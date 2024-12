Quali sono le cause della giardiasi?

Quali sono le cause della giardiasi?

La giardiasi è causata da minuscoli parassiti chiamati Giardia,

che sono comuni nei laghi, nei fiumi e nei ruscelli di tutto il mondo. Possono anche trovarsi in acque che dall’aspetto sembrano pulite e potabili. Talvolta, sono presenti anche in acque non adeguatamente trattate dei sistemi idrici cittadini o delle piscine.

Nella maggior parte dei casi, la giardiasi si contrae bevendo l’acqua contenente il parassita. Dato che le persone affette da giardiasi eliminano il parassita con le feci, possono accidentalmente diffondere l’infezione se toccano qualcosa che successivamente qualcun altro si mette in bocca.