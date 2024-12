Il trattamento della malattia di Hirschsprung prevede:

Intervento chirurgico per asportare la porzione anomala dell’intestino e ricollegare le due estremità dell’intestino funzionante

Talvolta, se il bambino è molto grave, i medici eseguono innanzitutto una colostomia temporanea, ossia creano un foro nel colon e lo collegano a un foro nell’addome. Le feci del bambino fuoriescono dal foro raccogliendosi in una sacca fino a quando il bambino è sufficientemente in buona salute per subire un’altra operazione. Il medico esegue quindi un secondo intervento chirurgico per rimuovere la parte dell'intestino non funzionante, ricollegare l’intestino funzionante e chiudere l’apertura per la colostomia.

L’infezione (enterocolite) viene trattata con: