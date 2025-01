Uso de álcool

A ingestão prolongada de quantidades excessivas de álcool danifica muitos órgãos, principalmente o fígado (doença hepática alcoólica). Como a pessoa pode não ter uma alimentação adequada, também pode desenvolver deficiências graves de vitaminas e outras deficiências nutricionais.

A doença hepática alcoólica inclui inflamação do fígado (hepatite), esteatose hepática e fibrose hepática (cirrose). Um fígado lesionado pelo álcool tem menos capacidade de eliminar do organismo os produtos de resíduos tóxicos, o que pode provocar uma disfunção cerebral (encefalopatia hepática). As pessoas que desenvolvem encefalopatia hepática tornam-se desanimadas, sonolentas, entorpecidas e confusas e podem entrar em coma. O coma hepático é letal e precisa de tratamento imediato.

Geralmente, pessoas com insuficiência hepática também apresentam tremor adejante (asterixe): quando braços e mãos são estendidos, as mãos caem repentinamente e, em seguida, retomam sua posição original. O tremor adejante hepático se assemelha, mas não é um tremor.

A cirrose hepática causa um aumento da pressão nos vasos sanguíneos ao redor do fígado (hipertensão portal). O acúmulo da pressão nesses vasos sanguíneos pode causar o inchaço dos vasos sanguíneos no estômago e esôfago (varizes). Esses vasos inchados podem se romper e sangrar abundantemente, o que faz com que a pessoa vomite sangue. Essa hemorragia é um problema grande, pois o fígado lesionado não produz o suficiente das substâncias que fazem o sangue coagular.

O consumo excessivo de álcool pode causar inflamação do pâncreas (pancreatite). A pessoa apresenta dor abdominal grave com vômito.

O consumo excessivo de álcool pode também causar danos aos nervos e a partes do cérebro. Quando os nervos dos braços e das pernas (nervos periféricos) são afetados, é possível que a pessoa perca a sensação ou sinta dormência nas mãos e nos pés. A pessoa pode desenvolver um tremor crônico. O álcool pode danificar a parte do cérebro que coordena o movimento (cerebelo), dando origem a movimentos mal controlados de braços e pernas e afetar o equilíbrio. O uso pesado e prolongado do álcool pode resultar em danos irreversíveis ao cérebro e psicose. Pode também lesionar o revestimento (bainha de mielina) dos nervos no cérebro, resultando em um distúrbio raro denominado doença de Marchiafava-Bignami. As pessoas com esse distúrbio tornam-se agitadas, confusas e dementes. Algumas apresentam convulsões e ficam em estado de coma antes de morrer.

O uso pesado e prolongado do álcool pode causar uma deficiência grave de tiamina, um tipo de vitamina B. Essa deficiência pode dar origem à encefalopatia de Wernicke (um quadro clínico caracterizado por confusão, incapacidade de coordenar a caminhada ou dificuldade em coordenar o movimento dos olhos), que, se não for imediatamente tratada, pode dar origem à síndrome de Korsakoff, coma ou até mesmo morte.

O consumo de álcool pode piorar a depressão existente, e as pessoas com transtorno relacionado ao uso de álcool são mais propensas a ficar deprimidas que aquelas que não têm problema com bebida. Uma vez que os transtornos relacionados ao uso de álcool, sobretudo as bebedeiras, geralmente provocam fortes sentimentos de remorso durante os períodos secos, as pessoas com transtorno relacionado ao uso de álcool são propensas a cometer suicídio, mesmo durante os períodos de abstinência.

O consumo de álcool por mulheres grávidas pode provocar problemas graves no feto em desenvolvimento, incluindo baixo peso no nascimento, baixo comprimento do corpo, tamanho pequeno da cabeça, danos cardíacos, danos musculares e pouca inteligência ou deficiência intelectual. Esses efeitos são chamados de síndrome alcoólica fetal. Evitar o álcool é, portanto, recomendado durante a gestação.