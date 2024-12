Di solito i medici non trattano l’IPB, a meno che i sintomi non procurino fastidio o causino infezioni. In questi casi, il medico potrebbe prescrivere dei farmaci.

Alcuni farmaci rilassano determinate parti della prostata e della vescica per migliorare il flusso di urina. Altri farmaci restringono la prostata. Se i farmaci non funzionano, è possibile dover ricorrere all’intervento chirurgico.

Nell’intervento chirurgico di resezione prostatica transuretrale (transurethral resection of the prostate, TURP), il medico:

inserisce una sonda nel pene per raggiungere la prostata

rimuove parte della prostata con particolari strumenti o con il laser

Spesso, con la procedura TURP i sintomi si alleviano. Tuttavia, esiste un minimo rischio che in seguito si possano avere perdite di urina o difficoltà di erezione.

In presenza di un attacco improvviso con totale impossibilità di urinare (ritenzione urinaria acuta), sarà necessario un catetere. Il catetere è un tubicino di gomma morbida che il medico inserisce nel pene e quindi nella vescica per far fuoriuscire l’urina. Di solito sarà necessario mantenere il catetere in sede per diversi giorni.