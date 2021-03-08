Неонатальная гипербилирубинемия

Гипербилирубинемия может быть безопасной и опасной в зависимости от ее причины и степени повышения уровня билирубина. Некоторые причины желтухи по своей природе опасны независимо от уровня билирубина. Однако, гипербилирубинемия любой этиологии является проблемой при достижении достаточно высокого уровня. Пороговый уровень для данной проблемы зависит от:

Возраста

Степени недоношенности

Состояния здоровья

Среди здоровых доношенных детей критическим порогом для данной проблемы обычно считается уровень > 18 мг/дл (> 308 мкмоль/л); см. рисунок Риск гипербилирубинемии у новорожденных (1). Однако, младенцы, родившиеся преждевременно, малого гестационного возраста, и/или страдающие каким-либо заболеванием (например, сепсисом, гипотермией, или гипоксией) подвержены большему риску, а вмешательство может проводиться при более низких уровнях. Несмотря на то, что риск возрастает с повышением гипербилирубинемии, для таких младенцев не существует уровня гипербилирубинемии, который бы считался безопасным; лечение назначается с учетом возраста и клинических факторов. В настоящее время предложены действующие пороговые значения для применения фототерапии, базирующиеся на гестационном возрасте.

Нейротоксичность является основным последствием гипербилирубинемии новорожденных. Острая энцефалопатия может сопровождаться рядом неврологических патологий, включая церебральный паралич и сенсорно-двигательные нарушения; когнитивные функции, как правило, сохраняются. Ядерная желтуха является наиболее тяжелой формой нейротоксичности. В настоящее время она редка, но все же существует и ее почти всегда можно предотвратить. Ядерная желтуха – повреждение мозга, вызванное отложением неконъюгированного билирубина в базальных ганглиях и ядрах ствола мозга, обусловленное острой или хронической гипербилирубинемией. Обычно билирубин связывается с сывороточным альбумином, оставаясь во внутрисосудистом пространстве. Однако, билирубин может пересекать гематоэнцефалический барьер и вызывать ядерную желтуху в определенных ситуациях:

Когда концентрация сывороточного билирубина значительно повышена

Когда концентрация сывороточного альбумина заметно снижена (например, у недоношенных детей)

Когда билирубин вытесняется из альбумина конкурентоспособными лигандами

Конкурентные лиганды включают препараты (например, сульфисоксазол, цефтриаксон, ацетилсалициловую кислоту), и свободные жирные кислоты, и ионы водорода (например, у недоедающих, зараженных или ацидотичных младенцев с дефицитом питания, септическим состоянием или в состоянии ацидоза).