Antibiotici e corticosteroidi

Rimozione di oggetti estranei, specialmente piercing, attraverso la parte cartilaginea del padiglione auricolare

Compresse calde e incisione e drenaggio degli ascessi

Analgesici

I medici trattano la pericondrite con antibiotici (come un fluorochinolone, ad esempio la ciprofloxacina) e, spesso, un corticosteroide per via orale. La scelta dell’antibiotico dipende dalla gravità dell’infezione e dai batteri responsabili.

I medici rimuovono eventuali corpi estranei, come orecchini o una scheggia.

Se il soggetto presenta un ascesso (raccolta di pus), i medici eseguono un’incisione per drenare il pus, consentendo al sangue di fluire di nuovo alla cartilagine, e applicano un piccolo drenaggio per 24-72 ore. Vengono somministrati antibiotici per via orale. Possono essere utili anche impacchi caldi. I medici possono suturare il pericondrio fino alla cartilagine per assicurare una cicatrizzazione corretta, evitando un’eventuale deformità del padiglione auricolare.

Si somministrano anche analgesici.