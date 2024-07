Uso di farmaci e sostanze durante l’allattamento al seno

I farmaci considerati sicuri comprendono la maggior parte dei prodotti disponibili senza prescrizione (farmaci da banco), fatta eccezione per gli antistaminici (comunemente presenti nei preparati contro la tosse e il raffreddore, nei farmaci antiallergici, in quelli contro la chinetosi e nei sonniferi) e, in caso di assunzione consistente e protratta, aspirina e altri salicilati. Paracetamolo e ibuprofene, alle dosi abituali, sono apparentemente sicuri.

I farmaci applicati sulla pelle, negli occhi o nel naso oppure inalati sono solitamente sicuri.

La maggior parte degli antipertensivi non causa problemi significativi nei bambini allattati al seno. Durante l’allattamento sono consentiti i beta-bloccanti, ma è opportuno controllare regolarmente il bambino per eventuali effetti collaterali, come rallentamento della frequenza cardiaca e pressione sanguigna bassa.

Caffeina e teofillina non sono dannose per i bambini allattati al seno, ma possono renderli irritabili, oltre ad aumentare la frequenza cardiaca e respiratoria.

Sebbene alcuni farmaci siano considerati sicuri per i bambini allattati, le donne che allattano al seno devono consultarsi con un professionista sanitario prima di assumere qualsiasi farmaco, anche se da banco o a base di piante medicinali. È necessario controllare i foglietti illustrativi di tutti i farmaci, per accertare se contengano controindicazioni all’uso durante l’allattamento.