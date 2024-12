La morte e il paziente terminale in relazione ai bambini

Prevalentemente la morte di un bambino avviene in ospedale o nel reparto di pronto soccorso. La morte può sopraggiungere dopo una lunga malattia, come il cancro, o in modo imprevisto e inaspettato, ad esempio a seguito di una lesione o di sindrome della morte improvvisa del lattante (Sudden Unexpected Infant Death,SIDS). Per le famiglie è difficile comprendere e accettare la morte di un bambino. Per i genitori, la morte di un figlio significa dover abbandonare i sogni e le speranze di aggiungere un bambino alla famiglia e sul futuro che nutrivano per lui. Durante il lutto può capitare che i genitori siano incapaci di soddisfare i bisogni degli altri membri della famiglia, inclusi gli altri figli. Può essere utile rivolgersi a uno specialista esperto nell’affiancamento alle famiglie che hanno subito la perdita di un bambino.

A volte la risposta dei genitori alla morte di un figlio è quella di pianificare subito un’altra gravidanza. I genitori spostano le proprie emozioni e aspettative legate al figlio morto su quello “sostitutivo”. Possono essere iperprotettivi e pensare che il bambino “sostitutivo” abbia bisogno di cure e protezione particolari rispetto ai pericoli percepiti.

È normale che i genitori in lutto per la perdita di un bambino deceduto lottino contro l’incapacità di creare un legame emotivo con un nuovo bambino. La consulenza per i genitori e per il bambino è utile.