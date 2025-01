A maconha reduz a atividade cerebral, produzindo um estado de sonho, no qual as ideias parecem sem nexo e sem controle. É ligeiramente psicodélica, causa distorção e intensificação da percepção do tempo, da cor e do espaço. As cores podem parecer mais brilhantes e os sons podem parecer mais fortes. A sensação de euforia e relaxamento é chamada de “barato”.

Em geral, a maconha alivia a tensão e dá uma sensação de bem-estar. A sensação de exaltação, excitação e satisfação interior (efeito de euforia) parece estar relacionada com o ambiente em que se consome a droga, quer a pessoa esteja sozinha ou em grupo, e depende também do humor predominante.

A coordenação, o tempo de reação, a percepção de profundidade e a concentração podem ficar prejudicados por 24 horas após o uso da maconha; portanto, dirigir ou operar equipamento pesado é perigoso durante esse período. Outros efeitos incluem o aumento da frequência cardíaca, olhos vermelhos, aumento do apetite e boca seca. Esses efeitos normalmente duram de quatro a seis horas após a inalação.

Algumas pessoas, especialmente as que nunca usaram maconha antes, passam por sentimentos de ansiedade, de pânico ou de paranoia. A maconha pode piorar ou desencadear a psicose (perda do contato com a realidade) em pessoas com esquizofrenia.