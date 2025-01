Histórico de um quadro clínico que sabidamente causa psicose de Korsakoff, como, por exemplo, o transtorno relacionado ao uso crônico de álcool grave

Os médicos diagnosticam a psicose de Korsakoff com base nos sintomas, principalmente a confabulação, em pessoas com problemas de saúde que podem dar origem à psicose de Korsakoff como, por exemplo, o transtorno do uso crônico de álcool grave. Os médicos precisam descartar a possibilidade de os sintomas estarem sendo causados por outros motivos, como infecção.