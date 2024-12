Test epatici sul sangue ed esami della coagulazione

A volte esami di diagnostica per immagini

Il medico sospetta l’epatite ischemica quando i risultati dei test epatici sul sangue (fatti per stabilire la funzionalità epatica e l’eventuale presenza di danni) e/o i test di coagulazione del sangue sono anomali nei soggetti affetti da una patologia in grado di causare il disturbo.

Se il medico sospetta l’epatite ischemica, ne ricerca la causa. Ad esempio, è possibile effettuare esami di diagnostica per immagini per controllare la funzionalità cardiaca e la presenza di un’ostruzione nell’arteria epatica. Tra gli esami di diagnostica per immagini possibili vi sono l’ecocardiografia, l’ecografia, la risonanza magnetica per immagini (RMI) dei vasi sanguigni (angiografia con risonanza magnetica) e l’arteriografia, che comporta l’uso di radiazioni dopo l’iniezione di un mezzo di contrasto radiopaco (visibile ai raggi X) in un’arteria.