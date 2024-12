Problemi alimentari nei bambini piccoli

Una riduzione dell’appetito, causata da una crescita lenta, è frequente nei bambini di 1 anno circa d’età. Tuttavia, può insorgere un problema alimentare se un genitore o una persona che accudisce il bambino tenta di forzarlo a mangiare o mostra un’eccessiva preoccupazione per il suo appetito o le sue abitudini alimentari. Le maggiori attenzioni che i bambini con problemi alimentari ricevono quando i genitori cercano di persuaderli o forzarli possono essere viste come ricompense e rafforzare in loro la tendenza a rifiutare il cibo. Alcuni possono rispondere con il vomito ai tentativi dei genitori di alimentarli forzatamente.

Può essere d’aiuto ridurre la tensione e i sentimenti negativi legati ai pasti. Si possono evitare manifestazioni emotive ponendo il cibo di fronte al bambino e rimuovendolo dopo 20-30 minuti senza fare commenti. Al bambino deve essere permesso di ingerire qualsiasi alimento fra quelli presenti all’ora del pasto e fra gli spuntini programmati al mattino e al pomeriggio. In tutti gli altri momenti, bisogna limitare l’apporto di cibi e bevande diverse dall’acqua. Ai bambini piccoli bisogna fornire 3 pasti e 2-3 spuntini al giorno. I pasti devono essere programmati in modo da coinvolgere l’intera famiglia. Andrebbero evitate le distrazioni, come televisione o animali domestici. Il bambino deve essere incoraggiato a sedersi a tavola e dovrebbe partecipare alla raccolta del cibo lanciato o fatto cadere volontariamente a terra. L’utilizzo di queste tecniche permette di valutare l’appetito, la quantità di cibo ingerito e il fabbisogno nutrizionale del bambino.