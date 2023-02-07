Деменция — это медленное, прогрессирующее ухудшение психической функции, включая память, мышление, суждение и способность к обучению.

Как правило, симптомы включают потерю памяти, проблемы при использовании речи и выполнении действий, изменения личности, дезориентацию, а также агрессивное или социально неприемлемое поведение.

Симптомы прогрессируют таким образом, что пациент не может функционировать, что приводит к его полной зависимости от других.

Диагностика основана на симптомах и результатах физикального обследования и оценках психического статуса.

Для выявления причины используются анализы крови и визуализирующие исследования.

Лечение направлено на сохранение психической функции в течение как можно более продолжительного периода, а также на обеспечение ухода по мере ухудшения состояния пациента.

(См. также Общие сведения о делирии и деменции).

Деменция развивается в основном у пожилых людей в возрасте старше 65 лет. Деменция, особенно агрессивное поведение, часто сопровождающее деменцию, обуславливает более 50 % случаев поступлений пациентов в дома престарелых. Тем не менее, деменция — это заболевание, а не часть процесса нормального старения. У многих стариков старше 100 лет нет деменции.

Деменция отличается от делирия, для которого характерна неспособность сосредоточить внимание, дезориентация, неспособность ясно мыслить и колебания в уровне бдительности.

Деменция главным образом поражает память, а делирий — главным образом внимание.

Деменция обычно начинается постепенно и не имеет определенной отправной точки. Делирий начинается внезапно и имеет определенную отправную точку.

Возрастные изменения головного мозга (также называемые «возрастное нарушение памяти») вызывают некоторое ухудшение кратковременной памяти и замедление обучаемости. Воспоминания извлекаются медленнее. Эти изменения, в отличие от деменции, возникают при старении в норме и не затрагивают способности функционировать и выполнять повседневные действия. Такая потеря памяти у пожилых людей не обязательно является признаком деменции или ранней стадии болезни Альцгеймера. Однако самые ранние симптомы деменции очень похожи.

Легкие когнитивные нарушения вызывают более значительную потерю памяти по сравнению с возрастным нарушением памяти. При этом также нарушается способность использовать речь, мыслить и применять здравое суждение. Тем не менее, в этих случаях, как и при возрастном нарушении памяти, не затрагивается способность функционировать или выполнять повседневные задачи. Примерно у половины людей с легкими когнитивными нарушениями в течение 3 лет развивается деменция.

Субъективное снижение когнитивных способностей означает продолжающееся ухудшение психической функции, которое заметно для больного, но не выявляется в результате стандартных тестов на легкое когнитивное нарушение. Люди с субъективным снижением когнитивных способностей обычно выполняют такие тесты нормально. Однако у этих людей более вероятно развитие легких когнитивных нарушений и деменции.

Деменция — это гораздо более серьезное ухудшение умственных способностей, которое со временем все более усугубляется. В процессе нормального старения можно забывать, где лежат какие-то предметы, или не помнить какие-либо подробности, но пациенты с деменцией забывают все события целиком. Пациенты с деменцией испытывают затруднения в выполнении обычных повседневных задач, например, в вождении автомобиля и управлении финансами.

Быстро прогрессирующая деменция — это группа деменций, которые прогрессируют быстрее, чем другие деменции, как правило, в течение 1–2 лет. Наиболее очевидным ранним симптомом этих деменций является быстрое снижение психической функции. Ухудшается память. Люди испытывают проблемы при использовании речи. У них также присутствуют трудности с планированием, решением проблем и сложных задач (таких как управление банковским счетом), и в использовании здравого суждения (исполнительная функция).

К другим симптомам быстро прогрессирующих деменций относятся агрессивное поведение, изменения личности, расстройства настроения, психоз, проблемы со сном и ходьбой. Может измениться степень концентрации внимания и осознанности. Могут трястись и/или непроизвольно подергиваться конечности. Наиболее распространенной причиной быстро прогрессирующей деменции является прионная болезнь. К другим распространенным причинам относятся аутоиммунный и паранеопластический энцефалит. Иногда другие типы деменции прогрессируют быстрее, чем обычно. К ним относятся некоторые случаи болезни Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, лобно-височная деменция и деменция вследствие потенциально обратимых причин.

Депрессия может напоминать деменцию, особенно у пожилых людей, но эти два заболевания нередко можно отличить. Например, пациенты с депрессией обычно мало едят и спят. Однако пациенты с деменцией, как правило, и едят, и спят, как обычно, за исключением поздних стадий заболевания. Пациенты с депрессией могут сетовать о потере памяти, но редко забывают о важных текущих событиях или личных делах. В отличие от этого, пациенты с деменцией не замечают у себя психических нарушений и зачастую отрицают потерю памяти. Кроме того, у пациентов с депрессией психическая функция восстанавливается после излечения депрессии. Тем не менее, у многих пациентов развиваются и депрессия, и деменция. У таких людей лечение депрессии может улучшить психическую функцию, но не восстановить ее полностью.

При некоторых типах деменции (например, болезни Альцгеймера) в головном мозге отмечается низкий уровень ацетилхолина. Ацетилхолин — это химический мессенджер (называемый нейромедиатором), передающий сигналы между нервными клетками. Ацетилхолин способствует памяти, обучению и концентрации внимания, а также помогает контролировать функции многих органов. В головном мозге происходят и другие изменения, но неясно, являются ли они результатом или причиной деменции.

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Симптомы деменции Прогрессирование симптомов деменции У пациентов с деменцией нарушение психической функции обычно происходит в течение периода от 2 до 10 лет. Тем не менее, деменция прогрессирует с разной скоростью в зависимости от причины. У пациентов с сосудистой деменцией (как правило, вследствие инсультов) симптомы обычно ухудшаются скачкообразно, внезапно ухудшаясь после каждого следующего инсульта и слегка улучшаясь в промежутках между инсультами.

У пациентов с болезнью Альцгеймера или деменцией с тельцами Леви симптомы обычно ухудшаются более монотонно.

При болезни Крейтцфельда-Якоба деменция прогрессирует стремительно и непрерывно. Скорость прогрессирования также различается у разных пациентов. Нередко скорость ухудшения в предыдущем году является индикатором того, что можно ожидать в наступающем. Симптомы могут усугубляться, когда пациенты с деменцией переезжают в дом престарелых или иное учреждение, поскольку пациентам с деменцией трудно обучаться и запоминать новые правила и распорядок. У пациентов с деменцией такие проблемы, как боль, одышка, задержка мочи и запор могут вызывать делирий с быстро прогрессирующей дезориентацией. Если такие нарушения корректируются, пациенты обычно возвращаются к уровню функционирования, существующему до возникновения проблемы. Общие симптомы деменции Симптомы большинства типов деменции являются аналогичными. Как правило, деменция вызывает следующие симптомы: Потеря памяти

Проблемы при использовании речи

Изменения характера

Дезориентация

Проблемы при выполнении обычных повседневных задач

Агрессивное или неподобающее поведение Несмотря на то, что время развития симптомов меняется, их классификация в качестве симптомов ранней, средней или поздней стадии помогают пациентам, членам их семей и другим лицам, осуществляющим уход, получить представление, чего можно ожидать. Изменения характера и агрессивное поведение (расстройства поведения) могут развиваться на ранней или поздней стадии. У некоторых пациентов с деменцией возникают судорожные припадки, которые также могут проявляться в любой момент развития заболевания. Ранние симптомы деменции Ранние симптомы деменции обычно являются легкими. Поскольку деменция обычно начинает развиваться медленно и ухудшается со временем, начальная стадия этого заболевания может не распознаваться. Одна из первых психических функций, которая заметно ухудшается, — Память, особенно на недавние события Кроме того, у пациентов с деменцией обычно возникает все больше затруднений в следующем: Подбор и использование правильного слова

Понимание речи

Абстрактное мышление, как, например, при работе с числами

Выполнение многих ежедневных задач, например, ориентация в окружающей обстановке и запоминание, куда они кладут вещи

Применение здравого суждения Эмоции могут быть неустойчивыми, непредсказуемо и быстро изменяясь от счастья до грусти. Также обычны изменения характера. Члены семьи могут замечать необычное поведение. Некоторые пациенты с деменцией умело скрывают свои недостатки. Они обычно налаживают домашний распорядок дня и избегают сложных действий, например, подведения баланса в чековой книжке, чтения или работы. Пациенты, не вносящие изменений в свою жизнь, могут расстраиваться по причине неспособности выполнять повседневные дела. Они могут забывать о важных делах или делать ошибки при их выполнении. Например, они могут забыть оплатить счета или выключить свет или плиту. На ранней стадии деменции пациенты могут быть способны продолжать водить автомобиль, но они становятся дезориентированными при заторах в движении и легче могут заблудиться. Промежуточные симптомы деменции По мере усугубления деменции существующие проблемы усугубляются и расширяются, делая затруднительным или невозможным выполнение следующего: Обучение и запоминание новой информации

Иногда вспоминание событий из прошлого

Выполнение повседневных задач по уходу за собой, например, купание, еда, одевание и пользование туалетом

Узнавание людей и предметов

Способность следить за временем и знать свое местонахождение

Понимание видимого и слышимого (что приводит к дезориентации)

Контролирование своего поведения Пациенты зачастую могут заблудиться. Они оказываются неспособны найти собственную спальню или ванную. Пациенты могут ходить, но возрастает вероятность падений. Примерно у 10 % людей такая спутанность сознания приводит к появлению симптомов психоза, таких как галлюцинации, бред (ложные убеждения, обычно на основании неверного толкования восприятия или опыта) или паранойя (необоснованное чувство преследования). По мере прогрессирования деменции вождение автомобиля становится все более затруднительным, поскольку при этом требуется быстрое принятие решений и координация многих навыков, выполняемых вручную. Пациенты не могут вспомнить, куда они направляются. Черты характера становятся все более гипертрофированными. Пациенты, всегда озабоченные финансами, могут стать одержимыми в таком вопросе. Пациенты, которые часто о чем-то беспокоились, пребывают в постоянном беспокойстве. Некоторые пациенты становятся раздражительными, тревожными, эгоцентричными, непреклонными или гневливыми. Другие же становятся более пассивными, безэмоциональными, подавленными, нерешительными или отстраненными. Если изменения их характера или психической функции упоминаются в разговоре, пациенты с деменцией могут реагировать враждебно или возбужденно. Часто нарушается характер сна. Большинство пациентов с деменцией спят достаточно, но у них более короткая фаза глубокого сна. В результате этого ночной сон не приносит ощущения бодрости. У них могут также возникать проблемы с засыпанием, а сон является прерывистым. Если пациенты недостаточно занимаются физическими упражнениями или не участвуют в различных видах активности, они могут слишком много спать в течение дня. Ночной сон при этом нарушается. Расстройства поведения при деменции Поскольку пациенты в меньшей степени способны контролировать свое поведение, они иногда могут вести себя неадекватно или агрессивно (например, орать, швырять предметы, драться или бесцельно блуждать). Такие действия называются расстройствами поведения. Несколько эффектов деменции способствуют таким действиям: Поскольку люди с деменцией забывают правила хорошего тона, они могут вести себя социально неприемлемым образом. Когда жарко, они могут раздеться в общественном месте. При сексуальном возбуждении они могут мастурбировать в присутствии других, использовать непристойные или бранные выражения или предъявлять требования сексуального характера.

Поскольку им трудно понимать то, что они видят и слышат, предложение о помощи может быть неверно истолковано как угроза, что приводит к нападению. Например, когда кто-то помогает им снять одежду, они могут посчитать это нападением и пытаются защитить себя, иногда начиная драться.

Поскольку их краткосрочная память нарушается, они могут не помнить, что им сказали или сделали. Они повторяют вопросы и одни и те же разговоры, требуют постоянного внимания или просят то (например, еду), что они уже получили. Они могут становиться возбужденными и расстроенными, если не получают того, что просят.

Поскольку они не могут ясно или совсем не могут выразить то, чего хотят, они могут пронзительно кричать, когда у них что-то болит или бесцельно блуждать, когда чувствуют себя одинокими или испуганными. Если пациенты не могут уснуть, они могут блуждать, кричать или звать к себе. Считать ли определенное поведение агрессивным, зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько терпеливым является лицо, ухаживающее за пациентом, а также от обстоятельств в месте проживания пациента с деменцией. Если человек живет в безопасной среде (с замками и сигналами тревоги на всех дверях и воротах), такое блуждание может быть допустимым. Однако если человек проживает в доме престарелых или в больнице, то блуждание может быть недопустимым, поскольку оно тревожит других людей или мешает работе учреждения. Лица, осуществляющие уход, могут лучше переносить агрессивное поведение днем, чем вечером. Поздние (тяжелые) симптомы деменции В конечном итоге пациенты с деменцией утрачивают способность поддерживать разговор и даже говорить. Память о недавних и прошлых событиях полностью утрачивается. Пациенты могут не узнавать близких членов семьи или даже собственное лицо в зеркале. На поздней стадии деменции способность головного мозга функционировать почти полностью уничтожена. При деменции поздней стадии нарушается мышечный контроль. Пациенты не могут ходить, самостоятельно есть или выполнять другие повседневные дела. Они становятся полностью зависимыми от других, и в конце концов оказываются неспособными вставать с постели. Вскоре пациентам становится трудно глотать пищу без того, чтобы не подавиться. Такие проблемы повышают риск недостаточного питания, пневмонии (нередко вследствие вдыхания слизи или частиц изо рта) и пролежней (поскольку пациент не может двигаться). Смертельный исход часто наступает в результате такой инфекции, например, пневмонии.

Диагностика деменции Обследование врачом;

проверка психического статуса;

иногда нейропсихологическое обследование;

анализы крови и визуализирующие исследования для выявления причин. Забывчивость обычно является первым признаком деменции, который замечают члены семьи или врачи. Сбор медицинского анамнеза Врачи и другие работники здравоохранения обычно могут диагностировать деменцию, задав пациенту и членам семьи ряд вопросов, как, например, следующие: Каков возраст пациента?

Была ли диагностирована деменция или другие типы умственной дисфункции у кого-либо в семье (семейный анамнез)?

Когда и как появились симптомы?

Насколько быстро происходило ухудшение симптомов?

Как изменился пациент (например, прекратил ли он заниматься хобби или другими видами деятельности)?

Какие еще имеются заболевания у пациента?

Какие препараты принимает пациент (поскольку определенные лекарственные препараты могут вызывать симптомы деменции)?

Пребывал ли пациент в подавленном или грустном настроении, в особенности если речь идет о пожилом человеке? Оценка психических функций У пациента также проводится оценка психического статуса, состоящая из простых вопросов и заданий, например, называние предметов, запоминание короткого списка, написание предложений и срисовывание формы предметов. Для проверки памяти врачи могут прочитать список из трех объектов, подождать 5 минут, затем попросить человека перечислить их. Обычно люди с деменцией не могут вспомнить их. Иногда для выяснения степени нарушения или определения того, испытывает ли пациент реальное угасание умственных способностей, необходимо провести нейропсихологическое обследование, которое дает более подробную информацию. В этом обследовании оцениваются все основные области психической функции, в том числе настроение, а на его выполнение требуется обычно 1–3 часа. Такое обследование помогает врачам отличить деменцию от возрастного нарушения памяти, легких когнитивных нарушений и депрессии. Врачи обычно диагностируют деменцию на основании информации о симптомах пациента и семейного анамнеза, а также на основании результатов оценки психического статуса. На основании данной информации врачи могут, как правило, также исключить делирий в качестве причины симптомов (см. таблицу Сравнение делирия и деменции). Это необходимо, поскольку при безотлагательном лечении делирий, в отличие от деменции, часто излечивается. Результаты, указывающие на деменцию, включают следующие: У пациента расстройства в мышлении и поведении, нарушающие выполнение повседневных задач.

Такие проблемы прогрессивно ухудшаются, что делает выполнение повседневных дел все более трудным.

У пациента нет делирия или психического расстройства, которые могли бы вызывать такие проблемы. Кроме того, у пациента должны быть как минимум два следующих нарушения: Затруднения в обучении и запоминании новой информации

Затруднения при использовании речи

Затруднения в понимании расположения предметов в пространстве, опознании предметов и лиц, а также понимании того, как части целого соотносятся друг с другом

Затруднения в планировании, решении проблем, сложных задач (таких как управление банковским счетом) и в использовании здравого суждения (исполнительная функция)

Изменения личности, поведения или манеры держаться Физикальное обследование Как правило, для выявления других заболеваний проводится физикальное обследование, в том числе неврологическое обследование. Врачи ищут заболевания, поддающиеся лечению, которые могут вызывать деменцию, способствовать ей или ошибочно приниматься за деменцию. Врачи также определяют, нет ли другого, не связанного с деменцией физического заболевания или психического расстройства (например, шизофрении), поскольку лечение таких заболеваний может улучшить общее состояние пациента с деменцией. Другие обследования Делаются анализы крови. Анализы обычно включают определение уровня гормонов щитовидной железы в крови для выявления заболеваний щитовидной железы, а также определение уровня витамина B12 для проверки на его недостаток. Если врачи подозревают, что причиной деменции является инфекция, поражающая головной мозг (например, нейросифилис), аутоиммунное заболевание или прионная болезнь, выполняется спинномозговая пункция (люмбальная пункция). Во время первоначального обследования на предмет деменции проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Эти визуализирующие исследования способны выявить нарушения, вызывающие деменцию (такие как опухоль головного мозга, нормотензивная гидроцефалия, субдуральная гематома и инсульт). Иногда с целью выявления различных типов деменции, таких как болезнь Альцгеймера, лобно-височная деменция и деменция с тельцами Леви, выполняется позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) или однофотонная эмиссионная КТ (ОФЭКТ). В этих визуализирующих исследованиях для получения изображений используют радиоактивные вещества. Тем не менее, в некоторых случаях причина деменции может быть точно подтверждена только после получения образца ткани головного мозга и его исследования под микроскопом. Такая процедура иногда выполняется после смерти во время вскрытия.