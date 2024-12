Alla nascita la vista dei bambini non è completamente sviluppata. I neonati e i bambini hanno bisogno di immagini chiare e nitide provenienti da entrambi gli occhi affinché i percorsi visivi si sviluppino normalmente. Tali percorsi finiscono di svilupparsi completamente a circa 8 anni.

Se il cervello di un bambino non riceve immagini visive di buona qualità da un occhio, il cervello inizia a ignorare tale occhio. Per un po’ la cosa non ha importanza. Come quando è stato indossato un cerotto oculare, la vista appare normale dopo averlo tolto. Tuttavia, se il cervello del bambino non riceve mai immagini di buona qualità da un occhio entro gli 8 anni, il cervello può non imparare mai a vedere da quell’occhio, anche se il problema originario viene corretto. Questo può portare a una riduzione permanente della vista.

Il cervello può iniziare a ignorare le immagini provenienti da un occhio, perché: