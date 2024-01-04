Эозинофилия – это увеличение числа эозинофилов в периферической крови >500/мкл (> 0,5 × 109/л). Причины и сопутствующие заболевания являются многочисленными, но часто представляют аллергическую реакцию или паразитарную инфекцию. Эозинофилия может быть реактивной (вторичной) или первичным проявлением гематологического заболевания. Диагностика включает избирательное обследование, направленное на клинически подозреваемую причину. Лечение ориентировано на устранение причины заболевания.
Эозинофилия имеет характеристики имунного ответа: агент, такой как Trichinella spiralis, способствует развитию первичной реакции с относительно небольшим уровнем эозинофилов, в то время как повторное появление агента приводит к приросту уровня эозинофилов или вторичному эозинофильному ответу. Некоторые соединения, высвобождаемые тучными клетками и базофилами, индуцируют или стимулируют IgE-опосредованную продукцию эозинофилов. Это вещества, такие как эозинофильный хемотаксический фактор анафилаксии, лейкотриен В4, комплементный комплекс (С5-С6-С7) и гистамин (выше обычной концентрации).
Эозинофилия периферической крови характеризуется как
Легкая: 500–1500/мкл (0,5-1,5 × 109/л)
Умеренная: 1500–5000/мкл (1,5-5 × 109/л)
Тяжелая: > 5000/мкл (> 5 × 109/л)
С ама по себе легкая эозинофилия не вызывает симптомов, но персистирующие уровни ≥ 1500/мкл (≥ 1,5 × 109/л) могут привести к поражению органов. Поражение органов, как правило, происходит из-за воспаления ткани и реакции на действие цитокинов и хемокинов, выделяемых эозинофилами, а также из-за клеток иммунной системы, которые вовлечены в ткани. Хотя затронут может быть любой орган, но чаще всего это сердце, легкие, селезенка, кожа или нервная система (проявления описаны в таблице Патологии у пациентов с гиперэозинофильным синдромом [Abnormalities in Patients With Hypereosinophilic Syndrome]).
В некоторых случаях у пациентов с очень тяжелой эозинофилией (например, при количестве эозинофилов > 100 000/мкл [> 100 × 109/л]), как правило, с эозинофильным лейкозом, развиваются осложнения, при которых эозинофилы образуют агрегаты, закупоривающие мелкие кровеносные сосуды, вызывая ишемию тканей и микроинфаркты. Проявления обычно включают признаки гипоксии мозга или легких (например, энцефалопатия, одышка, дыхательная недостаточность).
© Springer Science+Business Media
Идиопатический гиперэозинофильный синдром — это состояние, характеризующееся эозинофилией в периферической крови с проявлениями поражения систем органов или их дисфункции, непосредственно связанной с эозинофилией, у пациентов, не имеющих паразитарного или аллергического заболевания, нарушения клонального гематопоэза или другой причины эозинофилии.
Этиология эозинофилии
Эозинофилия может быть
Первичной: клональная пролиферация эозинофилов, связанная с гематологическими патологиями, такими как лейкозы и миелопролиферативные новообразования
Вторичной: вызванной или связанной с негематологическими расстройствами (см. таблицу Важнейшие заболевания, связанные с эозинофилией, и их лечение [Important Disorders and Treatments Associated With Eosinophilia]).
Идиопатическая: причины не выявлены
В США наиболее частыми причинами эозинофилии являются
аллергические и атопические болезни (обычно респираторные и кожные)
В случаях, вызванных аллергическими или атопическими заболеваниями, эозинофилия часто бывает легкой или умеренной (1).
Другие распространенные причины эозинофилии включают
Инфекции (особенно паразитарные)
Опухоли (гематологические или солидные, доброкачественные или злокачественные)
Почти любые паразитарные инвазии тканей могут вызывать эозинофилию, но поражение простейшими (амеба) и неинвазивными многоклеточными, как правило, этим не сопровождаются.
Среди гематологических опухолей, выраженную эозинофилию может вызвать лимфома Ходжкина, тогда как при неходжкинской лимфоме, хроническом миелолейкозе и остром лимфобластном лейкозе эозинофилия является менее распространенной.
Легочные инфильтраты, которые могут возникать при периферической эозинофилии, являются частью спектра клинических заболеваний, которые по своей природе могут быть инфекционными, аутоиммунными или воспалительными.
Больные с эозинофильной реакцией на лекарственные средства могут не иметь никаких симптомов или иметь проявления различных синдромов, включая интерстициальный нефрит, сывороточную болезнь, холестатическую желтуху, аллергический васкулит и иммунобластную лимфаденопатию.
Синдром эозинофилии-миалгии является редким; причина развития заболевания неизвестна. Однако в 1989 г. сообщалось о нескольких сотнях пациентов, у которых развился этот синдром после приема L-триптофана с целью седации или психотропной поддержки. Этот синдром был, вероятно, вызван загрязнителем, а не L-триптофаном. Симптомы, включая сильные мышечные боли, тендосиновит, отек мышц и кожную сыпь, сохранялись на протяжении от нескольких недель до нескольких месяцев, имели место случаи с летальным исходом.
Реакция на лекарственный препарат при эозинофилии и системные симптомы (DRESS) является редким синдром, который характеризуется лихорадкой, сыпью, эозинофилией, атипичным лимфоцитозом, лимфаденопатией, а также признаками и симптомами, связанными с вовлечением органа-мишени (как правило, сердце, легкие, селезенка, кожа, нервная система) (2, 3).
Эозинофильный эзофагит является все более распространенным состоянием, характеризующимся рвотой и дисфагией. Для постановки диагноза биопсия пищевода должна показать не менее 15 эозинофилов в поле зрения под большим увеличением. Лечение включает ингибиторы протонной помпы, будесонид, пробное исключение некоторых продуктов питания и иногда расширение пищевода (4).
Важные расстройства и методы лечения, связанные с эозинофилией
Причины и сопутствующие заболевания
Примеры
Аллергические или атопические расстройства
Аллергический бронхолегочный аспергиллез
Лекарственные реакции (например, на антибиотики или НПВС)
Эпизодическая ангиодема в сочетании с эозинофилией
Аллергия на молочный белок
Профессиональное заболевание легких
Системные ревматические заболевания, васкулиты или гранулематозные заболевания (особенно те, которые поражают легкие)
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом
Идиопатический эозинофильный синовит
Болезнь, связанная с иммуноглобулином класса G
Воспалительные заболевания кишечника
Болезнь Кимуры (ангиолимфоидная гиперплазия)
Постинфарктный синдром (синдром Дресслера)
Прогрессирующий системный склероз (склеродермия)
Эндокринные нарушения
Гипофункция надпочечников
Иммунологические нарушения (часто с экземами)
Синдром врожденного иммунодефицита (например, дефицит IgA, синдром гипер- IgE, синдром Вискотт-Олдрича)
Миелопролиферативные заболевания
Острый или хронический эозинофильный лейкоз
Острый лимфобластный лейкоз (определенные виды)
Хроническая миелоидная лейкемия
Непаразитарные инфекции
Пневмонии, вызванные хламидиями у детей грудного возраста
Кокцидиомикоз (острый)
Инфекционный лимфоцитоз
Заболевание, вызванное микобактериями
Паразитарные инфекции (особенно инвазия ткани многоклеточными)
Цистицеркоз (вызванный Taenia solium)
Инфекция, вызванная Pneumocystis jirovecii
Кожные заболевания
Синдромы легочной инфильтрации при эозинофилии
Аллергический бронхолегочный аспергиллез
Хроническая эозинофильная пневмония
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (синдром Чарга-Стросса)
Тропическая легочная эозинофилия
Опухоли
Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома (ранее известная как ангиоиммунобластная лимфаденопатия с диспротеинемией или AILD) в сочетании с системными симптомами и аутоиммунной гемолитической анемией
Виды рака и саркомы легкого, поджелудочной железы, толстой кишки, шейки матки, или яичника
Различные
Наследственная эозинофилия
Перитонеальный диализ
Лучевая терапия
НПВС = нестероидные противовоспалительные средства.
Общие справочные материалы
1. Klion AD: Approach to the patient with suspected hypereosinophilic syndrome. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2022; 2022(1):47-54. doi: 10.1182/hematology.2022000367
2. Wei BM, Fox LP, Kaffenberger BH, et al. Drug-induced Hypersensitivity Syndrome / Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Part I. Epidemiology, Pathogenesis, Clinicopathological Features, and Prognosis [published online ahead of print, 2023 Jul 27]. J Am Acad Dermatol 2023;S0190-9622(23)02402-7. doi:10.1016/j.jaad.2023.02.072
3. Wei BM, Fox LP, Kaffenberger BH, et al. Drug-induced Hypersensitivity Syndrome / Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Part II. Diagnosis and Management [published online ahead of print, 2023 Jul 27]. J Am Acad Dermatol 2023;S0190-9622(23)02403-9. doi:10.1016/j.jaad.2023.02.073
4. Muir A, Falk GW: Eosinophilic esophagitis: a review. JAMA 326: 1310–1318, 2021. doi: 10.1001/jama.2021.14920
Обследование при эозинофилии
Многочисленные заболевания могут стать причиной эозинофилии. В первую очередь, следует проанализировать распространенные причины (например, аллергические, инфекционные, или неопластические осложнения), но даже их часто трудно идентифицировать, поэтому всегда требуются медицинский осмотр и полная история болезни.
Анамнез
Полезно задавать вопросы, касающиеся следующего:
Путешествия (возможность заражения паразитарными инфекциями)
Аллергия
Применение медикаментов
Употребление трав и диетических добавок, имеющих в своем составе L-триптофан
Системные симптомы (например, температура, потеря веса, миалгии, артралгии, сыпь, увеличение лимфатических узлов)
Системные симптомы указывают на то, что незначительная аллергическая или медикаментозная причина маловероятна, но необходимо провести тщательное обследование для исключения инфекционного, неопластического, системного ревматического заболевания или другой системной патологии. Другие важные части анамнеза включают семейный анамнез заболеваний крови и полный обзор систем, включая симптомы аллергии и легочной, сердечной, желудочно-кишечной (ЖКТ) и неврологической дисфункции.
Объективное обследование
Общее клиническое обследование следует сосредоточить на исследовании сердца, кожи и неврологической и дыхательной систем. Определенные результаты указывают на причины или связанные с ними заболевания. Примеры включают в себя сыпь (аллергические, дерматологические или васкулитные расстройства), заболевания легких (астма, легочные инфекции или синдромы легочной инфильтрации с эозинофилией) и генерализованную лимфаденопатию или спленомегалию (миелопролиферативные заболевания или рак).
Обследование
Эозинофилия, как правило, выявляется при проведении общего анализа крови. Дополнительные исследования включают в себя следующее (1):
Исследование кала на яйца глистов и паразитов
Другие тесты для обнаружения повреждения органов или для конкретных причин, основаные на клинических данных
В целом, если на основании клинических данных не подозревают лекарственную или аллергическую причину, необходимо провести 3 анализа кала на яйца гельминтов; однако отрицательные результаты исследований не исключают паразитарную причину (например, при трихинеллезе требуется проведение биопсии мышц; при токсокаркозе и филярийных инфекциях требуется проведение биопсии других тканей; для исключения специфических паразитов, например Strongyloides может потребоваться аспирация содержимого двенадцатиперстной кишки).
Другие специфические диагностические тесты определяются клиническими данными (в частности, анамнезом путешествий) и могут включать рентгенографию грудной клетки, анализ мочи, исследования печени и почек, а также серологические тесты на паразитарные и системные ревматические заболевания. При наличии у пациентов генерализованной лимфаденопатии, спленомегалии или системных симптомов, выполняют клинический анализ крови. Повышенный уровень витамина B12 в сыворотке крови или отклонения в мазке периферической крови позволяют предположить наличие предрасполагающего миелопролиферативного новообразования, поэтому может быть полезно провести аспирацию и биопсию костного мозга с цитогенетическим исследованием.
Если обычная оценка не показывает причину развития болезни, проводят исследования, чтобы диагностировать повреждение органа. Тестирование может включать некоторые из ранее упомянутых тестов, а также тесты на лактатдегидрогеназу (ЛДГ) и печеночные тесты (предполагающие повреждение печени или, возможно, миелопролиферативное новообразование). Эхокардиография, определение уровней тропонина в сыворотке и исследование функции легких выполняются в тех случаях, когда подозревается гиперэозинофильный синдром.
Справочные материалы по обследованиям
1. Klion AD: Approach to the patient with suspected hypereosinophilic syndrome. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2022; 2022(1):47-54. doi: 10.1182/hematology.2022000367
Лечение эозинофилии
Иногда глюкокортикостероиды
Лечение гиперэозинофильного синдрома кортикостероидами обсуждается в другом разделе (см. Лечение гиперэозинофильного синдрома).
Необходимо прекратить приём лекарственных препаратов, которые могут быть причиной эозинофилии. Проводят лечение других установленных причин заболевания. Астму, опосредованную эозинофилами, иногда лечат антителами к ИЛ-5 (например, меполизумаб, реслизумаб) или антителами к рецепторам ИЛ-5, такими как бенрализумаб (1). Дупилумаб, ингибитор ИЛ-4/ИЛ-13, может быть использован для лечения хронической эозинофильной пневмонии и аллергического бронхолегочного аспергиллеза (2).
Если причина эозинофилии не найдена, у пациента возможно появление осложнений. Тест с кратковременным приемом низких доз кортикостероидов может снизить количество эозинофилов в случае, если эозинофилия является не первичной, а вторичной (например, в результате аллергии, системного ревматического заболевания или паразитарной инфекции). Проведение такого теста показано при постоянной или прогрессирующей эозинофилии и отсутствии видимой причины. Поскольку эозинофилия может вовлекать несколько систем органов или быть проявлением системного заболевания, для диагностики и назначения терапии могут потребоваться несколько специалистов (3).
Справочные материалы по лечению
1. Pelaia C, Calabrese C, Vatrell A, et al: Benralizumab: from the basic mechanism of action to the potential use in the biological therapy of severe eosinophilic asthma. Biomed Res Int 2018;2018:4839230. doi:10.1155/2018/4839230
2. Eldaabossi SAM, Awad A, Anshasi N: Meprolizumab and dupliumab as a replacement to systemic glucocorticoids for the treatment of chronic eosinophilic pneumonia and allergic bronchopulmonary aspergillus-Case series, Almoosa specialist hospital. Respir Med Case Rep 34:201520, 2021. doi: 10.1016/j.rmcr.2021.101520
3. Thomsen GN, Christoffersen MN, Lindegaard HM, et al: The multidisciplinary approach to eosinophilia. Front Oncol 13:1193730, 2023. doi:10.3389/fonc.2023.1193730