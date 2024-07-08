Причины гепатита

Менее распространенные причины возникновения гепатита включают аутоиммунные заболевания, генетические заболевания печени, другие вирусные инфекции (например, инфекционный мононуклеоз, желтую лихорадку, цитомегаловирусную инфекцию) и лептоспироз.

Паразитарные инфекции (например, шистосомоз, малярия, амебиаз), гнойные инфекции и абсцессы, вовлекающие в патологический процесс печень, не относят к категории инфекций, вызывающих гепатит. Поражение печени при туберкулезе и другие гранулематозные инфильтрации иногда называют гранулематозным гепатитом, но клинические, биохимическиеи гистологические признаки этих поражений отличаются от диффузного проражения печени при гепатитах, вызванных вирусами гепатита, употреблением алкоголя и лекарственных препаратов.

На фоне различных общих инфекций и других болезней в печени могут возникать небольшие очаги воспаления и некроза. Этот неспецифический, реактивный гепатит вызывает незначительные нарушения печеночной функции и обычно протекает бессимптомно.

Некоторые типы инфекционного и неинфекционного воспаления печени обобщены в таблице Некоторые виды инфекций с поражением печени.

Таблица Избранные инфекции, поражающие печень Таблица