La maggior parte dei bambini migliora a casa con il riposo e l’assunzione di liquidi. In caso di problemi di respirazione, i bambini vengono trattati in ospedale con ossigeno. I nebulizzatori contenenti farmaci che interrompono il sibilo nell’asma (broncodilatatori) non sono molto efficaci per il respiro sibilante dovuto all’infezione da VRS.