Esame microscopico delle feci e delle urine ( S. haematobium ) per ricercare la presenza di uova

Test dell'antigene

Test sierologici

I test diagnostici sono indicati per i pazienti con sintomi di schistosomiasi e rilevante esposizione epidemiologica. Lo screening delle persone asintomatiche può essere giustificato per coloro che sono esposti ad acqua dolce nelle aree endemiche.

La schistosomiasi viene diagnosticata e la carica parassitaria viene stimata mediante esame microscopico di feci o urine (S. haematobium) per le uova. A volte è necessario ripetere gli esami usando differenti tecniche. La distribuzione geografica è il principale determinante della specie, perciò la posizione dell'esposizione deve essere comunicata al laboratorio. Se il quadro clinico suggerisce una schistosomiasi, ma non vengono riscontrate uova dopo ripetuti esami delle urine o delle feci, si può ricorrere alla biopsia della mucosa intestinale o vescicale per la ricerca di granulomi caratteristici attorno le uova incorporate.

I test per gli antigeni schistosomici o per il DNA nel sangue, nelle urine o nelle feci sono particolarmente utili per i programmi di eradicazione dello schistosoma e nei viaggiatori di ritorno con sospetta infezione. La maggior parte dei test di rilevamento dell'antigene è quantitativa e i livelli di antigene sono correlati alla carica parassitaria. Alcuni test antigenici, come il dipstick urinario disponibile in commercio per lo S. mansoni, sono qualitativi.

I test sierologici sono sensibili e specifici per l'infezione, ma non forniscono informazioni sulla carica dei parassiti, sullo stato clinico o sulla prognosi e non distinguono l'infezione attiva da quella risolta. I test anticorpali sono quindi più utili per rilevare l'infezione nei viaggiatori di ritorno, mentre non sono utili nei pazienti residenti in aree endemiche. Con i viaggiatori di ritorno, i test sierologici devono essere eseguiti ≥ 6 a 12 settimane dopo l'ultima esposizione all'acqua dolce per dare il tempo agli schistosomi di diventare adulti e per lo sviluppo degli anticorpi.

La schistosomiasi epatosplenica può essere diagnosticata trovando uova nelle feci, nel tessuto intestinale o in campioni di fegato prelevati per la biopsia con sensibilità variabile in quanto la diffusione delle uova può essere intermittente in tali pazienti. In genere, i test ematici epatici sono normali. L'ecografia può mostrare fibrosi periportale e una splenomegalia.

La neuroschistosomiasi viene diagnosticata se vi è un'infezione in un sito extraneurale con evidenza clinica e radiografica di coinvolgimento neurologico. Anche gli schistosomi nelle lesioni del sistema nervoso centrale sottoposte a biopsia e/o a un test anticorpale positivo o una reazione a catena della polimerasi nel liquido cerebrospinale sono diagnostici.