L’induzione del travaglio consiste nell’uso di farmaci per iniziare il travaglio.

Di solito, se è necessario indurre il travaglio, la partoriente riceve ossitocina, un farmaco che fa contrarre l’utero con maggiore frequenza e con più efficacia. L’ossitocina somministrata è identica all’ossitocina naturale prodotta dall’ipofisi. La somministrazione avviene per via endovenosa con una pompa per infusione, per controllare con precisione la quantità di farmaco somministrata.

Prima di poter indurre le contrazioni uterine, è necessario assottigliare (obliterare) e preparare la cervice ad aprirsi (dilatarsi) in modo da poter consentire il passaggio del bambino. Si possono utilizzare varie tecniche per favorire la dilatazione della cervice:

Somministrazione vaginale di una prostaglandina (un composto simile agli ormoni come il misoprostolo).

Inserimento nella cervice di un sottile tubo flessibile (catetere) con un palloncino attaccato. Il palloncino viene gonfiato per esercitare una lieve pressione sulla cervice e conseguentemente dilatarla.

Inserimento nella cervice di steli di alghe (laminaria), La laminaria assorbe i liquidi e si espande, dilatando la cervice.

I motivi per indurre il travaglio includono

Ipertensione arteriosa associata a proteine nelle urine (preeclampsia)

Segni che indicano che il feto non sta bene (sofferenza fetale)

Talvolta il travaglio viene indotto per motivi non correlati a un problema di salute. Per esempio, il travaglio può venire indotto quando una donna ha un’anamnesi di parti rapidi. In tali casi, l’induzione del travaglio significa che la donna può arrivare in ospedale o al centro ostetrico in tempo per partorire il bambino.

Il travaglio non viene indotto nelle seguenti circostanze:

La donna ha subito interventi chirurgici che interessano l’utero o certi tipi di parto cesareo.

La donna presenta herpes genitale attivo.

Il feto è in posizione anomala o è troppo grande.

La placenta è nella posizione sbagliata (placenta previa o vasa previa).

Durante l’induzione e il travaglio, la frequenza cardiaca fetale viene monitorata elettronicamente.

Se l’induzione non ha successo, il bambino viene partorito con un parto cesareo.