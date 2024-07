Assistenza di un team medico

Sostegno educativo speciale

Gestione dei sintomi

Trattamento delle crisi convulsive e dei problemi comportamentali delle mani con anticonvulsivanti e farmaci comportamentali

Possibilmente trofinetide

Non esiste una cura per la sindrome di Rett.

Il trattamento più utile prevede un approccio con un team medico costituito da fisioterapisti, terapisti occupazionali e logopedisti. La maggior parte delle bambine con sindrome di Rett necessita di assistenza a tempo pieno e di programmi educativi specifici.

I medici possono somministrare farmaci per controllare le crisi convulsive e i problemi comportamentali delle mani, cercare di alleviare i problemi di respirazione o i problemi di movimento.

La trofinetide è un farmaco disponibile per il trattamento della sindrome di Rett negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai 2 anni.

Sono necessarie visite mediche di controllo regolari per monitorare la progressione della scoliosi e i problemi cardiaci.

Può essere necessario supporto nutrizionale per aiutare i bambini affetti a mantenere il peso.

Negli Stati Uniti l’Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) federale sancisce che le scuole pubbliche sono tenute a fornire istruzione gratuita e adeguata ai bambini e agli adolescenti affetti da sindrome di Rett. L’ambiente scolastico deve essere il meno restrittivo e il più inclusivo possibile, vale a dire un ambiente nel quale i bambini abbiano l’opportunità di interagire con i coetanei non disabili e abbiano uguale accesso alle risorse della comunità. L’Americans with Disabilities Act e la Section 504 of the Rehabilitation Act prevedono anche la sistemazione nelle scuole e in altri ambiti pubblici.