вспомнить их.
Иногда для выяснения степени нарушения или определения того, испытывает ли пациент реальное угасание умственных способностей, необходимо провести нейропсихологическое обследование, которое дает более подробную информацию. В этом обследовании оцениваются все основные области психической функции, в том числе настроение, а на его выполнение требуется обычно 1–3 часа. Такое обследование помогает врачам отличить деменцию от возрастного нарушения памяти, легких когнитивных нарушений и депрессии.
Врачи обычно диагностируют деменцию на основании информации о симптомах пациента и семейного анамнеза, а также на основании результатов оценки психического статуса.
На основании данной информации врачи могут, как правило, также исключить делирий в качестве причины симптомов (см. таблицу Сравнение делирия и деменции). Это необходимо, поскольку при безотлагательном лечении делирий, в отличие от деменции, часто излечивается.
Результаты, указывающие на деменцию, включают следующие:
У пациента расстройства в мышлении и поведении, нарушающие выполнение повседневных задач.
Такие проблемы прогрессивно ухудшаются, что делает выполнение повседневных дел все более трудным.
У пациента нет делирия или психического расстройства, которые могли бы вызывать такие проблемы.
Кроме того, у пациента должны быть как минимум два следующих нарушения:
Затруднения в обучении и запоминании новой информации
Затруднения при использовании речи
Затруднения в понимании расположения предметов в пространстве, опознании предметов и лиц, а также понимании того, как части целого соотносятся друг с другом
Затруднения в планировании, решении проблем, сложных задач (таких как управление банковским счетом) и в использовании здравого суждения (исполнительная функция)
Изменения личности, поведения или манеры держаться
Физикальное обследование
Как правило, для выявления других заболеваний проводится физикальное обследование, в том числе неврологическое обследование. Врачи ищут заболевания, поддающиеся лечению, которые могут вызывать деменцию, способствовать ей или ошибочно приниматься за деменцию.
Врачи также определяют, нет ли другого, не связанного с деменцией физического заболевания или психического расстройства (например, шизофрении), поскольку лечение таких заболеваний может улучшить общее состояние пациента с деменцией.
Другие обследования
Делаются анализы крови. Анализы обычно включают определение уровня гормонов щитовидной железы в крови для выявления заболеваний щитовидной железы, а также определение уровня витамина B12 для проверки на его недостаток.
Если врачи подозревают, что причиной деменции является инфекция, поражающая головной мозг (например, нейросифилис), аутоиммунное заболевание или прионная болезнь, выполняется спинномозговая пункция (люмбальная пункция).
Во время первоначального обследования на предмет деменции проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Эти визуализирующие исследования способны выявить нарушения, вызывающие деменцию (такие как опухоль головного мозга, нормотензивная гидроцефалия, субдуральная гематома и инсульт).
Иногда с целью выявления различных типов деменции, таких как болезнь Альцгеймера, лобно-височная деменция и деменция с тельцами Леви, выполняется позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) или однофотонная эмиссионная КТ (ОФЭКТ). В этих визуализирующих исследованиях для получения изображений используют радиоактивные вещества.
Тем не менее, в некоторых случаях причина деменции может быть точно подтверждена только после получения образца ткани головного мозга и его исследования под микроскопом. Такая процедура иногда выполняется после смерти во время вскрытия.
Лечение деменции
Лечение заболеваний, которые могут вызывать или усугублять деменцию;
Меры безопасности и меры поддерживающего характера
Лекарственные препараты, которые могут улучшать психическую функцию
забота лица, осуществляющего уход;
решение об отключении больного от аппарата жизнеобеспечения.
В большинстве случаев при деменции никакое лечение не помогает восстановить психическую функцию. Однако лечение заболеваний, вызывающих или усугубляющих деменцию, иногда может остановить деменцию или обратить ее вспять. К таким заболеваниям относятся недостаточная активность щитовидной железы, субдуральная гематома, нормотензивная гидроцефалия и дефицит витамина B12. Если такие заболевания развиваются у людей, у которых уже есть деменция, их лечение иногда замедляет угасание психической функции. Пациентам с деменцией и депрессией может помочь, по меньшей мере временно, прием антидепрессантов (например, сертралина и пароксетина), а также психологическое консультирование. У лиц с деменцией, употребляющих чрезмерные количества алкоголя, отказ от алкоголя иногда может приводить к долговременному улучшению. По возможности должен прекращаться прием лекарственных препаратов, ухудшающих деменцию, например, седативных препаратов, а также лекарственных препаратов, нарушающих функцию головного мозга. У пациентов с недостаточной активностью щитовидной железы может быть эффективной заместительная терапия гормонами щитовидной железы.
Проводится лечение боли и любых других нарушений или проблем со здоровьем (например, инфекции мочевыводящих путей или запора), вне зависимости от их связи с деменцией. Такое лечение способствует сохранению функций у пациентов с деменцией.
Создание безопасного и благоприятного окружения может быть чрезвычайно полезным, а также в течение некоторого времени могут помогать определенные лекарственные препараты. Пациент с деменцией, члены его семьи, другие лица, осуществляющие уход, а также участвующие работники здравоохранения должны вместе обсудить и решить, какая стратегия является наилучшей для данного пациента.
Меры безопасности
Безопасность является основанием для беспокойства. Медсестра, трудотерапевт или физиотерапевт могут провести оценку домашних условий пациента и порекомендовать полезные изменения. Например, при неярком свете пациенты с деменцией могут еще более неверно воспринимать то, что они видят, поэтому освещение должно быть сравнительно ярким. Может быть полезным оставлять включенным ночник или установить датчики движения с включением света. Такие изменения помогут предотвратить несчастные случаи (особенно падения) и помогают пациенту лучше функционировать.
Врачи могут оценивать, насколько хорошо люди с деменцией действуют в определенных ситуациях, например, при приготовлении пищи или вождении. Если навыки нарушены, могут потребоваться меры по обеспечению безопасности, например, можно спрятать ножи и отобрать ключи от машины.
Меры поддерживающего характера
Пациенты с деменцией слабой или умеренной степени обычно наилучшим образом функционируют в знакомой обстановке и, как правило, могут оставаться дома.
В целом окружающая обстановка должна быть хорошо освещенной, яркой, безопасной и стабильной, а также содержать некоторое стимулы, например, радио или телевизор. Окружающая обстановка должна быть организована так, чтобы помочь пациенту ориентироваться. Например, окна позволяют людям понимать, какое сейчас время дня.
Система и установленный порядок помогают пациентам с деменцией оставаться ориентированными и дают им ощущение безопасности и стабильности. Любые изменения в окружающей обстановке, установленном порядке или смена лиц, ухаживающих за пациентом, должны объясняться пациенту простым и ясным языком. Перед каждой процедурой или взаимодействием пациенту необходимо объяснить, что будет происходить, например, купание или прием пищи. Потраченное на разъяснения время помогает предотвратить драку.
Ежедневный распорядок дел, например, умывание, еда или сон, помогает пациентам с деменцией запоминать их. Распорядок действий перед отходом ко сну помогает им лучше спать.
Другие виды деятельности, выполняемые по графику в определенное время, помогают пациенту почувствовать самостоятельность и востребованность путем направления внимания на приятные или полезные дела. Такие виды деятельности также помогают облегчать депрессию. Хорошим выбором могут быть виды деятельности, которыми пациент интересовался до развития деменции. Виды деятельности также должны приносить удовольствие и обеспечивать некоторое стимулирование, но не должны быть сложными или требующими слишком многих вариантов выбора.
Физическая активность облегчает стресс и отчаяние и, таким образом, может помочь предотвратить проблемы со сном и агрессивным поведением, например, состоянием возбуждения и бесцельным блужданием. Физическая активность также помогает улучшать равновесие (и, таким образом, предотвращать падения) и поддерживать сердце и легкие в здоровом состоянии.
Поддерживаемая умственная активность, в том числе хобби, заинтересованность в текущих событиях и чтение, помогают поддерживать у пациента ясность сознания и интерес к жизни. Виды деятельности следует разбивать на небольшие части или упрощать по мере развития деменции.
Следует избегать избыточного стимулирования, но пациенты не должны пребывать в социальной изоляции.
Частые посещения медицинского персонала и знакомых поддерживают социальное общение пациента.
Некоторые улучшения могут наблюдаться, если
упрощается распорядок дня;
ожидания для пациента с деменцией являются реалистичными;
удается поддерживать у пациента некоторое ощущение достоинства и самоуважения.
Может понадобиться дополнительная помощь. Члены семьи могут получить список доступных услуг у работников здравоохранения, служб социального обеспечения или социальной помощи либо через Интернет (с использованием поиска медицинской помощи престарелым и неимущим). Услуги могут включать ведение домашнего хозяйства, временный уход, доставку питания на дом, а также дневные программы и виды активности, разработанные для пациентов с деменцией. Может быть организован круглосуточный уход, но такое обслуживание является дорогостоящим. Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера предлагает Программу благополучного возвращения. Эта программа уведомляет сеть общественной поддержки, которая может помочь людям вернуться к их опекуну или члену семьи.
Поскольку деменция, как правило, прогрессирует, необходимо планирование на будущее. Задолго до того, как пациенту с деменцией понадобится переезд в более структурированное и вспомогательное место проживания, члены семьи должны запланировать такой переезд, а также оценить варианты долгосрочного ухода. В таком планировании обычно учитывают работу врача, социального работника, медсестер и юриста, но главную ответственность несут члены семьи. При принятии решения о помещении пациента с деменцией во вспомогательное место проживания нужно взвесить желание обеспечить безопасность пациента и желание как можно дольше сохранять самостоятельность пациента. Принятие такого решения зависит от многих факторов, например:
Степень тяжести деменции
Насколько агрессивно поведение пациента
Условия проживания
Доступность членов семьи и других лиц для ухода за пациентов
Финансовые возможности
Наличие других, не связанных с деменцией заболеваний и физических нарушений
Некоторые учреждения долгосрочного ухода, в том числе жилые комплексы для пожилых людей и дома престарелых, специализируются в уходе за пациентами с деменцией. Персонал специально обучен для понимания того, как пациенты с деменцией рассуждают и действуют, и как на это следует реагировать. В таких учреждениях существует распорядок, обеспечивающий безопасность пациентов и предоставляющий пациентам возможность участия в видах деятельности, которые помогают им почувствовать полезность и занятость. В большинстве учреждений применяются соответствующие меры безопасности. Например, чтобы помочь пациентам ориентироваться, развешиваются знаки, а определенные двери закрыты на замок или оснащены сигнальными системами, чтобы предотвратить блуждание пациентов. Если в каком-то учреждении нет таких мер безопасности, обычно лучшим решением является перевод пациента, у которого развиваются нарушения поведения, в учреждение с такими мерами безопасности, а не использование лекарственных препаратов для контроля поведения.
Состояние некоторых пациентов с деменцией ухудшается при переезде из своего дома в учреждение для долгосрочного ухода. Тем не менее, вскоре большинство пациентов привыкают и лучше функционируют во вспомогательной обстановке.
Лекарственные препараты, которые могут улучшать психическую функцию
Для лечения болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви используются донепезил, галантамин, ривастигмин и мемантин. Ривастигмин также может применяться для лечения деменции, связанной с болезнью Паркинсона.
Донепезил, галантамин и ривастигмин — это ингибиторы холинэстеразы. Они ингибируют холинэстеразу — фермент, расщепляющий ацетилхолин. Таким образом, эти лекарственные препараты способствуют повышению уровня ацетилхолина, который передает сигналы между нервными клетками. Такие лекарственные препараты могут временно улучшать психическую функцию у пациентов с деменцией, но они не замедляют прогрессирование деменции. Их действие наиболее полезно на ранней стадии деменции, но эффективность значительно варьируется в зависимости от пациента. Примерно одной трети пациентам такие препараты не приносят никакой пользы. Примерно у одной трети пациентов наблюдаются небольшие улучшения в течение нескольких месяцев. У остальных отмечаются значительные улучшения в течение более продолжительного периода, но в конце концов деменция прогрессирует.
Если один из ингибиторов холинэстеразы неэффективен или приводит к развитию побочных эффектов, следует попробовать прием другого препарата. Если ни один из лекарственных препаратов не является эффективным, или если все приводят к развитию побочных эффектов, прием этого типа лекарственных препаратов следует прекратить. Наиболее распространенные побочные эффекты включают тошноту, рвоту, потерю массы тела, а также боль в животе или спазмы. Такрин — первый ингибитор холинэстеразы, разработанный для лечения деменции — редко используется в настоящее время, поскольку повреждает печень.
Мемантин — антагонист NMDA (N-метил-d-аспартата) — может улучшать психическую функцию у пациентов с деменцией умеренной или тяжелой степени. Мемантин действует не так, как ингибиторы холинэстеразы, и может применяться совместно с ними. Это сочетание лекарственных препаратов может быть более эффективным, чем монотерапия.
Лекарственные препараты, помогающие контролировать агрессивное поведение
Если развивается агрессивное поведение, иногда используются лекарственные препараты. Тем не менее, агрессивное поведение лучше всего контролировать без применения лекарственных препаратов, с помощью стратегий, разработанных специально для данного пациента. Лекарственные препараты используются только в том случае, если другие стратегии, например, изменения в окружающей обстановке, оказываются неэффективными, и если использование лекарственного препарата необходимо для безопасности самого пациента и/или окружающих.
К таким препаратам относятся:
Нейролептики: эти лекарственные препараты часто применяются для контроля состояния возбуждения и вспышек эмоций, которыми сопровождается деменция на поздней стадии. Тем не менее, нейролептики обычно эффективны только у пациентов, которые помимо деменции страдают галлюцинациями, бредом или паранойей (психотическим поведением). При приеме таких лекарственных препаратов также проявляются серьезные побочные эффекты, такие, как сонливость, дрожь и усугубление дезориентации. У более современных нейролептиков (например, у арипипразола, оланзапина, рисперидона и кветиапина) меньше побочных эффектов. Тем не менее, если такие лекарственные препараты принимаются в течение длительного времени, может повышаться уровень глюкозы в крови (гипергликемия) уровень жиров (липидов; гиперлипидемия), а также риск развития диабета 2 типа. У пожилых людей с психотическим поведением и деменцией более новые нейролептики могут повышать риск инсульта и смерти. Нейролептики следует применять только в том случае, если деменция сопровождается психотическим поведением.
Противосудорожные препараты: эти лекарственные препараты, которые обычно используются для контроля судорожных припадков, могут использоваться для контроля агрессивных эмоциональных вспышек. Они включают карбамазепин, габапентин и вальпроат.
Другие лекарственные препараты
Седативные препараты (в том числе бензодиазепины, например, лоразепам) применяются иногда в течение непродолжительного времени для уменьшения тревоги, связанной с определенным событием, но такое лечение не рекомендуется для продолжительного применения.
Антидепрессанты, обычно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, применяются только у пациентов с деменцией и депрессией.
Если используется медикаментозное лечение, члены семьи должны периодически сообщать врачу, действительно ли помогает прием лекарственных препаратов.
Биологически активные добавки
Были опробованы многие пищевые добавки, но в целом их польза при лечении деменции оказалась незначительной. Такие добавки включают лецитин, эрголоида мезилат и цикланделат. Экстракт гинкго билоба — пищевая добавка, поступающая в продажу в качестве стимулятора памяти. Тем не менее, исследования не подтверждают какую-либо пользу при приеме гинкго, а в высоких дозах препарат может вызывать побочные эффекты.
Добавки, содержащие витамин B12, эффективны только у пациентов с дефицитом витамина В12.
До начала использования каких-либо пищевых добавок следует проконсультироваться со своим врачом.
Забота о лицах, осуществляющих уход
Уход за пациентами с деменцией является стрессовым и требует полной отдачи сил, а лица, ухаживающие за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто забывая о своем собственном психическом и физическом состоянии.
В помощь лицам, осуществляющим уход, полезно выполнение следующих мер:
Научиться эффективно удовлетворять нужды пациентов с деменцией, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов. Лица, осуществляющие уход, могут получить такую информацию у медсестер, социальных работников и в организациях, а также из публикаций и материалов в сети Интернет.
В случае необходимости нужно обращаться за помощью: Лица, осуществляющие уход, могут поговорить с социальными работниками (в том числе при местной территориальной больнице) о соответствующих источниках помощи, таких как программы дневной помощи, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства в течение неполного или полного дня, а также помощь с проживанием. Могут также помочь консультации и группы поддержки.
Забота о себе: Сиделкам необходимо помнить о необходимости заботиться о самих себе. Им не следует забрасывать общение с друзьями, а также любимые занятия и другую деятельность.
Забота о сиделках
Уход за пациентами с деменцией является стрессовым и требует полной отдачи сил, а лица, ухаживающие за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто забывая о своем собственном психическом и физическом состоянии.
В помощь лицам, осуществляющим уход, полезно выполнение следующих мер:
Вопросы, связанные с окончанием жизни
До того, как пациент с деменцией станет недееспособным, необходимо принять решения о медицинском уходе, а также привести в порядок финансовые и юридические вопросы. Такие распоряжения называются предварительными медицинскими указаниями. Пациент должен назначить юридически уполномоченного представителя для принятия решений в отношении лечения по поручению пациента (доверенность на принятие решений о лечении), а также обсудить свои желания в отношении медицинского обслуживания с этим лицом и со своим врачом (см. Правовые и этические проблемы). Например, пациент с деменцией на ранней стадии должен принять решение, хочет ли он применения искусственного питания или лечения инфекций антибиотиками (например, при пневмонии) на последних стадиях деменции. Такие вопросы лучше всего обсудить со всеми участвующими сторонами заблаговременно, до того, как принятие решения станет неизбежным.
По мере ухудшения деменции лечение обычно направлено на поддержание комфортного состояния пациента, а не на попытки продления жизни. Нередко агрессивное лечение, например, искусственное питание, усиливает дискомфорт.
И наоборот, менее радикальные методы лечения могут облегчать дискомфорт. Такие методы лечения включают
адекватный контроль боли;
уход за кожей (для предотвращения пролежней);
внимательный медсестринский уход.
Медсестринский уход помогает более всего, если он осуществляется одной сиделкой (или несколькими), которая налаживает прочные взаимоотношения с пациентом. Могут также помогать успокаивающий, утешающий голос и спокойная музыка.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данных ресурсов.
Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера (Alzheimer’s Association): информация о болезни Альцгеймера, включая статистику, причины, факторы риска и симптомы. Также ресурсы для поддержки, включая информацию о ежедневном уходе за людьми с болезнью Альцгеймера, помощи лицам, осуществляющим уход, и о группах поддержки.
Общество помощи лицам с болезнью Альцгеймера: руководство по деменции (включая пять важных моментов, о которых следует знать), руководство для лиц, осуществляющих уход, а также информация о типах деменции, симптомах, диагностике, методах лечения, факторах риска и профилактике.
Dementia.org: информация о причинах, симптомах, методах лечения и стадиях деменции.
Health Direct: Серия видеоматериалов по деменции (Dementia Video Series): общая информация о деменции, рекомендации по выявлению настораживающих признаков деменции, по лечению и данные о научных исследованиях, а также об уходе за людьми с деменцией. Также содержат ссылки на статьи на похожие темы.
Информационная страница по деменции Национального института неврологических расстройств и инсульта: информация о методах лечения и прогнозе, а также ссылки на клинические исследования.