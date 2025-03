Esami epatici

Diagnostica per immagini

Biopsia

I granulomi epatici sono sospettati in pazienti con

Condizioni che comunemente causano granulomi

Masse epatiche inspiegabili trovate in corso di tecniche di imaging

Anomalie individuate mediante una metodica di imaging eseguita per valutare un rialzo asintomatico degli enzimi epatici, in particolare della fosfatasi alcalina

Quando si sospettano granulomi, di solito si eseguono gli esami di funzionalità epatica, ma i risultati sono aspecifici e raramente utili per la diagnosi. La fosfatasi alcalina (e la gamma-glutamil transferasi) è spesso lievemente elevata, ma occasionalmente può essere notevolmente aumentata. Gli altri test possono essere nella norma o possono mostrare delle alterazioni che riflettono un ulteriore danno epatico (p. es., infiammazione epatica diffusa dovuta a una reazione da farmaci). Solitamente le tecniche di imaging, come l'ecografia, la TC o la RM non sono diagnostiche; possono mostrare le calcificazioni (se granulomi cronici) o i difetti di riempimento, in particolare nelle lesioni confluenti. Nella sarcoidosi, i granulomi appaiono ipodensi con l'imaging trasversale e quindi possono essere erroneamente diagnosticati come metastasi epatiche.

La diagnosi si basa sulla biopsia del fegato. Tuttavia, la biopsia è di solito indicata solo per diagnosticare le cause trattabili (p. es., infezioni) o per escludere le forme non granulomatose (p. es., epatite virale cronica). La biopsia mostra talvolta l'evidenza di una causa specifica (p. es., uova di schistosoma, necrosi caseosa della tubercolosi, microrganismi fungini). Tuttavia, sono spesso necessari altri esami (p. es., colture, test cutanei, esami di laboratorio, tecniche di imaging, altri prelievi tissutali).

Nei pazienti con sintomi costituzionali o altri sintomi che suggeriscono un'infezione (p. es., febbre di origine sconosciuta), vengono adottate misure specifiche per aumentare la sensibilità diagnostica della biopsia nelle infezioni; p. es., una parte del campione di biopsia fresca viene inviata per la coltura, o sono usati terreni speciali per bacilli acido-resistenti, funghi e altri microrganismi. Frequentemente, la causa non può essere accertata.