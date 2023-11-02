Обзор нейро-офтальмологических заболеваний и поражений черепно-мозговых нервов (Overview of Neuro-ophthalmologic and Cranial Nerve Disorders)

Поэтому они могут считаться поражениями черепных нервов, нейроофтальмологическими заболеваниями или относиться к обеим категориям. Нарушение функции некоторых черепных нервов может приводить к нарушениям со стороны глаз, зрачков, зрительных нервов, наружных мышц глаза, иннервирующих их нервов.

Нейроофтальмологические расстройства могут включать в себя нарушения центральных проводящих путей, управляющих движениями глаз и участвующих в зрительной функции.

Поражения черепных нервов могут приводить к нарушению обоняния, зрения, жевания, мимики, вкуса, слуха, равновесия, глотания, фонации, поворота головы и приподнимания плеч или движений языка (см. таблицу Черепно-мозговые нервы). Поражение может охватывать один или несколько черепных нервов.

(См. также Синдром Горнера (Horner Syndrome), Поражение зрительного нерва (Optic Nerve Disorders) и Подходы к лечению пациентов с неврологическими заболеваниями (Approach to the Neurologic Patient)).

Таблица Черепные нервы Таблица

Причины и симптомы нейроофтальмологических нарушений и поражений черепных нервов часто совпадают. Их причиной может быть опухоль, воспаление, травма, системные, дегенеративные или другие процессы, которые приводят к потере зрения, диплопии, птозу, зрачковым нарушениям, болям в периокулярной области, прозопалгии и головной боли.

Диагностика нейро-офтальмологических заболеваний и поражений черепно-мозговых нервов Клиническая оценка

Нейровизуализация (См. также Как обследовать черепные нервы.) Оценка нейро-офтальмологических нарушений и поражений черепно-мозговых нервов включает в себя следующее: Подробное выяснение жалоб

Обследование зрительной системы

Тесты на выявление нистагма

Обследование черепных нервов Обследование зрительной системы включает офтальмоскопию и определение остроты зрения, полей зрения, зрачков и оценку движений глазных яблок (подвижность глаза). В рамках этого обследования оцениваются II, III, IV и VI пары черепных нервов. Обычно также проводится нейровизуализация. Перечисленные далее элементы обследования зрительной системы представляют особый интерес в плане диагностики нейроофтальмологических заболеваний и поражения черепных нервов. Зрачки оцениваются на предмет их размеров, равновеликости и правильности формы. Обычно при аккомодации, прямом освещении и освещении другого глаза (содружественная реакция зрачков на свет) зрачки суживаются быстро (в течение 1 секунды) и равномерно. Исследование содружественной реакции зрачков на свет с помощью теста с качающимся фонариком может определить, присутствует ли дефект. Обычно при перемещении фонарика от одного глаза к другому выраженность сужения зрачка не изменяется. При наличии относительного афферентного дефекта (зрачок с повреждением афферентного звена, афферентный зрачковый дефект или зрачок Маркуса-Гунна) зрачок парадоксально расширяется при быстром переносе света в сторону дефекта. Дифференцированный зрачок сужается в ответ на содружественный зрительный рефлекс, но не на прямой свет.

При наличии эфферентного зрачкового дефекта реакция зрачка снижена или отсутствует и на прямой свет, и на свет при исследовании содружественной реакции. Таблица Распространенные зрачковые нарушения Таблица Движения глаз проверяют следующим образом: пациент, не поворачивая головы, должен следить за движением пальца врача, который движется далеко вправо, влево, вверх, вниз, по диагонали в каждую сторону, а также к носу и от носа пациента (для оценки аккомодации). Такое обследование пропускает легкий парез движений глаз, достаточный для диплопии. Диплопия развивается при нарушении координации движений глаз (вследствие повреждения проводящих путей) или III (глазодвигательные нервы), IV (блоковые нервы) или VI (отводящие нервы) пар черепных нервов. Если диплопия сохраняется, когда один глаз закрыт (монокулярная диплопия), ее причиной, вероятно, является не нейроофтальмологическое нарушение. Если диплопия исчезает при закрывании любого глаза (бинокулярная диплопия), причиной, вероятно, является нарушение глазной моторики. Два изображения удалены друг от друга, когда пациент смотрит в направлении, поворот в сторону которого обеспечивают пораженные мышцы (например, влево, если поражена левая латеральная прямая мышца). Глаз, который в закрытом состоянии устраняет более периферическое изображение, является паретическим. Размещение красного стекла напротив одного глаза может способствовать идентификации паретического глаза. Когда красное стекло покрывает паретический глаз, более периферическое изображение окрашивается в красный цвет. Таблица Наиболее частые нарушения движений глазных яблок Таблица