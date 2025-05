Cura del bambino

State University of New York, Upstate Medical University

Negli Stati Uniti, la maggior parte dei bambini viene gestita da adulti diversi dai genitori e/o fuori casa prima di iniziare la scuola. Molti bambini di 5-12 anni si avvalgono di assistenza all’infanzia esterna alla famiglia prima o dopo l’orario di scuola.

I tipi di gestione esterna alla famiglia dei bambini includono

Assistenza informale a casa da parte di un parente, un amico, un vicino, una babysitter o una bambinaia

Case per bambini, chiamate anche assistenza diurna familiare (gruppi di bambini gestiti in una casa privata)

Centri di assistenza per i bambini

Programmi educativi prima dell’asilo

Programmi per l’infanzia e campi in età scolare

I centri che si occupano dei bambini possono essere autorizzati, riconosciuti o entrambi. Un centro autorizzato risponde ai requisiti minimi richiesti dallo stato per prestare assistenza ai bambini. Per essere riconosciuti devono possedere in genere standard superiori a quelli richiesti per i centri autorizzati. Alcuni governi locali offrono la certificazione o la registrazione relativa agli standard di salute e di sicurezza per i programmi di gestione dei bambini in casa. Le informazioni su autorizzazioni, accreditamento e altri standard sono a disposizione delle famiglie.

La qualità dell’assistenza all’infanzia esterna all’ambiente familiare può variare. Alcuni centri offrono una gestione eccellente, altri no. L’assistenza all’infanzia esterna all’ambiente familiare può anche avere dei vantaggi. I bambini che frequentano gruppi di qualità possono trarre vantaggio dagli stimoli sociali e accademici.

Sapevate che...

Benefici dell’assistenza all’infanzia esterna all’ambiente familiare Il gioco di gruppo stimola lo sviluppo sociale. Il gioco e l’attività fisica vigorosi all’interno o all’aperto aiutano a mantenersi in forma e a dissipare l’energia fisica accumulata. L’esposizione precoce alla musica, ai libri, alle arti e al linguaggio stimola lo sviluppo intellettivo e creativo del bambino. I programmi che offrono al bambino l’opportunità di iniziare proprie attività possono aiutare i bambini a sviluppare il senso di indipendenza. Alcuni programmi offrono pasti o spuntini nutrienti. Le organizzazioni nazionali e locali mettono a disposizione varie risorse che possono aiutare i genitori a valutare la qualità e la sicurezza delle strutture per la cura infantile. L’American Academy of Pediatrics patrocina materiali disponibili sul sito web del National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early Education, che includono liste di controllo sui buoni contesti di cura infantile.