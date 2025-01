(Encefalopatia de Wernicke)

O prognóstico depende da rapidez com que o transtorno é diagnosticado e tratado. O tratamento imediato pode corrigir todas as anomalias. Normalmente, os problemas oculares se resolvem no prazo de 24 horas após o início do tratamento. No entanto, a perda de equilíbrio e a confusão podem persistir por dias ou meses e perda da memória pode nunca se resolver completamente.

Sem tratamento, aproximadamente 10 a 20% das pessoas morrem. Oitenta por cento dos sobreviventes desenvolvem psicose de Korsakoff, uma doença em que a pessoa desenvolve perda de memória, confusão e alterações do comportamento. A combinação é chamada de síndrome Wernicke-Korsakoff.