Come si può prevenire la neurofibromatosi?

In caso di famigliarità con la neurofibromatosi, se si ha in programma una gravidanza sono disponibili test genetici, che possono indicare la presenza del gene che la causa. In tal caso, la consulenza genetica può aiutare a capire le probabilità di trasmettere (o meno) il gene alla prole.