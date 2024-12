Disidratazione nei bambini

Reintegrazione dei liquidi persi

La disidratazione viene trattata con liquidi contenenti elettroliti, come sodio e cloruro.

Se la disidratazione è lieve, di norma i liquidi vengono somministrati per via orale. Sono disponibili speciali soluzioni reidratanti orali, ma non sono sempre necessarie nei bambini con diarrea o vomito lievi.

Il trattamento della disidratazione in qualsiasi fascia d’età è più efficace se i bambini assumono innanzitutto liquidi per via orale mediante piccoli sorsi frequenti, circa ogni 10 minuti. La quantità di liquidi può essere lentamente aumentata e assunta a intervalli più lunghi se il bambino riesce a trattenere i liquidi senza vomitare o se l’unico sintomo è la diarrea.

Se i bambini presentano sia vomito che diarrea, ricevono piccoli sorsi frequenti di liquidi contenenti elettroliti. Se questo trattamento aumenta la diarrea, i bambini possono dover essere ricoverati per ricevere liquidi per via endovenosa.

I lattanti e i bambini incapaci di trattenere qualsiasi liquido assunto o che sviluppano apatia e altri segni gravi di disidratazione possono necessitare di un trattamento più intensivo, che prevede la somministrazione di liquidi ed elettroliti per via endovenosa o di soluzioni elettrolitiche mediante tubicini sottili (sondino naso-gastrico) passati attraverso il naso e la gola fino allo stomaco o all’intestino tenue.

Neonati In età pediatrica, il trattamento della disidratazione prevede l’incoraggiamento del bambino ad assumere liquidi che contengono elettroliti. Il latte materno contiene tutti i liquidi e gli elettroliti di cui ha bisogno il lattante e costituisce il trattamento migliore quando possibile. Se il bambino non è allattato al seno, dovrebbe ricevere soluzioni reidratanti orali (SRO), che contengono quantità specifiche di zuccheri ed elettroliti. Sono disponibili in farmacia o al supermercato senza ricetta sotto forma di polveri da miscelare con acqua o liquidi premiscelati. La quantità di SRO da somministrare a un bambino in 24 ore dipende dal peso del bambino, ma in genere deve essere pari a circa 100-165 ml di SRO per chilogrammo di peso. Pertanto, un bambino di 10 kg dovrebbe bere in totale da 1.000 a 1.650 millilitri nell’arco di 24 ore.