Paziente asintomatico con esami epatici alterati

L'aumento isolato delle fosfatasi alcaline in un paziente asintomatico richiede una conferma dell'origine epatica che mostri un aumento della 5 nucleotidasi o della gamma-glutamil transpeptidasi (GGT). Se è confermata l'origine epatica, sono indicati gli esami per immagini, di solito l'ecografia o la colangiopancreatografia in RM.

Se gli esami per immagini non evidenziano alcuna alterazione strutturale, è possibile che ci sia una colestasi intraepatica, suggerita da un'anamnesi positiva per l'esposizione a farmaci o tossine. Devono essere prese in considerazione anche le malattie infiltrative e le metastasi epatiche (p. es., dovute al tumore del colon). Nelle donne, devono essere dosati gli anticorpi antimitocondrio per la valutazione della colangite biliare primitiva. La persistenza inspiegata di valori elevati o il sospetto di una colestasi intraepatica giustificano l'esecuzione di una biopsia epatica.