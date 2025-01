Esteroides anabolizantes

Adolescentes e jovens adultos deverão ser instruídos sobre os riscos do uso de anabolizantes já a partir do ensino médio. Além disso, programas que ensinam maneiras alternativas e saudáveis de aumentar o tamanho do músculo e de melhorar o rendimento podem ser úteis. Esses programas enfatizam a boa nutrição e técnicas de treinamento com pesos.