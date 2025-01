“Sais de banho” é um termo popular usado para descrever um grupo de drogas estimulantes que contêm substâncias químicas denominadas catinonas e sua composição química é diferente dos sais de banho que se assemelham a eles (os sais de banho tradicionais usados para o banho geralmente são formados por uma combinação de cloreto de sódio, cloreto de magnésio, bicarbonato de sódio, glicerina e fragrâncias).

As catinonas são estimulantes semelhantes à anfetamina derivada da planta Catha edulis (khat). A planta khat é um arbusto que cresce no leste africano e na península arábica. Durante muitos séculos, as pessoas dessas regiões costumavam mastigar as folhas dessa planta devido ao seu leve efeito estimulante. Nessas regiões, mascar khat costuma ser uma atividade social, idêntico a beber café em outras culturas.

Contudo, o uso do khat recentemente se disseminou a outros países e uma versão artificial (sintética) muito mais potente das catinonas (vendidas com a denominação “sais de banho” para contornar as leis relacionadas a substâncias controladas), se tornou uma droga de abuso. Os sais de banho podem ser inalados, fumados e, às vezes, injetados. Esses produtos, que são frequentemente identificados como “não destinados ao consumo humano”, não são usados para o banho.

(consulte também Uso e abuso de drogas).

Sintomas da intoxicação por sais de banho Os efeitos dos sais de banho são parecidos com os das anfetaminas e incluem dor de cabeça, frequência cardíaca elevada (taquicardia), palpitações, alucinações, agitação e mais resistência e tolerância à dor. Algumas pessoas se tornam violentas. Complicações Os sais de banho podem causar uma temperatura corporal tão elevada que chega a ser perigosa (hipertermia). Elas também podem causar insuficiência orgânica grave, embora os médicos não saibam por quê. Os danos aos órgãos podem incluir Ataque cardíaco

Destruição das fibras musculares (rabdomiólise)

Insuficiência renal

Insuficiência hepática

Diagnóstico da intoxicação por sais de banho Avaliação médica

Exames de sangue e urina Uma vez que exames de urina ou de sangue rotineiros não conseguem detectar sais de banho, os médicos normalmente usam os sintomas para basear o diagnóstico de pessoas cujo uso dessa droga é conhecido. Normalmente, o médico solicita os seguintes exames específicos para alguma pessoa que esteja apresentando sinais de intoxicação aguda grave por sais de banho para verificar quanto à presença de outros problemas causados pelo uso dos sais de banho: Exames de sangue (para verificar o número de células sanguíneas, as concentrações de eletrólitos e a função renal)

Exame de urina para verificar a presença de mioglobinúria (que indica a destruição das fibras musculares)

Eletrocardiograma (ECG)

Tratamento da intoxicação por sais de banho Observação e monitoramento até que a pessoa esteja sóbria

sedativos IV

Hidratação IV Os tratamentos que costumam ser administrados, que incluem sedativos e hidratação por via IV, além de suporte clínico, normalmente são adequados. Pessoas com uma temperatura corporal tão elevada que chega a ser perigosa (hipertermia), frequência cardíaca persistentemente elevada ou agitação e resultados de exames de sangue que sugerem a possibilidade de problemas renais devem ser hospitalizadas e monitoradas quanto à presença de destruição das fibras musculares, bem como de danos cardíacos e renais.