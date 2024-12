Dermatite del condotto uditivo

Corticosteroidi topici (e, per i casi gravi, orali)

Per la dermatite da contatto, eliminazione dei fattori scatenanti l’allergia

Per la dermatite eczematosa dell’orecchio, soluzione di acetato di alluminio

Per trattare la dermatite da contatto, il soggetto deve eliminare gli agenti allergici scatenanti, specialmente gli orecchini che contengono nickel, le lacche ed, eventualmente, anche le chiocciole degli apparecchi acustici. Potrebbero essere necessari diversi tentativi per individuare l’agente allergico scatenante. Per ridurre il gonfiore e il prurito, i medici prescrivono una crema a base di corticosteroidi, come l’idrocortisone o il betametasone. Per le infezioni più gravi, possono essere prescritti corticosteroidi per bocca (come il prednisone).

Per trattare la dermatite eczematosa dell’orecchio, i medici prescrivono gocce di una soluzione diluita di acetato di alluminio (soluzione di Burow) da mettere nell’orecchio al bisogno. Prurito e gonfiore possono essere ridotti con una crema contenente un corticosteroide (come il betametasone). Anche in questo caso evitare tutti gli irritanti del condotto uditivo, come bastoncini cotonati e acqua, è una parte importante del trattamento di questo disturbo.

I soggetti con questo tipo di dermatite dovrebbero evitare l’uso di bastoncini cotonati e l’ingresso di acqua e altre possibili sostanze irritanti nell’orecchio.