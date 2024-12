farmaci per abbassare la pressione arteriosa

Inserimento nel fegato di un bypass che collega la vena porta alla vena epatica (shunt portosistemico), per ridurre la pressione nella vena porta

intervento chirurgico per abbassare la pressione nella vena porta e deviare il sangue in modo che non scorra attraverso il fegato (shunt portosistemico)