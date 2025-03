La febbre ricorrente è una malattia febbrile recidiva causata da numerose specie delle spirochete Borrelia trasmessa da pidocchi o zecche. I sintomi consistono in episodi febbrili ricorrenti con cefalea, mialgia, e vomito che durano 3-5 giorni, separati da intervalli di guarigione evidente. La diagnosi è clinica, confermata dallo striscio di sangue periferico. Il trattamento consiste nella tetraciclina, nella doxiciclina, nell'eritromicina o nella procaina penicillina G.

Gli spirocheti si distinguono per la forma elicoidale del batterio. Gli spirocheti patogeni comprendono i Treponema, i Leptospira e le Borrelia. Entrambi Treponema e Leptospira sono troppo sottili per essere visti usando la microscopia in campo chiaro, ma sono chiaramente visibili usando la microscopia in campo oscuro o di fase. I Borrelia sono più spessi, e possono anche essere colorati e visti con la microscopia in campo chiaro (1).

L'insetto vettore della febbre ricorrente può essere il pidocchio del corpo umano o certi tipi di zecche, a seconda della posizione geografica.

La febbre ricorrente da pidocchi è rara negli Stati Uniti; è endemica solo nell'Africa nord-orientale (Etiopia, Sudan, Eritrea, Somalia) ed è stata diagnosticata in Europa in rifugiati provenienti da questi paesi africani. La febbre ricorrente da pidocchi tende a verificarsi in epidemie, in particolare nelle regioni colpite dalla guerra e nei campi profughi. Il pidocchio si infetta quando si nutre su un paziente febbrile; gli esseri umani sono l'unica fonte. Il pidocchio non può espellere B. recurrentis nella saliva o nelle feci (2). Se il pidocchio viene schiacciato su un nuovo ospite, viene liberata la Borrelia recurrentis che può entrare nella cute abrasa o tramite morsi. Il B. recurrentis è anche in grado di penetrare mucose e cute intatte. Il pidocchio intatto non trasmette la malattia.

La febbre ricorrente da pidocchi è causata da Borrelia recurrentis, che viene trasmessa all'uomo da pidocchi del corpo.

La febbre da zecche ricorrente può essere trasmessa dalle zecche morbide del genere Ornithodoros o dalle zecche dure dell'Ixodes scapularis.

La febbre ricorrente da zecche trasmessa da zecche morbide implica una delle numerose specie di Borrelia ed è endemica nelle Americhe, in Africa, in Asia e in Europa. Negli Stati Uniti, la malattia è in genere limitata agli stati dell'Ovest, con massima frequenza tra maggio e settembre. Le zecche contraggono gli spirocheti dai roditori che fungono da serbatoio. L'uomo viene infettato quando gli spirocheti presenti nella saliva della zecca o negli escrementi penetrano velocemente nella cute attraverso la sede del morso. L'infezione ha più probabilità di essere acquisita da persone che dormono in cabine infestate dai roditori in montagna, ed è stato anche associato all'esplorazione speleologica.

La febbre ricorrente da zecche può essere trasmessa da zecche molli del genere Ornithodoros.

La zecca dura I. scapularis (che trasmette anche la malattia di Lyme) può trasmettere la Borrelia miyamotoi. Perché l'I. scapularis è anche il vettore per la malattia di Lyme, la febbre ricorrente trasmessa da questa zecca si verifica negli stessi luoghi in cui compare la malattia di Lyme. È stata descritta anche la co-infezione con altre malattie da Borrelia come la malattia di Lyme.

Ixodes scapularis (zecca del cervo adulta)

La Borrelia è stata anche raramente trasmessa tramite trasfusione di sangue.

Riferimenti generali 1. Cleveland DW, Anderson CC, Brissette CA: Borrelia miyamotoi: A Comprehensive Review. Pathogens 12(2):267, 2023. doi:10.3390/pathogens12020267 2. Raoult D, Roux V: The body louse as a vector of reemerging human diseases. Clin Infect Dis 29(4):888–911, 1999. doi: 10.1086/520454

Sintomatologia della febbre ricorrente Poiché le zecche morbide del genere Ornithodoros si alimentano di notte, in modo saltuario e indolore e non rimangono attaccate per molto tempo, la maggior parte dei pazienti non riporta una recente storia di morsi di zecche ma può riferire l'esposizione notturna in caverne o rifugi rustici. Quando presente, l'infestazione da pidocchi è di solito evidente. Il periodo d'incubazione varia da 3 a 11 giorni (mediana di 6 giorni). Le manifestazioni cliniche della febbre ricorrente da zecche e della febbre ricorrente da pidocchi sono molto simili (1). I sintomi corrispondono al livello di batteriemia e, dopo alcuni giorni, quando la Borrelia non è presente nel sangue, si risolvono. La batteriemia e i sintomi poi ritornano dopo un periodo afebbrile di una settimana. I sintomi sono meno gravi con ogni episodio successivo. Una singola recidiva caratterizza la febbre ricorrente da pidocchi e possono verificarsi fino a 10 recidive nella febbre ricorrente da zecche. Brividi repentini segnano l'esordio, e sono seguiti da febbre alta, tachicardia, grave cefalea, nausea, vomito, dolori muscolari e articolari, e spesso da delirium (2, 3). Un'escara può essere presente sul sito della morsa della zecca. Precocemente può comparire un'eruzione eritematosa maculare o purpurica al tronco e agli arti. Possono essere presenti emorragie congiuntivali, sottocutanee o sottomucose. La febbre rimane alta per 3-5 giorni, poi scompare rapidamente per crisi, ad indicare una svolta nella malattia. La durata della malattia varia da 1 a 54 giorni (mediana 18 die). Nelle successive settimane di decorso della malattia possono comparire ittero, epatomegalia, splenomegalia, miocardite e insufficienza cardiaca, specialmente in casi di malattia da pidocchi. Altri sintomi possono comprendere oftalmite, iridociclite, esacerbazione dell'asma ed eritema multiforme. Possono verificarsi complicanze neurologiche (p. es., meningite, meningoencefalite, radicolomielite); sono più frequenti nella febbre ricorrente recidivante da zecche. Può verificarsi aborto spontaneo. Eritema multiforme (schiena) Nascondi dettagli L'eritema multiforme è caratterizzato da lesioni a bersaglio o a forma di iride, che sono lesioni anulari con un centro violaceo e alone rosa separati da un anello pallido. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY I pazienti sono solitamente asintomatici per diversi giorni e fino ad ≥ 1 settimana tra l'episodio iniziale e la prima ricaduta. Le recidive, da mettere in relazione con lo sviluppo ciclico dei parassiti, si verificano con una brusca ricomparsa della febbre e, spesso, di artralgie e di tutti i segni e sintomi precedentemente descritti. L'ittero è più frequente durante le recidive. La malattia scompare nuovamente, ma ad intervalli di 1-2 settimane può ripresentarsi con le stesse caratteristiche per 2-10 volte. Gli episodi diventano progressivamente meno gravi, e alla fine i pazienti guariscono per lo sviluppo di un'immunità specifica. Riferimenti relativi alla sintomatologia 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Louse-Borne Relapsing Fever: Information for clinicians about distribution, transmission, and prevention of tick-borne relapsing fever and information about louse-borne relapsing fever and B. miyamotoi disease 2. Rodino KG, Pritt BS: When to Think About Other Borreliae: Hard Tick Relapsing Fever (Borrelia miyamotoi), Borrelia mayonii, and Beyond. Infect Dis Clin North Am 36(3):689–701, 2022. doi:10.1016/j.idc.2022.04.002 3. Warrell DA: Louse-borne relapsing fever (Borrelia recurrentis infection). Epidemiol Infect 147:e106, 2019. doi:10.1017/S0950268819000116

Diagnosi della febbre ricorrente Microscopia in campo oscuro o in campo chiaro La diagnosi di febbre ricorrente è suggerita dalla febbre ricorrente e confermata dall'osservazione di spirocheti nel sangue durante un episodio febbrile. Gli spirocheti possono essere visualizzati all'esame microscopico in campo oscuro o in campo chiaro con la colorazione di Giemsa o di Wright su vetrini di sangue periferico in goccia spessa o sottile. (L'esame del sangue e dei tessuti colorati con arancio di acridina è più sensibile di quello degli strisci colorati con Wright o Giemsa.) I test sierologici non sono affidabili. I test sierologici per la sifilide e la malattia di Lyme possono essere falsamente positivi. La B. miyamotoi può anche essere diagnosticata con i test di reazione a catena della polimerasi (PCR). Possono manifestarsi una lieve leucocitosi da aumento di polimorfonucleati e trombocitemia. La diagnosi differenziale comprende l'artrite di Lyme, la malaria, la dengue, la febbre gialla, la leptospirosi, il tifo, l'influenza, e le febbri enteriche. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Borrelia spp in causa è spesso desunta dal luogo di esposizione del paziente. Per esempio, negli Stati Uniti in uno stato occidentale ad alta quota (366-2430 m), la febbre ricorrente da zecche con corpo morbido è solitamente causata da B. hermsii, mentre in uno stato meridionale a bassa elevazione, in particolare in Texas o in Florida, è solitamente causato da B. turicatae (1). Riferimento relativo alla diagnosi 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Tick-borne relapsing fever: Information for clinicians. Accessed 9/22/2022.

Trattamento della febbre ricorrente Tetraciclina, doxiciclina, eritromicina, o procaina penicillina G Nella febbre ricorrente trasmessa da zecche, la tetraciclina o l'eritromicina 500 mg per via orale ogni 6 h o la doxiciclina 100 mg per via orale ogni 12 h vengono somministrate per 10 giorni. Per la febbre ricorrente da pidocchio, una singola dose orale di 500 mg di tetraciclina, di eritromicina o di azitromicina, una singola dose orale di doxiciclina da 200 mg o una singola dose di penicillina procaina G da 400 000 a 800 000 unità IM sono efficaci. Ai bambini < 8 anni si somministra eritromicina estolato 10 mg/kg per via orale 3 volte/die. Quando il vomito o una grave malattia precludono la somministrazione orale o quando è interessato il sistema nervoso centrale, ceftriaxone parenterale 2 g 1 volta/die o 1 g ogni 12 h per 10-14 giorni, doxiciclina 1-2 mg/kg EV ogni 12-24 h, o penicillina G 3 milioni di unità EV ogni 4 h possono essere somministrate ad adulti o bambini > 8 anni di età. Nei bambini < 8 anni si somministra penicillina G 25 000 unità/kg EV ogni 6 h. La terapia deve essere iniziata precocemente in presenza di febbre. La reazione di Jarisch-Herxheimer può verificarsi entro 2 h dall'inizio della terapia. La gravità della reazione di Jarisch-Herxheimer può essere ridotta somministrando acetaminofene (paracetamolo) 650 mg per via orale 2 h prima e 2 h dopo la prima dose di terapia antibiotica. Questa reazione tende a essere più grave nei pazienti con febbre ricorrente da pidocchi trattati con penicillina. La disidratazione e lo squilibrio elettrolitico vanno corretti con somministrazioni di liquidi parenterali. L'acetaminofene (paracetamolo) con ossicodone o idrocodone possono essere impiegati per le forme gravi di cefalea. Nausea e vomito devono essere trattati con proclorperazina 5-10 mg per via orale o IM da 1 volta/die a 4 volte/die. Se compare scompenso cardiaco, è indicata una terapia specifica.

Prognosi della febbre ricorrente Il tasso di mortalità è generalmente basso nei casi trattati, ma può essere molto più alto nei bambini molto piccoli, nelle gestanti, negli anziani, negli individui malnutriti o debilitati o durante epidemie di febbre da pidocchi (1). Per la febbre ricorrente da pidocchi, il decesso si verifica nel 10-40% dei pazienti non trattati e nel 2-5% dei pazienti trattati. Per la febbre recidivante da zecche, la prognosi è migliore. Il tasso di mortalità è < 10% per i pazienti non trattati ed è < 2% per i pazienti trattati. Riferimento relativo alla prognosi 1. Talagrand-Reboul E, Boyer PH, Bergström S, Vial L, Boulanger N: Relapsing Fevers: Neglected Tick-Borne Diseases. Front Cell Infect Microbiol 8:98, 2018. doi:10.3389/fcimb.2018.00098