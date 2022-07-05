Неонатальный сепсис

При сепсисе новорожденных с поздним началом возбудитель обычно попадает из окружающей среды ( see page Внутрибольничные инфекции у новорожденных). Стафилококки вызывают 30–60% случаев сепсиса с поздним началом и чаще всего они ассоциированы с использованием внутрисосудистых устройств (в частности, центрального сосудистого катетера). E. coli также все больше признают одной из основных причин сепсиса с поздним началом, особенно у детей с очень малой массой при рождении. Выделение Enterobacter cloacae или Cronobacter sakazakii (ранее Enterobacter sakazakii) из крови или спинномозговой жидкости может быть связано с употреблением загрязненной пищи. Считается, что контаминированное респираторное оборудование может быть причиной вспышек внутрибольничных пневмонии или сепсиса, вызванных Pseudomonas aeruginosa.

Хотя всеобщий скрининг и интранатальная антибиотикопрофилактика инфекций, вызванных стрептококками группы B, значительно снизили частоту раннего начала заболеваний, вызванных этим организмом, частота сепсиса с поздним началом осталась неизменной.

Роль анаэробов (особенно Bacteroides fragilis) в развитии сепсиса с поздним началом остается неясной, хотя смертные случаи списывались ранее на бактериемию Bacteroides.

Виды Candida становятся все более важными причинами сепсиса с поздним началом, возникающим у 12–18% младенцев с очень низкой массой при рождении.