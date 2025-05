Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry

Evitare la scuola è un disturbo che colpisce i bambini in età scolare che, a causa di ansia, depressione o fattori sociali, evitano di recarsi a scuola perché farlo provoca stress.

Alcuni fattori psicologici o sociali possono causare un’avversione per la scuola.

I bambini possono fingere di star male e inventare delle scuse per non andare a scuola.

Per ristabilire la regolare frequenza scolastica, si raccomanda una comunicazione aperta tra bambino, genitori e personale scolastico.

Talvolta può essere necessaria la psicoterapia.

L’assenteismo scolastico si manifesta nel 5% circa di tutti i bambini in età scolare e colpisce con uguale frequenza maschi e femmine. Si verifica di solito tra i 5 e gli 11 anni.

Spesso non si riconosce la causa, ma possono essere implicati fattori psicologici (come stress, ansia e depressione, vedere Panoramica sui disturbi di salute mentale nei bambini) e fattori sociali (come non avere amici, sentirsi rifiutati dai coetanei oppure subire atti di bullismo). Se l’assenteismo scolastico aumenta al punto che un bambino perde molte ore di scuola, può essere segno di un problema più grave come un disturbo depressivo o uno o più disturbi d’ansia, in particolare disturbo d’ansia sociale, disturbo d’ansia da separazione e/o disturbo da panico. Questi altri disturbi differiscono dall’evitamento scolastico in quanto causano anche problemi non correlati alla scuola.

I bambini sensibili possono essere eccessivamente impauriti dai rimproveri o dalla severità di un insegnante. I bambini più piccoli tendono a fingersi malati o a inventare altre scuse per evitare la scuola.

Il bambino può lamentare dolori di stomaco, nausea o altri sintomi che giustifichino il rimanere a casa. Alcuni rifiutano direttamente di andare a scuola. In alternativa, il bambino può andare a scuola senza difficoltà, ma diventare ansioso o sviluppare diversi sintomi durante la giornata scolastica, spesso andando regolarmente in infermeria. Questo comportamento è diverso da quello degli adolescenti, che possono decidere di non frequentare la scuola (assenze ingiustificate o “marinare la scuola”). I bambini che marinano frequentemente la scuola spesso presentano un disturbo della condotta.

Nei bambini che non hanno un grave disturbo psicologico, l’avversione per la scuola tende a derivare da

scarso rendimento a scuola

difficoltà in famiglia

difficoltà con i coetanei

La maggior parte dei bambini supera l’avversione per la scuola, sebbene questa possa ripresentarsi dopo una reale patologia o una vacanza.

Di solito, le lezioni a domicilio non risolvono il problema. Un bambino rimasto a casa da scuola deve ritornarvi immediatamente, in modo da non restare indietro. Se il problema è così intenso da interferire con le attività del bambino e se il bambino non risponde alle semplici rassicurazioni dei genitori e degli insegnanti, potrebbe essere necessario farlo visitare da uno psicoterapeuta.

(Vedere anche Panoramica sui problemi comportamentali dei bambini.)