Недоношенные младенцы обычно остаются госпитализированными до тех пор, пока их медицинские проблемы требуют соответствующего контроля и они

Получение достаточного количества молочной смеси и/или грудного молока без посторонней помощи

Устойчиво набирают вес

Способны поддерживать нормальную температуру тела, находясь в кроватке

Отсутствие апноэ или брадикардии, которые требуют вмешательства

Большинство недоношенных детей готовы к выписке, когда они находятся в гестационном возрасте от 35 до 37 недель и весят от 2 до 2,5 кг. Однако существует широкая вариативность. Некоторые младенцы готовы к выписке раньше, а некоторые требуют длительного пребывания в больнице. Продолжительность пребывания ребенка в стационаре не влияет на долгосрочный прогноз.

Недоношенных детей нужно поместить в горизонтальное положение для сна перед выпиской из больницы. Родителям нужно дать указание, чтобы они убрали из кроватки мягкие материалы, включая одеяла, подушки и мягкие игрушки, которые могут быть связаны с повышенным риском необъяснимой внезапной неожиданной младенческой смерти (SUID, ВНМС).

Поскольку недоношенные дети, находясь в автокресле для ребенка, подвержены риску апноэ, кислородной десатурации и брадикардии, Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics) в настоящее время рекомендует, чтобы до выписки все недоношенные дети проверялись на кислородную сатурацию, находясь в течение 90–120 минут в автокресле, которое будет использоваться для них после выписки. Тем не менее, пока еще нет согласованных критериев прохождения теста, а в недавнем докладе Канадского педиатрического общества (Canadian Paediatric Society) (CPS) отмечалось, что тест на автокресло имеет низкую эффективность и не указывает на риски смертности или задержки развития нервной системы. Таким образом, CPS не рекомендует рутинное тестирование до выписки (1). Учитывая опасения по поводу результатов тестирования ребенка на нахождение его в автокресле, здравый смысл подхода к автомобильным поездкам заключается в том, что новорожденные недоношенные дети должны быть под постоянным наблюдением взрослого, не управляющего автомобилем, во время всех поездок до тех пор, пока ребенок не достигнет установленного возраста ине будет хорошо себя чувствовать в автокресле. Поскольку необходимо следить за цветом кожи младенца, путешествие должно быть ограничено дневными часами. Длительные поездки должны быть разбиты на 45–60-минутные отрезки, чтобы ребенка можно было достать из автокресла и поменять его положение.

Опросы показывают, что большинство автомобильных сидений не установлены оптимально, поэтому рекомендуется, чтобы уполномоченный инспектор автомобильных сидений проверил установку детского автокресла. Места техосмотра в Соединенных Штатах можно найти через Национальную администрацию безопасности дорожного движения . Некоторые больницы предлагают услуги по осмотру. Рекомендации по установке автокресла должны предоставлять только сертифицированные специалисты по автокреслам.

Американская академия педиатрии рекомендует, чтобы детские автокресла использовались только для транспортных средств, а не в качестве детского кресла или кроватки у себя дома (2)

После выписки, экстремально недоношенные и глубоко недоношенные дети должны пройти обследование на предмет нервного развития и получить соответствующее направление на интервенционные программы, необходимые для восстановительного лечения и реабилитации.