Эозинофилия – это увеличение числа эозинофилов в периферической крови >500/мкл (> 0,5 × 109/л). Причины и сопутствующие заболевания являются многочисленными, но часто представляют аллергическую реакцию или паразитарную инфекцию. Эозинофилия может быть реактивной (вторичной) или первичным проявлением гематологического заболевания. Диагностика включает избирательное обследование, направленное на клинически подозреваемую причину. Лечение ориентировано на устранение причины заболевания.

Эозинофилия имеет характеристики имунного ответа: агент, такой как Trichinella spiralis, способствует развитию первичной реакции с относительно небольшим уровнем эозинофилов, в то время как повторное появление агента приводит к приросту уровня эозинофилов или вторичному эозинофильному ответу. Некоторые соединения, высвобождаемые тучными клетками и базофилами, индуцируют или стимулируют IgE-опосредованную продукцию эозинофилов. Это вещества, такие как эозинофильный хемотаксический фактор анафилаксии, лейкотриен В4, комплементный комплекс (С5-С6-С7) и гистамин (выше обычной концентрации).

Эозинофилия периферической крови характеризуется как

Легкая: 500–1500/мкл (0,5-1,5 × 10 9 /л)

Умеренная: 1500–5000/мкл (1,5-5 × 10 9 /л)

Тяжелая: > 5000/мкл (> 5 × 109/л)

С ама по себе легкая эозинофилия не вызывает симптомов, но персистирующие уровни ≥ 1500/мкл (≥ 1,5 × 109/л) могут привести к поражению органов. Поражение органов, как правило, происходит из-за воспаления ткани и реакции на действие цитокинов и хемокинов, выделяемых эозинофилами, а также из-за клеток иммунной системы, которые вовлечены в ткани. Хотя затронут может быть любой орган, но чаще всего это сердце, легкие, селезенка, кожа или нервная система (проявления описаны в таблице Патологии у пациентов с гиперэозинофильным синдромом [Abnormalities in Patients With Hypereosinophilic Syndrome]).

В некоторых случаях у пациентов с очень тяжелой эозинофилией (например, при количестве эозинофилов > 100 000/мкл [> 100 × 109/л]), как правило, с эозинофильным лейкозом, развиваются осложнения, при которых эозинофилы образуют агрегаты, закупоривающие мелкие кровеносные сосуды, вызывая ишемию тканей и микроинфаркты. Проявления обычно включают признаки гипоксии мозга или легких (например, энцефалопатия, одышка, дыхательная недостаточность).

Эозинофилия (мазок периферической крови) Изображение © Springer Science+Business Media

Идиопатический гиперэозинофильный синдром — это состояние, характеризующееся эозинофилией в периферической крови с проявлениями поражения систем органов или их дисфункции, непосредственно связанной с эозинофилией, у пациентов, не имеющих паразитарного или аллергического заболевания, нарушения клонального гематопоэза или другой причины эозинофилии.

Клинический калькулятор Абсолютное содержание эозинофилов

Обследование при эозинофилии Многочисленные заболевания могут стать причиной эозинофилии. В первую очередь, следует проанализировать распространенные причины (например, аллергические, инфекционные, или неопластические осложнения), но даже их часто трудно идентифицировать, поэтому всегда требуются медицинский осмотр и полная история болезни. Анамнез Полезно задавать вопросы, касающиеся следующего: Путешествия (возможность заражения паразитарными инфекциями)

Аллергия

Применение медикаментов

Употребление трав и диетических добавок, имеющих в своем составе L-триптофан

Системные симптомы (например, температура, потеря веса, миалгии, артралгии, сыпь, увеличение лимфатических узлов) Системные симптомы указывают на то, что незначительная аллергическая или медикаментозная причина маловероятна, но необходимо провести тщательное обследование для исключения инфекционного, неопластического, системного ревматического заболевания или другой системной патологии. Другие важные части анамнеза включают семейный анамнез заболеваний крови и полный обзор систем, включая симптомы аллергии и легочной, сердечной, желудочно-кишечной (ЖКТ) и неврологической дисфункции. Объективное обследование Общее клиническое обследование следует сосредоточить на исследовании сердца, кожи и неврологической и дыхательной систем. Определенные результаты указывают на причины или связанные с ними заболевания. Примеры включают в себя сыпь (аллергические, дерматологические или васкулитные расстройства), заболевания легких (астма, легочные инфекции или синдромы легочной инфильтрации с эозинофилией) и генерализованную лимфаденопатию или спленомегалию (миелопролиферативные заболевания или рак). Обследование Эозинофилия, как правило, выявляется при проведении общего анализа крови. Дополнительные исследования включают в себя следующее (1): Исследование кала на яйца глистов и паразитов

Другие тесты для обнаружения повреждения органов или для конкретных причин, основаные на клинических данных В целом, если на основании клинических данных не подозревают лекарственную или аллергическую причину, необходимо провести 3 анализа кала на яйца гельминтов; однако отрицательные результаты исследований не исключают паразитарную причину (например, при трихинеллезе требуется проведение биопсии мышц; при токсокаркозе и филярийных инфекциях требуется проведение биопсии других тканей; для исключения специфических паразитов, например Strongyloides может потребоваться аспирация содержимого двенадцатиперстной кишки). Другие специфические диагностические тесты определяются клиническими данными (в частности, анамнезом путешествий) и могут включать рентгенографию грудной клетки, анализ мочи, исследования печени и почек, а также серологические тесты на паразитарные и системные ревматические заболевания. При наличии у пациентов генерализованной лимфаденопатии, спленомегалии или системных симптомов, выполняют клинический анализ крови. Повышенный уровень витамина B12 в сыворотке крови или отклонения в мазке периферической крови позволяют предположить наличие предрасполагающего миелопролиферативного новообразования, поэтому может быть полезно провести аспирацию и биопсию костного мозга с цитогенетическим исследованием. Если обычная оценка не показывает причину развития болезни, проводят исследования, чтобы диагностировать повреждение органа. Тестирование может включать некоторые из ранее упомянутых тестов, а также тесты на лактатдегидрогеназу (ЛДГ) и печеночные тесты (предполагающие повреждение печени или, возможно, миелопролиферативное новообразование). Эхокардиография, определение уровней тропонина в сыворотке и исследование функции легких выполняются в тех случаях, когда подозревается гиперэозинофильный синдром. Справочные материалы по обследованиям 1. Klion AD: Approach to the patient with suspected hypereosinophilic syndrome. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2022; 2022(1):47-54. doi: 10.1182/hematology.2022000367