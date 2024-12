Per avere una buona salute, tutti hanno bisogno di acqua e di certe sostanze chimiche (elettroliti). Normalmente per soddisfare questa necessità si bevono liquidi e la sete è un segnale di necessità di più liquidi. I neonati e i bambini molto piccoli non sempre sono in grado di dire quando hanno bisogno di liquidi, specialmente se sono malati.

Che cos’è la disidratazione nei bambini? Disidratazione significa non avere sufficiente acqua nell’organismo. Nei bambini la disidratazione è più spesso una conseguenza di vomito o diarrea (feci molli liquide frequenti) senza bere a sufficienza per compensarli. La febbre peggiora la disidratazione. Vomito e diarrea possono causare disidratazione

Nei neonati allattati al seno la disidratazione può essere dovuta a un apporto insufficiente di latte

La disidratazione grave può essere causa di malattie gravi o addirittura fatali nei bambini

Un bambino disidratato necessita di liquidi e minerali chiamati elettroliti

Il latte materno e le soluzioni reidratanti orali (vendute in farmacia e al supermercato) possiedono l’equilibrio corretto di acqua ed elettroliti Le bevande gassate, i succhi di frutta e le bevande sportive non possiedono il giusto equilibrio tra acqua ed elettroliti.

Quali sono i sintomi della disidratazione? I bambini presentano i sintomi della causa della disidratazione, come vomito o diarrea profusi o entrambi. La disidratazione provoca sintomi quali: Svogliatezza nel gioco e nell‘eloquio

Irritabilità

Pianto senza lacrime

Bocca secca

Guance incavate e occhi infossati

Perdita di peso in pochi giorni

Frequenza della minzione inferiore a 2 o 3 volte al giorno Consultare immediatamente un medico se il bambino presenta uno di questi segni di allarme: Non trattiene alcun liquido

Non urina la quantità solita o bagna meno pannolini

Rimane disteso e appare debole e stanco La disidratazione grave può essere pericolosa per la vita se non viene trattata.