L’inversione uterina è una rara emergenza medica durante il parto in cui l’utero si inverte e protrude attraverso la cervice, nella vagina o attraverso la vagina. L’inversione uterina può causare una grave perdita di sangue che può essere potenzialmente letale.

L’utero può invertirsi se la placenta rimane saldamente attaccata e i medici esercitano una forte pressione per asportarla.

Un utero invertito costituisce un’urgenza medica che deve essere trattata tempestivamente. Generalmente il medico riporta l’utero alla posizione normale spingendolo con le mani. Potrebbero essere necessari analgesici, sedativi e talvolta un’anestesia generale, Se necessario, viene somministrato per via endovenosa un farmaco per rilassare l’utero (come la terbutalina). Possono essere necessari liquidi per via endovenosa o una trasfusione di sangue. La maggior parte delle donne si riprende completamente dopo questa procedura.

Talvolta è necessario un intervento chirurgico per riportare l’utero alla posizione normale.